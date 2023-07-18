"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Herkese zam!

Faruk ÇAKIR
18 Temmuz 2023, Salı
Yıllardan beri “Ülkemizin hal ve gidişi iyi değil. Bu kadar israfa, haksızlığa, adam kayırmaya hazine dayanmaz. İktidardakiler milleti yanıltarak iş görüyor. Lütfen ‘Türkiye ve dünya gerçekleri’ni görelim” denildi, ama ekseriyet bu uyarıları dikkate almadı. Bir gece yarısı akaryakıta aşırı zam yapılınca, iktidar taraftarları bile “Ne oluyoruz?” demeye başladı.

Aslında yeni bir şey yok. Nasıl ki ‘sular tersine akamaz,’ aynı şekilde israfla, adam kayırmayla, işi ehline vermeyerek “Büyük Türkiye” olunamaz. Aynı şekilde milletin daha hür, daha ‘zengin’ olması da şimdiki anlayışla sağlanamaz. Mesele sadece yapılan zamlara itiraz edip etmemekle de sınırlı değil. Hele hele “Bu zamları kim yaptı? Zamlar niçin sala okunurken açıklandı” gibi meselelerle meşgul olmak işin özünü görmemek anlamına gelir. 

Nasıl ki yüksek enflasyon bir neticedir, aynı şekilde yüksek zamlar da kötü idarenin neticesidir. Kabahati bir bakana, döviz fiyatlarına, depreme ya da ‘dış güçler’e atarak sorumluluktan kurtulmak mümkün değil. Türkiye’yi idare eden bellidir ve yüksek zamların sorumlusu da ondan başkası değil. 

Aşırı yüksek akaryakıt vergileri sebebiyle Maliye Bakanlığı yazılı bir açılama yapmış ve özetle, “Bu zamların sebebi yaşanan depremdir. Deprem harcamalarına destek için bu gerekliydi” anlamına gelen tespitlerde bulunmuş. Aynı açıklamada ayrıca, “Halinize şükredin. Bu zamlara rağmen Avrupa’da en ucuz 4. ülkeyiz. Pek çok AB ülkesinde benzin ve motorin bizden çok daha pahalı” anlamında sözler söylüyorlar.

Öyle de olsa, böyle de olsa işin içinde ve özünde Türkiye gerçeklerini gizlemek ve milleti yanıltmak yatmıyor mu? Zamların gerekçesi deprem ise, bu kararları almak için niçin seçimlerden sonrası beklendi? Hem seçimlerden önce de hal ve gidişe bakan pek çok uzman, “Bu gidiş iyi gidiş değil. Türkiye iyi idare edilmiyor” anlamında görüşler beyan ediyordu. Peki idareciler ne diyordu? “Hiç bir sıkıntımız yok. Bütün dünya Türkiye’yi kıskanıyor” demiyorlar mıydı? Meydanlarda konuşma yapan iktidar mensuplarının çizdiği Türkiye tablosu bu günü anlatıyor muydu?

Kesin olan şudur ki, Türkiye’yi idare edenler ülkeyi kötü yönetiyor. İşlerine geldiğinde Avrupa’daki benzin fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyenler; aynı ülkedeki ‘asgari ücret’ten niçin bahsetmezler? Mesela Almanya’da yaklaşık olarak benzinin litre fiyatı 50 TL ise, asgari ücret 60 bin TL! Kaba bir hesapla Almanya’da asgari ücret alan bir kişi 1200 litre (binikiyüz) benzin alabilirken; Türkiye’de asgari ücret alan bir kişi 350 (üçyüzelli) litre benzin alabiliyor. Bu hesaba göre kim iyi durumda?

Çare ve çözüm belli: Sıkıntıları inkâr etmeyin. Milleti yanıltmayın. Ve işe, devletteki çok büyük israfa son vermekle başlayın! Devletteki israf bitmeden Türkiye’nin sıkıntılarını aşması kolay görünmüyor. 

İnsafsız zamlarla milleti daha fazla dünyaya ve paraya bağlayarak insanların maneviyatlarını da öldüren idarecileri Allah’a (cc) havale ediyoruz.

