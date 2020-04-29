Virüs salgını sonrası insanlar mecburen eve hapsolunca kütüphane ve kitap meselesi yeniden gündeme geldi.

Evlerinden ‘canlı yayın’lara katılan bazı uzmanlar kütüphanelerinin önünde görüşlerini beyan edince anlamsız bir tartışma başladı. Sanal medyada yorum yapan bazıları bu durumu “gösteriş” olarak yorumladı ve kınadı.

Evlerinden canlı yayınlara katılan ve kütüphaneleri önünde poz verenlerin bir kısmının gayesi böyle olabilir. Ancak bundan yola çıkarak evde kütüphane bulunmasını kınayacak noktaya gitmek acaba iyi niyetle izah edilebilir mi? Tam aksine hele hele de bu virüs salgını günlerini fırsat bilip “Her eve bir kütüphane” kurulmasını teşvik etmek gerekmez mi?

Umumî olarak bir kitap ve kütüphane ‘düşmanlığı’ var denilse acaba yanlış mı olur? Elbette eski yıllara nisbetle bilgiye ulaşmak çok daha kolaylaştı. İsteyen en uzaktaki bilgiye ‘bir tık’la ulaşabilir. Bununla birlikte kitabın ve kütüphanenin kıymeti, değeri, önemi hiç bitmez ve bitmeyecek. Bu sebeple insanlarımızın kitap okumaya teşvik edilmesinde fayda vardır. TV’lerde ya da her türlü ‘canlı yayın’da kitapların ve kütüphanelerin bulunması, görülmesi tenkit değil teşvik edilmeli.

Evinde kitap ve kütüphane bulunanların en çok karşılaştığı soru şudur: “Bu kitapların hepsini okudunuz mu?” Diyelim ki “Hayır, henüz hepsini okuyamadım” dediniz. Hemen yeni bir soru gelir: “O zaman bu kitaplar niçin burada?”

Tabiî ki bu soru, “Maşallah, bir an önce bu kitapları okusanız iyi olur” anlamında değil. “Madem okumuyorsunuz bu kitapları atın, satın, evden çıkarın” manasına gelen bu soru doğru bir soru mudur? Tabiî ki kütüphane ve kitap ancak okunmakla anlam kazanır. Fakat tersini düşünelim: Böyle yapan var mıdır? bilememeyiz, ama meselâ bir kişi sadece ‘estetik görünsün, ne çok kitabı var desinler’ diye dahi olsa evinde bir kütüphane kursa bunun kime ne zararı olur? Bu kişi ancak kitap okumaya teşvik edilmeyi hak eder. Evine ‘desinler’ diye milyonluk tablo ya da koltuk takımı alanı alkışlayıp, kitap ve kütüphane kuranları kınamak yanlış değil mi? Okumadığı halde kitap alıp evine kütüphane kuran hiç değilse kitap yayınlayan yayınevlerinin ayakta kalmasına destek vermek suretiyle okumaya destek vermiş olmaz mı?

Bütün Türkiye’nin kitap dostu olması ve kitap okumakta birbiriyle yarışması herkesin ve hepimizin faydasınadır. Bunun için de kitap dostu olmayı okul öncesi evde ve tabiî ki ilkokuldan itibaren okullarda öğretmek gerekir. Kitap okuyanların açık şekilde desteklenmesi ve teşvik edilmesi şarttır. Maalesef bu noktada kararlı adımlar atıldığına şahit olunmuyor.

Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, dolaylı olarak insanları kitap okumaya yönlendirdi. Türkiye’nin de bu gelişmelerden uzak kalmaması gerekir. Kitap okumanın mutlak surette teşvik edilmesi icap eder. Belki de bu salgın vesilesiyle devletin ve sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği “Her eve bir kütüphane” kampanyası açılabilir. Yayınevleri de bu kampanyaya destek olmak için cazip indirimler uygulayabilir. Bu şekilde hem evlerimiz kitaplarla dolar hem de kitap okuma alışkanlığı teşvik edilmiş olur.

Bunun bir ihtiyaç olduğu kabul edilsin ve kitabı ve kütüphanesi olan kınanmak bir yana alkışlansın...