"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Hepimizin sorusu soruldu!

Faruk ÇAKIR
13 Eylül 2023, Çarşamba
Bir günde yapılması mümkün olan işleri, dokuzyüz seksen günde yapmayan idarecilere güven kalır mı?

Ya da, parasız yapılacak işleri dahi, “Paramız yok, Türkiye’nin imkanları sınırlıdır” diyerek ‘ekonomik krize’e bağlayan ve öteleyen siyasetçilerin sözlerine inanmak mümkün olur mu?

Herkesin bildiği ve yine herkesin ‘yanlış’ olduğuna kanaat getirdiği bir uygulama var. Buna göre bazı ‘devlet memurları ve bürokrat’lar bir değil, üç ya da beş yerden ayrı ayrı maaş alıyorlar. Şaka gibi gelebilir, ama bu ‘ballı maaş’ alanların hem sayısı fazla hem de bir kişi icabında 250 ya da 300 bin (üçyüzbin) lira alabiliyor. “Yok, öyle şey” demeden önce “var olduğu”nun delillerine bakmak lazım. 

Mesele, şahıs meselesi değil. Bu bakımdan isimleri bir kenara bırakıp 2 Ağustos 2019 tarihli bir habere bakalım: “4 maaş aldığı iddia edilen (...) Belediye Başkanı (...) 31 Mart’ta (...) Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen (...), yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerden istifa etmedi. (Başkanın) Turkcell ve Çin bankası IC BC’de yönetim kurulu üyelikleri sürüyor. Eski Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı (nın) (...) konuyla ilgili açıklamasına yer verildi: “Ben bu görevlerde ülkeme katkı sağlamak için bulunuyorum. Ülkemize faydamız olduğu için oralarda görev aldık. Her iki kuruma da yazı yazdım ayrılmak istediğimi bildirdim, cevap bekliyorum.” (indyturk.com)

Bakınız, bu habere göre “4 ayrı maaş alan” belediye başkanı bunu inkar etmiyor. Sadece “görev yaptığım 2 yerden istifa etmek istedim, cevap bekliyorum” demiş. Çok yerden maaş alan bir kişi bile olsa bu yanlıştır. Önemli olan böyle bir yanlış bilindiği halde Türkiye’yi idare edenlerin buna müdahale etmemesi ve böyle durumları normalleştirmeleridir. Elbette çok yerden maaş alanların sayısı az değil. Kaç kişi olduklarını kamuoyu bilmiyor, çünkü başka pek çok meselede oduğu gibi bu meselede de açıklık ve şeffaflık yok. Ayrıca bu maaşların gerçekten bu kişilere gidip gitmediği de merak konusudur.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “KİT, BİT ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetim, denetim, tasfiye kurulu üyeliklerinde birden fazla maaş alan kaç kişi bulunmaktadır?” diye sormuş. 

Yeneroğlu, şunları da sormuş: “KİT, BİT ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetim, denetim, tasfiye kurulu üyeliklerine atanmalarda şeffaflık ve liyakate dikkat edilip edilmediği (...) kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmalıdır. (...) Bu kuruluşlarda görev alan kamu görevlilerinin isimleri ile bu kişilere 2022 yılında yapılan ödemelerin kuruluş bazında dökümü nedir?” (mustafayeneroglu.com, 7 Eylül 2023)

Peki, bunları bilmek kamuoyunun hakkı değil mi?

Okunma Sayısı: 410
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlaca erişemiyoruz

    İsraf bitsin, eğitime daha çok kaynak ayrılsın

    Fas ve Libya yardım bekliyor

    Maaş zamları iki ayda eridi

    İşsiz sayısı 8,7 milyona yükseldi

    Erdoğan'dan Sisi'ye: Biz sizi bekliyoruz

    MEB: Mülakata devam

    Öğretmenler ucuz işçi olarak görülüyor

    Çaya yüzde 15 bir zam daha

    Türkiye'den Libya'ya destek

    3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi - "Sanki yaşamayacakmışım gibi bir noktaya ulaştım"

    Fas'taki deprem afetinde vefat sayısı 2862'ye yükseldi

    Vicdanlar ne zaman uyanacak?

    'Kim Jong-un Rusya'yı ziyaret edecek'

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu - Bomba taşıyan köpekle terör eylemi girişimi!

    Libya için uluslararası yardım çağrısı

    Libya'daki büyük sel afetinde 2 binden fazla kişi vefat etti

    Öğrenciler barınma kriziyle karşı karşıya

    Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,7 oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15-20 Temmuz’da Yeni Asya
    Osman ZENGİN

    Hem Nurculara, hem Demokratlara yapılan ihtilâl: 12 Eylül
    Ali FERŞADOĞLU

    BOP’u destekleyenler nedamet etmeyecek mi?
    Faruk ÇAKIR

    Hepimizin sorusu soruldu!
    Risale-i Nur'dan

    Ey âlem-i İslâm! Uyan, Kur’ân’a sarıl
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Oylum Dalgıç

    Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadınlar ve çocuklar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihin kavşağındaki Eskişehir
    Süleyman KÖSMENE

    Âdem (as), enbiyanın da, insanlığın da pederidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.