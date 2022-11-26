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26 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hep gidenler mi kabahatli?

Faruk ÇAKIR
26 Kasım 2022, Cumartesi
Dertleri inkâr etmek ya da yok saymakla başarıya ulaşılamadığını herkes bilir.

Ülkemizin de onlarca, belki yüzlerce ‘mühim’ derdi vardır. Ne hikmetse idarecilerimiz bu dertleri görmek istemiyorlar. Onlara sorulsa her iş yolunda gidiyor. 

Son zamanlarda gündemi meşgul eden meselelerden biri de, başta gençler olmak üzere iyi yetişmiş insanların ülkeyi terk etmek istemesidir. Eskiden üniversiteyi bitirenler yurt dışına çıkmak isterken, şimdi bu istek neredeyse ortaokul seviyesine inmiş durumda. Böyle olup olmadığını test etmek isteyenler araştırabilir ve sorabilir. 

Mesela, yazar Yusuf Kaplan’ın şu mesajına idareciler acaba ne der: “Türkiye’deki 18-25 yaş kuşağının % 70’i ülkeyi terk etmek istiyor. Bu oran zeki çocuklarda % 95‘ten fazla bir rakam olarak karşımıza çıkıyor! Sizce de ürkütücü değil mi? Nedir bu, peki? Bu ülkenin intiharıdır!” (@yenisafakwriter, 25 Kasım 2022)

Aynı gün herkesin bildiği, yetişmiş, tecrübeli bir profesörün paylaştığı mesaj da aynı ölçüde dikkat çekici. İstanbul Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Yunus Söylet, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmış: “Akademik hayatın en güzel tarafı insan yetiştirmektir. Sizden sonra da iyi hatırlanmak ve dua almaya devam etmek için en büyük eserleriniz çocuklarınız ve öğrencilerinizdir. Ülkeme karşı bu görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Benden daha iyi öğrencilerim var. Hastalarıma faydalı olmak için gayret ettim, onların şifası benim mutluluğum oldu. Allah bana çok güzel bir hayat lütfetti. 

“Tecrübem ve isteğim var ama doğduğum bu aziz şehirde küçük bir fayda üretmek için gücümü aşan yorgunluklarla baş etmekte zorlanmaya başladım. Anayurt’taki 42 yıldan sonra önümüzdeki dönemde Kazakistan’ın Türkistan şehrinde, üniversite yönetimi ve çocuk ürolojisi alanında Atayurduna hizmet edeceğim. Cumartesi sabahı inşallah yeni ufuklar ve yeni umutlarla buluşmuş olacağım. Ahmet Yesevi Üniversitesinin kampüsü yaşam alanım olacak. Üniversiteye ve hastaneye yürüyerek gideceğim. Enerjimi trafik değil işlerim alacak. Allah utandırmasın ve pişman etmesin.” (@yunussoylet, 24 Kasım 2022 )

Şimdi böyle bir tablo karşısında sürekli gidenleri eleştirerek bir yere varılabilir mi? Türkiye’yi idare edenler, “Bu gençler ya da yetişmiş insanlar niçin başka ülkelerde çalışmak ister?” diye hiç düşünmüyor mu? Böyle bir tablo ile karşı karşıya olanların “Her şey yolunda. Yakında dünya lideri olacağız” demesi inandırıcı olabilir mi?

Türkiye’nin yetişmiş beyinlerinin başka ülkelere gitme isteği, ne olursa olsun sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuzu gösterir. Türkiye yetişmiş insan ihraç ederek değil, yetişmiş insanlar için ‘cazibe merkezi’ olarak “Büyük Türkiye” olabilir.

Gerçi idarecilerin böyle bir derdi yok ama biz yine hatırlatalım: Bunun tek bir yolu var; hak, hukuk ve adaleti tesis etmek... Başka yollar aramak abesle iştigaldir vesselam.

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