Hem kitap, hem okuyan olsun

Ülkemiz pek çok konuda çelişkilerin yaşandığı bir yerdir. Çok sayıda ‘kitap dostu’ var fakat arzu ettikleri kitaplara uluşamıyor.

Bununla birlikte, “kitap var, okuyan var mı?’ denilecek durumlar da yaşanıyor. Bu bakımdan hem kitap dostlarının sayısını arttırmak, hem de onları kitaplarla buluşturacak yolların bulunması icap eder.

Eğitim yılının son günlerinde kitap dostlarını sevindiren bir haber duyuldu. O günün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, (İstanbul) Kandilli Kız Anadolu Lisesi’nde kurulan “Prof. Dr. Nabi Avcı Kütüphanesi”nin açılışına katılmış ve “Üç ay gibi kısa süre içerisinde 16 bin 361 kütüphane yaptık, 2022’nin sonunda bitirdik ve kütüphanesi olmayan okul, eğitim sistemimizde kalmadı. (Kütüphanesiz Okul Kalmayacak) Projeye başladığımız zaman Türkiye’deki okullardaki kitap sayısı 28 milyondu, şu anda 118 milyon 40 bin. Eskiden gençlerimizin, çocuklarımızın erişemediği kitaplar artık okullarında onları bekliyor. Onların okumasını bekliyor” demiş. (AA, 31 Mayıs 2023)

Mesele kitap ve okumak olduğunda bu gayretleri her zaman desteklemek icap eder. Okullarda kütüphanelerin kurulması elbette alkışlanmalı. Fakat kütüphane ve kitap sayısından çok daha önemli olan ‘kitap okuyan öğrenciler’in olmasıdır. Acaba okullardaki kütüphanelerden öğrencilerimiz ne ölçüde istifade edebiliyor? Kaç öğrenci bu kütüphanelerden kitap alarak okudu? Esas övünülmesi gereken konu bu olmalı. Yoksa kitap alıp rafları doldurmakla övünürsek doğru yapmış olmayız.

Biz de öğrencilik yaptık ve maalesef o günlerde kütüphaneler ekseriyetle öğrenciler için ‘ödev yapılan’ yerlerdi. Sonrasında çocuklarımız da okudu ve yine kütüphanelerden istifade edilemedi. İnşallah şimdi bu engeller aşılmış ve kütüphaneler gerçek anlamda öğrencilere hizmet verir hale gelmiştir. Tekrarlamakta fayda var: Esas olan, ders kitapları dışındaki kitapların okunmasını teşvik etmek olmalı. Bunu başarabilmek için de öğrenciler mutlaka teşvik edilmeli. Nasıl ki spor yarışmalarına katılanlara ödül veriliyor, aynı şekilde kitap okuyanlar da uygun bir şekilde hem teşvik edilmeli hem de ödüllendirilmelidir.

Açılan kütüphanede öğrencilerle bir araya geleceğini belirten eski bakanlardan Prof. Dr. Nabi Avcı Avcı ise, “Sayın Bakanımız bana böyle bir müjde verirken dedi ki ‘Ama bir şartımız var. Orada ayda bir öğrencilerimizle buluşup, kitap ve kültür üzerine sohbetler yapmanızı bekliyoruz’. Ben de büyük bir memnuniyetle bu vazifeyi o günden itibaren aldım. (...) Önümüzdeki dönemde, Allah sağlık durumu verirse hep birlikte güzel sohbetler, toplantılar, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle güzel buluşmalar gerçekleştiririz” temennisinde bulunmuş.

Kitaba, okuyana, öğrenciye yatırım yapan ülkeler ve milletler kazanır, vesselam...