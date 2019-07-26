Hepimiz göçmeniz!

Aradan yıllar geçince bir defa daha anlaşıldı ki idarecilerimiz hatalarla dolu bir Suriye politikası takip etmiş.

Birinci ve ikinci sorumlular kim olursa olsun, bu politikalardan dolayı ağır faturalar ödedik ve maalesef ödemeye de devam ediyoruz.

Bazı idareciler ve onların gözü kapalı takipçileri Suriye politikasına sadece maddî pencereden bakmayı tercih ediyor. Oysa mesele maddî kazanç ya da kayıp meselesi değil. Suriye politikası sebebiyle ortaya çıkan maddî faturanın tamamını Avrupa, Amerika ve nihayetinde dünya ülkeleri karşılamış olsa bile “Bu politika isabetlidir” demek mümkün değil. Çünkü bu politikanın sosyal hayata yansıyan ve belki de yıllar süren etkileri olacak. Acaba Suriye politikasını tesbit edenler hadisenin bu yönünü hesaba katmış mıydı?

Hemen ifade edelim ki bu tesbitlerden hiç kimse “Suriyeliler ülkemize gelmesin” anlamı çıkarmamalı. Bu hadisede en çok mağdur olanlar elbette Suriye vatandaşlarıdır. “Vekâlet savaşları”nın yaşandığı bir ülkeden göçmek en tabiî hak olarak görülmeli. Mesele bu göçü iyi organize edebilmekte düğümleniyordu. Ne yazık ki Suriye’de yaşanan hadisenin büyüklüğü en başta hesaplanamadı. “Üç ayda kavga ve kargaşa biter. Üçyüzbin mülteci, misafir gelir” diye hesap yapıldı. Politikalar buna göre planlandı ve neredeyse beş milyon mülteci, misafir, ensar ülkemize geldi. Suriye’deki savaştan kaçıp ülkemize ya da başka ülkelere sığınanları kınayan hiç kimseye prim vermek icap etmez. Kabahat onlarda değil, milyonlarca insanı yaşadığı yerden koparan uluslar arası politika ve politikacılardadır.

Türkiye’yi idare edenler bu meseleyi iyi organize edemediği gibi, muhalefet partileri de maalesef yangına körükle yaklaştılar. Onlar da işin kolayını tercih edip Suriyeli göçmenleri, misafirleri kınadı, aleyhlerinde propaganda yaptı. Sonunda iş, iktidarın da göçmen ve muhacirlerin aleyhine dönmesine yol açtı. İlk gün yapılan yanlış olduğu gibi, son günlerde yapılan “sınır dışı etme” kararı da yanlıştır.

Daha önce de değişik tarihlerde dikkat çekici açıklamalar yapan DurDe insiyatifi, [durde-basın açıklaması] yeni bir açıklama yaparak bu yanlışa işaret etmiş. “Sınır dışı etmeye son, Suriyelilere dokunmayın!” başlıklı mesajın bir bölümü şöyle: “İçinden geçtiğimiz dönem, başta Suriyeliler olmak üzere tüm göçmenlerin artan bir şekilde hedefe konduğu bir dönem. Yerel seçimlerin hemen sonrasında böyle bir manevranın [İstanbul] valilikten gelmesi, bugüne kadar göçmenler konusunda yumuşak yüzünü göstermeyi tercih eden hükümetin de göçmen düşmanlığı konusunda aktif rekabete gireceğinin sinyallerini vermesi bakımından özellikle kaygı verici. Bu manevrayı basit bir planlama faaliyeti olarak görmediğimizin altını çizmek istiyoruz. Yalanlarla pişirilen göçmen düşmanlığına göçmenleri diken üstüne oturtarak cevap veren politikalar, ırkçılığı beslemekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu ülkede bir göçmen sorunu varsa eğer, göçmenler bu sorunun kaynağı değil mağdurlarıdır. Göçmenleri salgın hastalık gibi gören politikalar sorunu yalnızca derinleştirecektir. Göçmenler için daha fazla denetim değil, kalıcı hak ve statü istiyoruz. Irkçılığa meşrûiyet veren siyasetleri üretenleri, besledikleri nefret ortamının toplumsal maliyetini bir kez daha düşünmeye çağırıyoruz. Irkçılığa hayır, hepimiz göçmeniz!”

“Hepimiz göçmeniz!” gerçeği kabul edilirse düşmanlıklar sona erer ve bu dünya hepimize yeter...