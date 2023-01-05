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5 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Hani ilaç sıkıntısı yoktu?

Faruk ÇAKIR
05 Ocak 2023, Perşembe
Çoğu zaman olduğu gibi yine Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belli olduğu halde gerekli tedbirler alınmadı ve ‘ilaç sıkıntısı’ gizlenemez bir hale geldi.

Muhtemel itirazcılar önce Sağlık Bakanı’nın açıklamasını okusun: “AZ BULUNAN İLAÇLAR. Sayıları, tespitlerimize göre, kısa sürede 950’den 154’e düştü. 3-4 haftada normale dönüş bekliyoruz. Antibiyotikler özelinde, sorun, bilhassa mevsimsel hastalıklardaki artışa bağlı. Üretimde %29 artışla önceden tedbir alınmıştı. Üretim daha fazla artırılıyor.” (Fahrettin Koca, @drfahrettinkoca, 27 Aralık 2022)

Bu açıklama ve mesajdan ne anlamak lazım? Az bulunan 950 ilaç, kısa sürede 154’e inmiş ve yaklaşık bir ay içinde sıkıntı tamamen sona erecekmiş. Peki, ne oldu da bir ara 950 ilaç ‘az bulunan’ haline geldi? Bu işler olurken niçin gerekli tedbirler vaktinde ve zamanında alınmadı?

Pek çok uzman, belki de bir yıldan bu yana “Böyle giderse ilaç bulmakta zorlanabiliriz” diye ilgilileri ikaz ettiği halde, bu ikazlar hiç dikkate alınmadı. Hatta ve hatta, böyle iddiaları dile getirenler en ağış şekilde itham edildi. İdarecilerin bu beyanlarına güvenen vatandaş da, “Yok öyle bir sıkıntı olmaz. İdareciler gerekli tedbirleri alır” diye kendilerini avuttu. Gele gele, bakanlığın da ifade ve itirafına göre bir ilaç sıkıntısı ile karşı karşıya kalındı. 

900 değil, 100 değil, 5 adet ilacın bile ‘bulunamaması’ basit bir mesele değildir. Dünyada bulunan ilaçların ülkemizde bulunmamasını kim ne ile izah edecek? Mesele para ise, hani dünyada borç para bile veriyorduk? Yok, mesele para değil de başka problemler varsa; böyle bir tablo ile nasıl olur da “Dünya lideri” olunur?

Yine idarecilerin ifadesine göre bu kriz, bu sıkıntı, ‘bir ay içinde’ sona erecekse bu süre bile ‘çok uzun’ değil mi? Bulunamayan ilaçlar yüzünden çekilen sıkıntıları kim ve ne zaman telafi edebilecek? Ya da telafi edilemeyecek sonuçlar ortaya çıkmaz mı?

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney’e göre atılan ‘tek taraflı’ adımlar söz konusu ve ilaç sorunu hala çözülmüş değil. İlaçların piyasaya ne zaman çıkacağını bilemediklerini, bu süreçte sorunları için Çalışma Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Üney, ilaç sorununa dair, “Çocuğu bronşit olmuş bir anne kucağında bebeğiyle geldiği zaman ona, ‘İlaç yok’ dediğinizde bence o anne için dünyada hiç ilaç yok demektir. Kaç ilacın olup olmadığının onun için bir önemi yok. Çünkü onun yerine koyabileceği bir şey yok” diye konuşmuş. (gazeteduvar.com.tr, 2 Ocak 2023)

Hiç bir şeye kızmıyoruz da, “Her şey yolunda. Dünya bizi kıskanıyor. Dünyaya nizamat veriyoruz. Ekonomik kriz yok. İlaç sıkıntısı yok. Biz her şeyi en iyi biliriz, en iyi biz yaparız. Bizi çekemiyorlar, iftira atıyorlar” diyen idarecilere ve bunlara körü körüne inananlara ‘El insan” diyoruz...

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