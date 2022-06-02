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2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Hedefler nerede kaldı?

Faruk ÇAKIR
02 Haziran 2022, Perşembe
Türkiye’yi idare edenler ekonomideki esas sıkıntı olan enflasyonun her geçen gün yükselmesi karşısında problemi görmeme ya da inkâr cihetine gidiyorlar. Sadece büyüme rakamlarına bakarak, “İşler yolunda. Dünya bize hayran” tavrında kararlı görünüyorlar.

Vatandaşa yansımayan ‘büyüme’ ile övünmek isabetli olabilir mi?

İdareciler her ne kadar ‘geçici bir durum’ demeyi tercih etmiş olsa da, yüksek enflasyon can yakmaya devam ediyor. Uzmanlar, hedef olarak ilan edilen ‘tek haneli enflasyon’na 3 ya da 4 yılda ancak ulaşılabileceğini ifade ediyor ki, gerekli tedbirler şimdiden alınmazsa bunun gerçekleşmesi bile zor olabilir.

Nitekim, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, global görünümün Türkiye’nin lehine olmadığını belirterek, “Enflasyonda her geçen gün hedef dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz” demiş. (dw.com/tr, 31 Mayıs 2022)

Koç Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığıyla oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından “Enflasyon Artarken Neo-Fisher Yaklaşım Ne Diyor” başlıklı seminerin açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan şöyle demiş: “Küresel ekonomide bol para döneminin azaldığı ve finansman koşullarının geçmişe kıyasla daha zor olacağı bir döneme girdik. Türkiye bu dönemde akranlarının aksine farklı bir politika tercihi ortaya koydu. Dünyada akran ülkelere baktığımızda hem en yüksek enflasyona hem de son derece yüksek risk primine sahip ülke konumundayız. Unutmayalım ki yakın geçmişte yaşadığımız ekonomik zorluk dönemleri global rüzgârların arkamızdan estiği dönemlerdi. Ve bu zorluklarla bir şekilde mücadele edebildik. Oysa şu an global ekonominin geçmekte olduğu döngüde rüzgâr önümüzden esmekte ve işimizi çok daha zorlaştırmakta. Global görünüm de lehimize değil. Bugün gelişmiş ekonomilerde yıllık enflasyon yüzde 7-8.  Gelişmekte olan ülkelerde de yüzde 10’a yakın seyrediyor. Ülkemizde ise enflasyon oranı dünyada var olan genel düzeyin maalesef katbekat üzerinde, yüzde 70 seviyelerini oluşturmaktadır. Enflasyonda her geçen gün hedef dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz.” 

“Bizi kıskanıyorlar” denilen ülkelerde yıllık enflasyon yüzde 10 civarındayken, bizde bu rakamın yüzde 80 civarında olması nasıl izah edilebilir? “Avrupa ve dünya battı, batıyor. Enflasyonda 40 yıllık rekorlar kırıldı” haberlerini yaymak Türkiye’deki enflasyon mücadelesinin ‘başarılı’ olduğunu ispat edebilir mi? Evet, bütün dünyada kriz ve pahalılık var. Fakat bizdeki durum çok farklı... Onların yıllık enflasyon nispetlerini biz bir ayda görüyor ve yaşıyoruz...

Doğru hedefler ve doğru politikalar uygulamaktan başka çare yok, görelim lütfen...

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