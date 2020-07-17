Hayatı öğrenmek kolay mı?

Her ne kadar virüs salgını bütün gündemleri unutturmuş olsa da Türkiye’nin unutamayacağı ve ihmal edemeyeceği bir “eğitim gündemi” bulunuyor.

Eğitim meselesi uzun dönemli bir derttir ve salgından da önemlidir. İnşallah, salgına bir şekilde aşı bulunur, ama eğitimsizliğin ortaya çıkardığı cehalete karşı ‘aşı’ bulunması kolay değil.

Bu bakımdan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın çağrısı önemlidir. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Kovid-19 salgını dolayısıyla eğitimlerine Mart ayı ortalarından itibaren uzaktan devam eden öğrencilerin yaz tatilinin başlamasıyla bilgisayar başında daha fazla zaman geçirmesinin internet ve oyun bağımlılığına zemin oluşturabileceğine dikkat çekerek, ailelere çocuklarını yaz tatilinde meslek öğrenebilecekleri güvenli işyerlerinde çalıştırıp hayata hazırlamaları çağrısında bulunmuş. (www.atonet.org.tr, 7 Temmuz 2020)

Çocukların fizikî, zihnî ve hissî gelişimlerine uygun bir ortamda ferdî yatkınlık ve yeteneklerine uygun olarak çalışmasının onlara meslekî tecrübe kazandıracağını ve ilerleyen yıllarda hayata hazırlayacağını ifade eden Baran, “Çırak olarak iş hayatına ilk adımı atan gençlerimiz hem meslekî tecrübe hem de hayat tecrübesi kazanmış olacak. Ailesi ve kendisi yeteneklerini keşfederek kariyerini daha doğru planlayacak. Çalışan, üreten, meslek sahibi gençler ekonomi ve ticaretimizi emanet edeceğimiz mirasçılarımız olacak” şeklinde tesbitlerde bulunmuş.

Çocukların hayatı öğrenmesi okul derslerinden daha az önemli değil. Bu mesele çok önemlidir, ama bu hususta yeterli altyapımız olduğunu söylemek de kolay değil. Çocukların çalışıp iş ve meslek öğrenebileceği ‘güvenli ortam’ ihtiyacı karşılayacak nisbette var mıdır? Çocukların uygun yer ve şartlarda çalışması onların kötü alışkanlıklar kazanmasına da mani olur. O halde başta meslek kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşları da bu meseleyi gündemlerine alıp çare aramaları icap etmez mi? “Çocuklar yaz tatilini bilgisayarda oyun başında değil, meslekî tecrübe kazanıp, hayatı öğrenerek geçirsin” demek çok haklı bir talep. Bu hususta Millî Eğitim Bakanlığı ve belki de TOBB ve ilgili bakanlıklar da bir araya gelmeli ve çocukları hayata hazırlayacak adımları atmalı.

Erken yaşta iş hayatına başlamanın ya da iş hayatını tanıyacak şekilde tecrübeler kazanmanın mutlaka büyük faydaları vardır. Fakat ‘meslek liseleri’ konusunda dahi tam olarak yapılamayan bu iş, bütün öğrenciler için nasıl yapılacak? Nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde yaşadığı için çocuklarımız ‘köy hayatı’nda kazanılan ‘iş tecrübesi’nden de mahrum. Bu durum Türkiye’nin önemli dertlerinden biridir ve maalesef gerekli ilgiyi görmüyor.

Madem ATO vasıtasıyla bu mesele gündeme geldi, bu bir fırsat bilinsin ve her ildeki ticaret ve sanayi odaları bu hususta neler yapılabileceğini ortaya koyan çalışmalar yapsın ki mesele çözüm yoluna girsin. Aksi halde çocuklarımız hayatı öğrenmek yerine ‘sanal dünya’da yaşamaya alışır ve ‘hayatın gerçekleri’yle yüzleştiklerinde de bocalarlar.

“Amerikan tavukları ne kadardır?” benzeri hayattan kopuk meselelerle meşgul olanlar Türkiye’nin ve milletimizin gerçek dertleriyle ilgilenmiş olsalar çok daha iyi ederler. Bu teklif ve bu çağrı inşallah karşılık bulur ve çocuklarımız hayatı öğrenme yolunda doğru adımlarla ilerlerler vesselâm.