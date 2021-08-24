Her yerde şeffaflık şart

Hemen herkes ‘yalan’dan şikâyetçi olur, ama ne hikmetse herkesin kötü gördüğü yalan haberler yine de dünyayı dolanmaya devam eder.

Yalan haberlerle mücadele etmek çok kolay olmasa da imkânsız da değildir. Her türlü yalanla başa çıkmanın yolu, “bana yarayan yalan dünyayı dolaşsın” anlayışına son vermekle mümkün olur.

Bilhassa sosyal medya vasıtalarında yalan habere çok ilgi gösteriliyor. Bunun bir sebebi de, devleti idare edenleri açık, şeffaf ve doğru bilgileri olması gerektiği gibi milletle paylaşmamasıdır. Açıklık, şeffaflık ve dürüstlük prensibiyle hareket edilse ve “bu yalan benim işime yarıyor” denilmese büyük bir ihtimalle yalanların yaygınlaşması engellenebilir.

Son yıllardaki tartışmalara bakıldığında pek çok konuda gerçek ve doğru bilgilerin gizlendiği, perdelendiği ve farklı aktarıldığı çok rahatlıkla söylenebilir. İdaeciler de doğru bilgileri milletle paylaşmayınca yalan haberlerin önü açılmış oluyor. Yalan haberlerle mücadele etme noktasında samimî olanlar en başta açık ve şeffaf olmak durumundadır.

Yalan haber konusunda değerlendirmeler yapan avukat M. Gökhan Ahi, “Bilgi kirliliğinin olduğu yerde dezenformasyon olması çok normal. Bunun önlenmesi için devletin ve tüm yönetim kademelerinin şeffaf olması, her tür konuda enformasyon sağlaması, basının özgür ve bağımsız olması gerekiyor. Özgür basının ve kamusal şeffaflığın olmadığı bir yerde, kim yalan haberden şikâyet ediyorsa, bu işten en çok o faydalanıyor demektir” diye konuşmuş. (ndyturk.com, 20 Ağustos 2021)

Esasında hiç kimse ‘yalan haber’e sahip çıkamaz ve çıkmamalı. Elbette kendisine yarayan ‘yalan haber’lere destek verenler olabilir. Fakat uzun dönemde onlar da bu yalan haberlerden dolayı şikâyetçi olurlar. Yalan haberlerin önüne geçmenin yolu, her adımda ve her konuda açıklık ve şeffaflıkla mümkün olur. Doğru bilgiler vaktinde ve zamanında ilân edilse, yalanların dünyayı dolaşması mümkün olur mu?

İdereciler ‘yalan haber’lerle mücadele etmenin sadece kanun hazırlayarak mümkün olacağını düşünüyorlar ve hata ediyorlar. Ya da ‘yalan haber’leri engellemek bahanesiyle ‘muhalif haber ve bilgi’lerin önünü kesmek isteyenler de olabilir. Bir defa, iktidarı eleştiren haberlerin tamamına ‘yalan haber’ muamelesi yapmak da büyük hata. Türkiye maalesef o hale geldi ki, idarecileri eleştirenler kınanıyor. Bazı iktidar taraftarları, “Filan kişi filan bakanın aleyhinde konuştu” diye şikâyetçi bile oluyor. Böyle bir atmosferde açıklık ve şeffaflık olabilir mi?

Yalanı ve yalan haberi ‘işime yarıyor’ diye savunan herkes uzun dönemde ‘yalan’ın mağduru olur. Hangi çeşidi olursa olsun yalanı çevremizden kovabilmeliyiz. Siyasetçiler başta olmak üzere medya da bu konuda ciddî bir imtihan veriyor vesselâm.