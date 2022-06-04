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4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hedef daha iyi hukuk olsa?

Faruk ÇAKIR
04 Haziran 2022, Cumartesi
Daha iyi bir hukuk ve adalet sistemine kavuşmak, Türkiye’nin en öncelikli hedefi olması gerekmez mi? Her ne kadar en büyük mesele ekonomi olarak görülse de, ‘sağlam bir ekonomi’ için ilk şartlardan birinin ‘iyi işleyen adalet sistemi’ olduğunu acaba ne zaman idrak edebileceğiz?

Dünya çapında hukukun üstünlüğünü geliştirmek için çalışan bağımsız sivil toplum kuruluşu Dünya Adalet Projesi’nin (World Justice Project’tin-WJP) düzenlediği Dünya Adalet Forumu, Hollanda’nın Lahey şehrinde toplanmış. Daha İyi Yargı Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre, derneğin geliştirdiği “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” da bu forumda hukukçuların dikkatine sunulmuş. 

World Justice Project-Dünya Adalet Projesi’nin bir maksadı da dünyada hukukun üstünlüğü kültürünü geliştirmek olarak açıklanmış. Hukukun üstünlüğü kavramı merkeze alınarak gelişmelerin değerlendirildiği foruma, Daha İyi Yargı Derneği de tekliflerini anlatmak üzere kabul edilmiş. Derneğin, yargı reformu önerisi özetle şöyle: 

1-Hakimler Savcılar Kurulu’nu, toplumun tüm kesimlerini temsil eden, hiçbir kişi, grup veya koalisyonun etki edemeyeceği, tam bağımsız hale dönüştürerek, kaliteli yargı hizmeti üretimine odaklanan düzenleyici bir kurum olarak Adalet Yüksek Kurumu oluşturmak.

2-Yargının idaresiyle ilgili her türlü karar ve işlemi etkin yargısal denetime açıp, bu amaçla yargı konularında uzmanlaşmış Adalet Yüksek Mahkemesi oluşturmak.

3-Anayasa Mahkemesi’nin daire sayısını 3’e çıkarmak, üye sayısını 15’den 30’a yükseltmek, seçimlerini kamuoyunun katılımına açık şeffaf ve yargı denetime tabi tutarak kapasitesini artırmak ve siyaseten tarafsızlığını geliştirmek.

4-Hukuk mesleklerinin her biri için, yönetimleri sadece meslek mensupları tarafından seçilen, tam bağımsız yargısal meslek kuruluşları oluşturmak.

5-Yargı görevlerine kabul ve atamalarında tam liyakati sağlamak; yargı üst organlarına, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine adaylık ve atamalarda kamuoyunu dahil ederek tam şeffaflığı, seçme ve atama kararlarını gerekçeli açık oya tabi tutup bütün aşamaları yargı denetimine tabi kılarak tam hesapverirliği sağlamak.

6-Ahi geleneğinin özüne uygun olarak yeknesak hukuk meslekleri kariyer planı oluşturmak ve insan kaynaklarını ihtiyaca uygun olarak geliştirip liyakat esaslı olarak değerlendirmek.

7-Yargı hizmet birimlerini, mahkemeleri ve insan kaynaklarını 26 kalkınma bölgesi bazında optimum şekilde dağıtmak, uzmanlıkları merkezlerde yoğunlaştırırken hizmeti halkın ayağına götürmek.

8-Uyuşmazlıkları erken aşamada tespit ederek yargının iş yükünü önceden kestirmek, yargı kaynaklarını ileriye yönelik planlamak, modern uyuşmazlık yönetim usulleri ve dava öncesi dürüst ifşa ve ibraz kurallarıyla sulh ve uzlaşmayı teşvik etmek, davaları en geç üç-dört ay içinde sonlandırmak.

9-Herkese karşı hukukun üstünlüğü için kamu görevlilerinin suçlarında idari amirlerinin ve kendi kuruluşlarının soruşturma izni vermesi şartını kaldırmak.

Teklif edilen maddeler değişik yönleriyle uzmanlarca tartışılabilir. Fakat işin özünde açıklık, şeffaflık ve liyakat olmadan sağlam bir hukuk düzeni kurulabileceğini kim söyleyebilir? Bu mesele sürekli gündemde kalmalı ve yargı sistemi mutlaka liyakata göre şekillenmeli vesselam.

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