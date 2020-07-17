"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Hayatı öğrenmek kolay mı?

Faruk ÇAKIR
17 Temmuz 2020, Cuma
Her ne kadar virüs salgını bütün gündemleri unutturmuş olsa da Türkiye’nin unutamayacağı ve ihmal edemeyeceği bir “eğitim gündemi” bulunuyor.

Eğitim meselesi uzun dönemli bir derttir ve salgından da önemlidir. İnşallah, salgına bir şekilde aşı bulunur, ama eğitimsizliğin ortaya çıkardığı cehalete karşı ‘aşı’ bulunması kolay değil.

Bu bakımdan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın çağrısı önemlidir. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Kovid-19 salgını dolayısıyla eğitimlerine Mart ayı ortalarından itibaren uzaktan devam eden  öğrencilerin yaz tatilinin başlamasıyla bilgisayar başında daha fazla zaman geçirmesinin internet ve oyun bağımlılığına zemin oluşturabileceğine dikkat çekerek, ailelere çocuklarını yaz tatilinde meslek öğrenebilecekleri güvenli işyerlerinde çalıştırıp hayata hazırlamaları çağrısında bulunmuş. (www.atonet.org.tr, 7 Temmuz 2020)

Çocukların fizikî, zihnî ve hissî gelişimlerine uygun bir ortamda ferdî yatkınlık ve yeteneklerine uygun olarak  çalışmasının onlara meslekî tecrübe kazandıracağını ve ilerleyen yıllarda hayata hazırlayacağını ifade eden Baran, “Çırak olarak iş hayatına ilk adımı atan gençlerimiz hem meslekî tecrübe hem de hayat tecrübesi kazanmış olacak. Ailesi ve kendisi yeteneklerini keşfederek kariyerini daha doğru planlayacak. Çalışan, üreten, meslek sahibi gençler ekonomi ve ticaretimizi emanet edeceğimiz mirasçılarımız olacak” şeklinde tesbitlerde bulunmuş. 

Çocukların hayatı öğrenmesi okul derslerinden daha az önemli değil. Bu mesele çok önemlidir, ama bu hususta yeterli altyapımız olduğunu söylemek de kolay değil. Çocukların çalışıp iş ve meslek öğrenebileceği ‘güvenli ortam’ ihtiyacı karşılayacak nisbette var mıdır? Çocukların uygun yer ve şartlarda çalışması onların kötü alışkanlıklar kazanmasına da mani olur. O halde başta meslek kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşları da bu meseleyi gündemlerine alıp çare aramaları icap etmez mi? “Çocuklar yaz tatilini bilgisayarda oyun başında değil, meslekî tecrübe kazanıp, hayatı öğrenerek geçirsin” demek çok haklı bir talep. Bu hususta Millî Eğitim Bakanlığı ve belki de TOBB ve ilgili bakanlıklar da bir araya gelmeli ve çocukları hayata hazırlayacak adımları atmalı.

Erken yaşta iş hayatına başlamanın ya da iş hayatını tanıyacak şekilde tecrübeler kazanmanın mutlaka büyük faydaları vardır. Fakat ‘meslek liseleri’ konusunda dahi tam olarak yapılamayan bu iş, bütün öğrenciler için nasıl yapılacak? Nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde yaşadığı için çocuklarımız ‘köy hayatı’nda kazanılan ‘iş tecrübesi’nden de mahrum. Bu durum Türkiye’nin önemli dertlerinden biridir ve maalesef gerekli ilgiyi görmüyor.

Madem ATO vasıtasıyla bu mesele gündeme geldi, bu bir fırsat bilinsin ve her ildeki ticaret ve sanayi odaları bu hususta neler yapılabileceğini ortaya koyan çalışmalar yapsın ki mesele çözüm yoluna girsin. Aksi halde çocuklarımız hayatı öğrenmek yerine ‘sanal dünya’da yaşamaya alışır ve ‘hayatın gerçekleri’yle yüzleştiklerinde de bocalarlar.

“Amerikan tavukları ne kadardır?” benzeri hayattan kopuk meselelerle meşgul olanlar Türkiye’nin ve milletimizin gerçek dertleriyle ilgilenmiş olsalar çok daha iyi ederler. Bu teklif ve bu çağrı inşallah karşılık bulur ve çocuklarımız hayatı öğrenme yolunda doğru adımlarla ilerlerler vesselâm.

Okunma Sayısı: 1072
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplu cezalandırma adalete hakarettir

    KHK’lar intikam aracı yapıldı

    TÜİK yeni icatta bulundu

    Dövize hücum var

    Meteoroloji uyardı: Sıcak hava kapıda

    Galatasaray'ın 3 puan hasreti sona erdi

    Küresel salgının son 24 saati

    Kanada'da hazırlanan rapor, Çin ve İran'ı sorumlu tuttu

    İngiltere'deki aşı çalışmalarına ilişkin son durum?

    Son 3 günde en çok ve en az vaka görülen beş il açıklandı

    '1870'den beri en büyük çöküşle karşı karşıyayız'

    Erzurumspor yeniden Süper Lig'de

    Van Gölü’nde ulaşılan ceset sayısı 50'ye yükseldi

    ABD'de salgın durdurulamıyor: Vaka artışında yeni rekor gözlemlendi!

    "Aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz"

    İBB’de oybirliğiyle: Ayasofya cami

    Melek Çetinkaya tutuklandı

    Hızlı tren faciasında tutuklu kalmadı

    Bir polisimiz şehit oldu - Vali Yerlikaya: Narkotim ekibimize saldıran alçaklar yakalandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Toplu cezalandırma adalete hakarettir
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsizliğe karşı durmak
    Mehmet KARA

    Dört yıl sonra adalet ve demokrasi talebi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad ve Eşref Edip, Büyük Doğu, İhvan
    Ahmet BATTAL

    Mutlu ol, bu bir emirdir!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Benzema'dan Erzurumspor paylaşımı
    Adnan NACİR

    “Hanımların dikkatine: ÖVER-REİS makinesi ayağınıza geldi...”
    Abdurrahman AYDIN

    Levh-i mahfûz ve kader levhaları
    Risale-i Nur'dan

    Bir gemide tek bir masum bile olsa...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.