Hekimler de adalet istiyor

Sağlık sektöründeki sıkıntılar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hekimlerin haklarını aramak için yaptıkları çağrıların özünde de adalet talebinin olması dikkat çekici.

Konya Şehir Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Dr. Önder Bağcı’nın geçen günlerde yaptığı açıklama (https://youtu.be/qg2MVhY_jK8) buna bir örnek. Sosyal medyada çokça izlenen açıklamayı şöylece özetlemek mümkün:

“Hekimler olarak artık bıçak kemiğe dayandı. Bu siyasi bir eylem değil. Bu bir meslek grubunun isyanıdır, feryadıdır. Biriken sorunlarımız var ve bunlar çözülmüyor. Biz vatandaşımıza derman olmaya çalışırken bize saldırılar oluyor. Arkadaşlarımızdan öldürülenler oluyor. Artık biz buna tahammül edemiyoruz. Lütfen feryadımızı idarecilerimiz ve vatandaşlarımız duysun. Yazıktır ve günahtır. Yolda ve sokaktan bir zulüm gördüğünüz zaman ‘bu zulmü yapamazsın’ demek gerekmez mi? Ama benim polikliniğimin önünde bir kişiye 60 kişi saldırınca bazıları sadece seyrediyor.

“Bu toplum niçin böyle oldu biz anlayamıyoruz. Bu hekim kardeşleriniz, bizler, size emanetiz. Biz sizin kardeşleriniz. Bu nedir? 2012’de bir doktor arkadaşımız zulmen görevi başında bir tinerci tarafından öldürüldü. O günkü bakan, ‘Biz hekimlere uzanan bu elleri bükeceğiz’ dedi. Dikkat edin, ‘kıracağız’ demedi. O gün doktorlara karşı şiddetin sona ermeyeceğini anladım. Çünkü hekime uzaman eller kırılır arkadaşlar, bükülmez. “Hastanede doktor öldüren adamların cephede askere kurşun sıkandan bir farkı yoktur. Bunlar sağlık sisteminin teröristleridir. Biz bunların terörist olarak anılmasını istiyoruz. Toplum ne hale geldi? ‘Bunlar hekimdir, her türlü kötülüğü hak ediyor’ diye mi düşünüyorlar? Biz niye böyle feryad ediyoruz? Hekimlere uzanan eller kırılsaydı böyle mi olurdu? Biz adalet istiyoruz. Bizi yönetenlerden ve milletimizden adalet istiyoruz. Bizim adalet beklentimiz var. Biz hem hastanedeki hastalar için hem de sokaktaki vatandaş için adalet istiyoruz. Bizim, adalete ekmek gibi su gibi ihtiyacımız var. Sakın bu eylemimizi ücret beklentisi diye değerlendirmeyin.

“Bizim toplumun yüzde 99’undan bir şikâyetimiz yok. Ama toplumun yüzde 1’i bizi iş yapamaz hale getiriyorlar. Bizim şikâyetim onlardan. Devletimizden ve milletimizden rica ediyoruz ki bizi bu yüzde 1’lik canilerden korusunlar. Hastaneye silahların sokulduğu bir ortamda doktorun hayatı güvende olabilir mi? Sağlık teröristlerine engel olun, bunun adını koyun. Bize deniyor ki 5 dakikada bir hasta bakacaksınız. 5 dakikada bir otomatik randevu sistemi var. Ben hastayı yeterince dinlememişim. 5 dakika bitince sıradaki hasta içeri giriyor. Benim sıram geldi diyor. Biz hastalara yeterli süre ayıramıyoruz. Bize sordunuz mu 5 dakikada bir hasta bakılır mı diye? Ben tıbbi onkoloji uzmanıyım. Yahu bir hasta 7, ya da 10 dakikada bakılır mı? Feryadımızın nedenini anlıyor musunuz?”

Hekimlerin feryadına kulak vermek lazım. Bakınız, onlar da ‘adalet’ istiyor. Hak, hukuk ve adalet herkes için ve hemen...