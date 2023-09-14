"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hepimiz tehlikedeyiz

Faruk ÇAKIR
14 Eylül 2023, Perşembe
Bütün dünya olarak virüs salgınından kurtulduğumuzu zannediyoruz; ama belki de çok daha zarar veren, ‘öldürmese de süründüren’ başka bir salgınla karşı karşıyayız: Sosyal medya salgını ya da bağımlılığı.

Mobil teknolojinin hızla gelişmesi, uygulamaların yaygınlaşması ve dünyayı etkileyen virüs salgını, sosyal medyayı hepimiz için günlük hayatın vazgeçilmezi haline getirdi. Televizyon alışkanlığına karşı verilen mücadele, çok daha tehlikeli olan ‘sosyal medya’ya karşı verilmiyor. Dün, ailesinin yanında ve iyi kötü onun kontrolünde ‘fena film’lere muhatap olan çocuklarımız, bugün kendi cep telefonlarındaki ‘büyük tehlike’ye karşı korumasız. Her ne kadar uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunsa da bu tehlikenin tam olarak farkında olduğumuzu söyleyemeyiz. Üstelik bu tehlike sadece çocukları değil, her yaşta ve her meslekteki insanı etkiliyor. Buna ilave olarak milyonlarca insan bu ‘kötü mecra’ya mecbur ve mahkum. 

Yarım asır önce evlerinden televizyon olmadığı için haklı olarak övünenlerin büyük çoğunluğu, bugün ‘cep telefonları’na teslim olmuş durumda. Bu salgının çocuklara, gençlere ve tabii ki yaşlılara verdiği zararı acaba hesap edebilecek durumda mıyız?

Elbette bu rüzgara karşı durmak kolay değil. Bu imkanları müspete kanalize etmek elbette ki mümkün. Fakat bunu yapmak keşke konuşmak kadar kolay olsaydı.

Konuyla ilgili bir haberde şöyle denilmiş: “Montreal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoeğitim Okulunda Profesör Linda S. Pagani’ye göre, 2012’de sosyal medya platformlarında bir değişiklik oldu ve mobil teknoloji önemli ölçüde değişti. Hatta bu platformlara kaydolan ve bunları kullananların sayısı öyle arttı ki son yıllarda örneğin ‘Facebook bir ülke olsaydı dünyanın en kalabalık ülkesi olurdu’ demek artık bir klişe haline geldi. Bu sosyal medya platformu, 2,9 milyardan fazla küresel kullanıcısı ile Çin ve Hindistan’ın toplam nüfusunu aşmaya doğru ilerliyor. Facebook bir ülke olsaydı, yıllık 85 milyar dolar geliriyle kesinlikle güney yarım küredeki düşük gelirli birçok ülkeden daha zengin bir ülke olacaktı. Pagani, özellikle gençlerin sosyalleşirken teknolojiye bağımlı hale gelmesi hususuna vurgu yaparak ‘Buradaki tehlike, fark etmediğimiz bağımlılık potansiyelidir’ ifadeleriyle özellikle ergenlikte bağımlılığa dikkati çekiyor.” (AA, 31 Ağustos 2023)

Sosyal medyayı yok sayarak bir yere varmak mümkün olmadığına göre, iyiye ve güzele şevk edebilmenin yolunu bulmalıyız.

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitime yatırımda son sıradayız

    180 bin kişi borç takibinde

    Adalet açığı varsa eğitim açığı da vardır

    'Enflasyon % 78’i görecek'

    Demokrasi için tek bir adım bile atılmadı

    Irak, provokatörün iadesini istedi

    Darbelerin panzehiri adalet ve hürriyet

    Hac için ön kayıtlar başladı

    Adıyaman hâlâ normale dönemedi

    Uyuşturucu baronlarına vatandaşlık verildi mi?

    Karadeniz Ereğli'deki maden ocağında göçük oldu: 1 işçi vefat etti, 6 işçi yaralı kurtarıldı

    Biden hakkında soruşturma çağrısı

    Bugünleri de çok ararız

    Libya’da selden ölümler 5 bini geçti

    Buluşmaya zırhlı trenle gitti

    MEB ücretsiz okul yemeğini askıya aldı

    Motorin 40 lirayı geçti

    Yurt başvuru sonuçları açıklandı

    ABD'den Kuzey Kore ve Rusya'ya sert uyarı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbeler ve fitneler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ali Şükrü ile Mustafa Kemal’in içki kavgası
    Mikail YAPRAK

    Huzurda şeytan bile doğruyu söyler
    Ahmet BATTAL

    Mafya operasyonları ve hukuk devleti
    Genel

    Adalet açığı varsa eğitim açığı da vardır
    Ali FERŞADOĞLU

    Tenkit ayrı, mihenge vurmak ayrıdır
    Faruk ÇAKIR

    Hepimiz tehlikedeyiz
    Genel

    Demokrasi için tek bir adım bile atılmadı
    Risale-i Nur'dan

    Yeni nesille Kur’ân’ı ortadan kaldırma planı!
    Genel

    'Enflasyon % 78’i görecek'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.