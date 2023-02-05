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5 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Her konuda israf!

Faruk ÇAKIR
05 Şubat 2023, Pazar
Gıda bankacılığının çatı kuruluşu olan TİDER (Temel İhtiyaç Derneği) tarafından düzenlenen “Gıda Bankacılığı Zirvesi”nde ülkemizde yaşanan gıda israfına dikkat çekilmiş.

Düzenlenen panelde konuşan Barilla Gıda Müşteri Hizmetleri ve Talep Planlama Müdürü Buket Karagüç, “Küresel ölçekte gıdaya erişim zorluğu konuşulurken, diğer taraftan ciddi bir israf ve gıda kaybı var. Her yıl gıdaların üçte biri israf ediliyor, bu da 1,6 milyar tona denk geliyor. Gerçekleşen bu israfla, açlıkla mücadele eden 800 milyon kişinin defalarca kez beslenmesinin önüne geçiliyor” demiş.

Karagüç, şu tespiti de yapmış: “İsraf dediğimizde sadece evsel tüketime odaklanıyoruz ancak kaybın aslında büyük kısmı zincirin diğer halkalarında başlıyor. Örneğin, tarımsal üretimde tüm zincir boyunca su israfının üçte ikisi gerçekleşiyor. Perakende ve lojistik bacağında da farklı sebeplerle ciddi bir kayıp gözlemliyoruz. Bu sebeple gıda israfına bütün olarak bakmak gerekir. Her bir halkanın üzerine düşen kısımda sorumluluk alması ile gıda israfını asgari seviyeye indirebiliriz.” 

Haklı olarak gıdadaki israfa dikkat çekiyoruz, fakat israf sadece gıda ile sınırlı değil. Maalesef her konuda israf içindeyiz. Elbette milyonlarca insanın ‘aç’lık çektiği bir dünyada ekmeği çöpe atmak büyük bir mesuliyet gerektirir. İsraf bütün dünyanın derdi olduğuna göre, israfa karşı ortak bir mücadele verilmesi gerekir.

İsrafa karşı verilecek mücadele evlerden, okullardan ve ‘resmi daireler’den başlatılmalı. Medya da bu işe el atarsa, yol almak çok daha kolay olur. Evlerimizde, mutfaklarımızda israfı önleyebildik mi? Okullarda israfa karşı gerekli eğitimi verebiliyor muyuz? Ya ‘resmi daire’ler? Geçen gün bir hastaya refakat etmek için bir ilçe devlet hastanesinin acil servisine gitmek icap etti. İnanın, dışarda sulu kar yağarken içinde çalışan personelin bazıları kısa kollu ‘atlet’lerle çalışıyordu. Elimizde termometre yoktu, ama tahminen sıcaklık 25 derecenin üzerindeydi. Peki, dışarıda kar yağarken bir hastanenin içinin mesela 25 ya da daha fazla sıcaklıkta olması akla ve mantığa uygun mudur? Bu tablo, sağlığa önem verdiğimize delil olarak mı görülüyor? 

İsrafın her yerde önlenmesi gerekir. Devletteki personel fazlalığı da israftır, kış aylarda boşalmış köylerde sokak lambalarının yanması da israftır. 

Her türlü israfa karşı büyük bir ‘tasarruf kampanyası’ açmak şart oldu vesselam.

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