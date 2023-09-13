Hepimizin sorusu soruldu!

Bir günde yapılması mümkün olan işleri, dokuzyüz seksen günde yapmayan idarecilere güven kalır mı?

Ya da, parasız yapılacak işleri dahi, “Paramız yok, Türkiye’nin imkanları sınırlıdır” diyerek ‘ekonomik krize’e bağlayan ve öteleyen siyasetçilerin sözlerine inanmak mümkün olur mu?

Herkesin bildiği ve yine herkesin ‘yanlış’ olduğuna kanaat getirdiği bir uygulama var. Buna göre bazı ‘devlet memurları ve bürokrat’lar bir değil, üç ya da beş yerden ayrı ayrı maaş alıyorlar. Şaka gibi gelebilir, ama bu ‘ballı maaş’ alanların hem sayısı fazla hem de bir kişi icabında 250 ya da 300 bin (üçyüzbin) lira alabiliyor. “Yok, öyle şey” demeden önce “var olduğu”nun delillerine bakmak lazım.

Mesele, şahıs meselesi değil. Bu bakımdan isimleri bir kenara bırakıp 2 Ağustos 2019 tarihli bir habere bakalım: “4 maaş aldığı iddia edilen (...) Belediye Başkanı (...) 31 Mart’ta (...) Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen (...), yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerden istifa etmedi. (Başkanın) Turkcell ve Çin bankası IC BC’de yönetim kurulu üyelikleri sürüyor. Eski Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı (nın) (...) konuyla ilgili açıklamasına yer verildi: “Ben bu görevlerde ülkeme katkı sağlamak için bulunuyorum. Ülkemize faydamız olduğu için oralarda görev aldık. Her iki kuruma da yazı yazdım ayrılmak istediğimi bildirdim, cevap bekliyorum.” (indyturk.com)

Bakınız, bu habere göre “4 ayrı maaş alan” belediye başkanı bunu inkar etmiyor. Sadece “görev yaptığım 2 yerden istifa etmek istedim, cevap bekliyorum” demiş. Çok yerden maaş alan bir kişi bile olsa bu yanlıştır. Önemli olan böyle bir yanlış bilindiği halde Türkiye’yi idare edenlerin buna müdahale etmemesi ve böyle durumları normalleştirmeleridir. Elbette çok yerden maaş alanların sayısı az değil. Kaç kişi olduklarını kamuoyu bilmiyor, çünkü başka pek çok meselede oduğu gibi bu meselede de açıklık ve şeffaflık yok. Ayrıca bu maaşların gerçekten bu kişilere gidip gitmediği de merak konusudur.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “KİT, BİT ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetim, denetim, tasfiye kurulu üyeliklerinde birden fazla maaş alan kaç kişi bulunmaktadır?” diye sormuş.

Yeneroğlu, şunları da sormuş: “KİT, BİT ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetim, denetim, tasfiye kurulu üyeliklerine atanmalarda şeffaflık ve liyakate dikkat edilip edilmediği (...) kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmalıdır. (...) Bu kuruluşlarda görev alan kamu görevlilerinin isimleri ile bu kişilere 2022 yılında yapılan ödemelerin kuruluş bazında dökümü nedir?” (mustafayeneroglu.com, 7 Eylül 2023)

Peki, bunları bilmek kamuoyunun hakkı değil mi?