Okunma Sayısı: 966
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Said Yüksekdağ

    18.7.2023 14:11:30

    Geleceğimi çalanlara hakkımı helal etmiyorum.

  • Aysuna

    18.7.2023 14:10:47

    Âmiiin inşallah amin Oğuz Bey...Hukukun ve demokrasinin dışına çıkmış,yaşanan onca haksızlıklara destek vermiş ve neticede iflas etmiş bir millet(maddî-manevi)Şu an da görünen o ki asıl hastalığı kabul eden yok..Ümit yok...Allâh Kerim

  • S.topuz

    18.7.2023 07:03:35

    ..." Rivayette var ki: "Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek." Allahu a'lem, bunun bir tevili şudur ki: Sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki, "Filan adamın eli deliktir." Yani çok müsriftir. İşte, Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tama'ı uyandırarak insanların o zaîf damarlarını tutup kendine müsahhar eder diye bu hadîs ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun dâmına düşer diye haber verir."... Bediüzzaman Said Nursi, Şualar - 583

  • Oğuz Yiğiter

    18.7.2023 06:47:29

    Bilhassa ehl-i iman cemaatlerinin, hususen nurlardan tahkikî içtimaî hayat ölçüleri alan bir kısım ihvanın, olup bitenleri, ve hayatını direkt etkileyen bu menfî gelişmeleri hiç nazara almadan, şerleri def etmek hayırları kazanmaktan önce gelir düsturunu hiç görmeyerek, her şey süt liman ve cennet-âsâ baharda yaşıyormuş gibi, zulme ve yanlışa sessiz kalmaları hiç hayra âlâmet bir durum değil. Allah yeni ve umumî bir musibet vermeden ehl-i imana ciddî bir uyanış versin inşaallah

  • S.topuz

    18.7.2023 06:31:52

    "İsraf eden DECCALin DAMINA (Tuzağına) düşer." "Tasarruf eden BERKET bulur, aile veya GEÇIM sıkıntısı fazla çekmezmiş! Demek ki hem Devlet, hem de Millet tasarruflu olmak zorunda! Başka türlü bu ENFLASYON ve Kötü EKONOMİ ve SİYASÎ girdaptan, çöküntüden ve çürümüşlükten kurtulamadığımız gibi, Deccallerin oyun ve oyuncağı oluruz! Kimsenin bizi kıskanacağı bir durum zaten yok. Kendi kendimizi olsun kandırmayalım, çünkü çok ayıp ve çok gülünç ve Komik oluyor. El insaf be!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Erdoğan: Neyi satacağımızı iyi biliriz

Marmara’nın altı da ısınıyor

Çalışanlar için en kötü 10 ülkeden biriyiz

Sığınmacı sayısı 5 milyona yaklaştı

Açlık sınırı 10 bin TL’yi geçti

Kapsül fabrikasında patlamayla ilgili inceleme başlatıldı

Çanakkale'deki yangında 31 hayvanı telef oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcaklık dalgalarında artış uyarısı

Avrupa Birliği, Türkiye gündemiyle toplanıyor

İngiltere'de tartışmalı "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı" parlamentoda kabul edildi

Pensilvanya'da "tehlikeli madde" taşıyan tren raydan çıktı

İsrail'de ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri başladı

Rusya’nın füze ve İHA saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki liman hasar gördü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun kapsül fabrikasında patlama

"Ukrayna’nın Kırım’a 28 İHA saldırısı engellendi"

Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi tahliye edildi

İskoçya'da ülke tarihindeki en büyük toplu balina ölümü

Hava kirliliği nedeniyle İran'da devlet kurumları tatil edildi

Diyarbakır Lice'de orman yangını

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“100-150 kişi katıldı, 30 bin kişi atıldı”
Osman ZENGİN

1545’e 100 kaldı...
Süleyman KÖSMENE

Hicrî yeni yılınızı tebrikler ederiz
Risale-i Nur'dan

Hicret esnasında yaşanan mu’cizeler
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

“Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Faruk ÇAKIR

Kim memnun?
M. Latif SALİHOĞLU

Küçük ile büyük zıt orantılı
Ali FERŞADOĞLU

Önce cehaletten ilme hicret etmeliyiz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.