Haydin namaza!

Beş vakit namazını kılanlar için yolculuk, bilhassa otobüs yolculuğu ekseriyetle sıkıntılı geçer.

Türkiye şartları düşünüldüğünde neredeyse 24 saatten daha uzun süren şehirler arası yolculuklar vardır. Edirne’den Van’a ya da Kars’a giden yolcuları düşünün. Haliyle yolculuk esnasında vakit namazlarını kılmak, otobüs şoförlerinin insafına kalmış olur.

Böyle zamanlarda “Şoför bey. Filan vakit namazını kılmak için 15 dakika mola verir misiniz?” denilse ekseriyetle “Mümkün değil. Filan saatte, filan otogara yetişmem lâzım. Siz en iyisi koltuğunuzda kılın ya da kazaya bırakın” cevabı verilir. Bununla da kalmaz, talebi duyan bazı yolcular da, “Benim dedem de hocaydı. Yolculukta namazlar kazaya bırakılabilir. Ne de olsa seferilik var” gibi ezber cümleler duyabilirsiniz.

Eksik ve yetersiz bilgilerle yola çıkanların verdiği bu ‘fetva’lar elbette namazın manasını bilenleri ikna etmez. Dolayısıyla bazen daha nahoş tartışmalar çıkar ve belki de kısa yolculuklarda bazı insanlar otobüsten iner ya da otobüs yolcuyu mescidde ‘unutarak’ yoluna devam eder. Bu konudaki tartışmalar ve sonrasında yaşananlarla ilgili çok sayıda haber gazetelerde yer almıştır.

Peki, bunun bir orta yolu, hal çaresi, çözümü yok mu? Tabiî ki var. Mesele dini bir konu olduğuna göre bu hususta ehil olanların sözü dinlenmeli. Yoksa kulaktan dolma bilgilerle hareket eden ve “Seferisin, namazı sonra kılarsın” diyenlerin dikkate alınması mümkün değil.

Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı, ilgili bakanlıklara otobüs molalarının namaz saatine göre düzenlenmesini isteyen bir ‘talep yazısı’ yazmış. Söz konusu yazıda vatandaşlardan gelen talepler hatırlatılarak “Vatandaşlarımız tarafından şehirler arası otobüs seyahatlerinde molaların namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak için makul bir süre ayrılması konusunda başkanlığımıza yoğun talepler gelmektedir” denilmiş.

İmkân olmadığı hallerde elbette insanlar ‘oturdukları yerde, koltuklarında’ da namazlarını eda edebilirler. Ancak imkân varsa niçin ‘mola’ verilmesin? Mesele iyi niyetle çare ve çözüm arayıp aramamakta düğümleniyor.

Nitekim, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun da bu hususta ‘fetva’sı var: “Günümüzde, otobüs, tren ve uçak ile seyahat edenler, namazlarını ayakta ve kıbleye dönerek kılmaları genellikle mümkün olmadığından, oturdukları yerde îma ile kılabilirler. Bununla birlikte namazlarını yolculuk öncesinde veya sonrasında ya da mola yerlerinde cem ederek de kılabilirler. (...) Otobüs firmalarının yolcuların dini hassasiyetini gözeterek mola zamanını namaz vakitlerine denk gelecek şekilde düzenlemeleri” tavsiye edilir.

Namaz dinin direği olduğuna göre bu hususta ne kadar hassasiyet gösterilse o kadar doğrudur, iyidir ve gereklidir. Ancak namaz hassasiyeti sadece yolculuklarda akla gelmemeli. Namaz günde beş defa kılınması gereken bir farz olduğuna göre bu vazife yerine getirilmeli. Yola çıktığı günün sabah namazını kılmayan birinin, otobüs yolculuğunda namazı hatırlaması elbette çelişki olur.

Bu taleplerden başka tartışmalar ve anlamlar çıkarmaya çalışmak da doğru değildir. Vatandaş olarak seyahat ederken vakit namazlarımızı da kılmak isteriz. Bu talebin karşılanması firmalara da bir şey kaybettirmez, aksine ‘müşteri memnuniyeti’ kazandırır kanaatindeyiz.