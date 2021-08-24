"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Her yerde şeffaflık şart

Faruk ÇAKIR
24 Ağustos 2021, Salı
Hemen herkes ‘yalan’dan şikâyetçi olur, ama ne hikmetse herkesin kötü gördüğü yalan haberler yine de dünyayı dolanmaya devam eder.

Yalan haberlerle mücadele etmek çok kolay olmasa da imkânsız da değildir. Her türlü yalanla başa çıkmanın yolu, “bana yarayan yalan dünyayı dolaşsın” anlayışına son vermekle mümkün olur.

Bilhassa sosyal medya vasıtalarında yalan habere çok ilgi gösteriliyor. Bunun bir sebebi de, devleti idare edenleri açık, şeffaf ve doğru bilgileri olması gerektiği gibi milletle paylaşmamasıdır. Açıklık, şeffaflık ve dürüstlük prensibiyle hareket edilse ve “bu yalan benim işime yarıyor” denilmese büyük bir ihtimalle yalanların yaygınlaşması engellenebilir.

Son yıllardaki tartışmalara bakıldığında pek çok konuda gerçek ve doğru bilgilerin gizlendiği, perdelendiği ve farklı aktarıldığı çok rahatlıkla söylenebilir. İdaeciler de doğru bilgileri milletle paylaşmayınca yalan haberlerin önü açılmış oluyor. Yalan haberlerle mücadele etme noktasında samimî olanlar en başta açık ve şeffaf olmak durumundadır.

Yalan haber konusunda değerlendirmeler yapan avukat M. Gökhan Ahi, “Bilgi kirliliğinin olduğu yerde dezenformasyon olması çok normal. Bunun önlenmesi için devletin ve tüm yönetim kademelerinin şeffaf olması, her tür konuda enformasyon sağlaması, basının özgür ve bağımsız olması gerekiyor. Özgür basının ve kamusal şeffaflığın olmadığı bir yerde, kim yalan haberden şikâyet ediyorsa, bu işten en çok o faydalanıyor demektir” diye konuşmuş. (ndyturk.com, 20 Ağustos 2021)

Esasında hiç kimse ‘yalan haber’e sahip çıkamaz ve çıkmamalı. Elbette kendisine yarayan ‘yalan haber’lere destek verenler olabilir. Fakat uzun dönemde onlar da bu yalan haberlerden dolayı şikâyetçi olurlar. Yalan haberlerin önüne geçmenin yolu, her adımda ve her konuda açıklık ve şeffaflıkla mümkün olur. Doğru bilgiler vaktinde ve zamanında ilân edilse, yalanların dünyayı dolaşması mümkün olur mu?

İdereciler ‘yalan haber’lerle mücadele etmenin sadece kanun hazırlayarak mümkün olacağını düşünüyorlar ve hata ediyorlar. Ya da ‘yalan haber’leri engellemek bahanesiyle ‘muhalif haber ve bilgi’lerin önünü kesmek isteyenler de olabilir. Bir defa, iktidarı eleştiren haberlerin tamamına ‘yalan haber’ muamelesi yapmak da büyük hata. Türkiye maalesef o hale geldi ki, idarecileri eleştirenler kınanıyor. Bazı iktidar taraftarları, “Filan kişi filan bakanın aleyhinde konuştu” diye şikâyetçi bile oluyor. Böyle bir atmosferde açıklık ve şeffaflık olabilir mi?

Yalanı ve yalan haberi ‘işime yarıyor’ diye savunan herkes uzun dönemde ‘yalan’ın mağduru olur. Hangi çeşidi olursa olsun yalanı çevremizden kovabilmeliyiz. Siyasetçiler başta olmak üzere medya da bu konuda ciddî bir imtihan veriyor vesselâm.

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hak ve hürriyetler genelgeyle kısıtlanamaz

    Kabil'den tahliye süreci hızlandı

    En büyük mağdur yine çocuklar

    Olağanüstü kararların süresi biterken Tunus'ta son durum?

    ABD, Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için ''tam'' onay verdi

    Türkiye'de son 24 saatte 232 kişi vefat etti

    Türkiye ile ilgili haberden dolayı İngiliz basını özür diledi

    Rusya’daki Müslümanlardan gözaltı tepkisi

    Zam sağanağı

    TÜİK tarımda da tutturamıyor

    Okullar yine aç-kapa mı olacak?

    Putin: Afgan militan istemiyoruz

    Uluslararası topluma 'Kırım' çağrısı

    Anne adaylarına 'aşı olun' çağrısı

    Memur ve memur emeklisinin zam oranı açıklandı

    Ukrayna, Kırım sorununu dünya gündemine taşıyacak

    Haitideki deprem afetinde ölü sayısı 2207'ye yükseldi

    Okul alışverişi sırasında bu hususlara dikkat

    Kabil'deki karargah binası "Ankara"da yoğun tahliye mesai

    Meriç Nehri'ndeki kum adacıkları genişliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubatçılar tutuklanırken...
    Ali FERŞADOĞLU

    İddialarının altına ismini yazmayan riyakârdır
    Osman ZENGİN

    Demirel ve Erbakan nasıl aynı sınıfta okudu?
    Ahmet BATTAL

    Milletvekili ve polisi
    Süleyman KÖSMENE

    Haram keyifler başımıza neler açar?
    Risale-i Nur'dan

    Meşrûtiyeti Şeriat namına alkışladım
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bediüzzaman’dan şefkat dersleri
    Faruk ÇAKIR

    Her yerde şeffaflık şart
    Nejat EREN

    Musîbetler ve psikolojik teselli çareleri
    Cahit ÖZPINAR

    Neden okumalıyız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.