Helaket asrının felaket bölgesi

Günümüzü anlatan en isabetli benzetmelerden biri de içinde bulunduğumuz yüzyılın “Helaket ve felaket asrı” olarak tarif edilmiş olmasıdır.

Bu benzetme, Risale-i Nur eserlerinin müellifi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Sünühat adlı eserinde yazdığı “gayet acib bir vakıa-i ruhaniye”de şöyle yer alır: “Bir Cuma gecesinde nevm ile alem-i misale girdim. (...) Onlardan bir zat dedi ki: “Ey felaket, helaket asrının adamı, senin de reyin var, fikrini beyan et!” (Tarihçe-i Hayat, Birinci Kısım: İlk Hayatı, s. 117)

Gazze’deki hükümet, İsrail saldırılarının 300 gündür devam ettiği Gazze’den bahsederken burasının “felaket bölgesi haline geldiğini” belirtmiş. İşte bu benzetme “Helaket ve felaket asrı”nı akla getiri.

Gazze’de yaşanan İsrail zulmüne “insanlık” itiraz ediyor olsa da “büyük devletler” ve kuruluşlar maalesef seyirci kalmış durumdalar. Bir gün dahi sabredilmemesi gereken bir zulümden bahsediyoruz ve Birleşmiş Milletler gibi dünya barışını temin için yola çıkan kuruluşlar karar almış olsa da zulmü sona erdirebilmiş değil.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite imzasıyla yapılan açıklamanın yer aldığı haberde “felaket bölgesi” olarak tarif edilen Gazze şöyle anlatılmış:

“Sevabite, İsrail ordusunun, sağlık, eğitim, din, ticaret, hizmet ve benzeri pek çok sektörü işlevsiz hale getirdiğini, hastaneler ile sağlık merkezlerini yıkarak hizmet dışı bıraktığını kaydetti. İsrail ordusunun başta kuzeydeki kentlerde yaşayanlar olmak üzere Gazze halkını zorla aç bıraktığını ve sıkı ablukaya tabi tuttuğunu belirten Sevabite, yetersiz beslenme sebebiyle 35 kişinin hayatını kaybettiğine işaret etti. İsrail ordusunun, Gazze’deki hapishanelerde 7 toplu mezar oluşturduğunu, 60 mezarlığı buldozerlerle kazdığını, bin 500 mezarı açtığını ve yüzlerce naaştan organ çaldığını ifade eden Sevabite, “Soykırım savaşında 300 gün sonra gelinen noktada, Gazze’nin kelimenin tam manasıyla bir felaket bölgesi haline geldiğini söyleyebiliriz” dedi. Sevabite son olarak, İsrail ordusunun, gerçeği gizlemek ve Gazze’de işlenen katliamları ifşa etmeye çalışan sesleri susturmak için gazetecileri hedef aldığını vurguladı. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinlinin öldüğü, 91 bin 128 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.” (AA, 1 Ağustos 2024)

İnsanlık, “Felaket bölgesi Gazze”yi bu halden bir an önce kurtarmalı. İsrail zulmünü durdurmalı vesselam.