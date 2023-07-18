Herkese zam!

Yıllardan beri “Ülkemizin hal ve gidişi iyi değil. Bu kadar israfa, haksızlığa, adam kayırmaya hazine dayanmaz. İktidardakiler milleti yanıltarak iş görüyor. Lütfen ‘Türkiye ve dünya gerçekleri’ni görelim” denildi, ama ekseriyet bu uyarıları dikkate almadı. Bir gece yarısı akaryakıta aşırı zam yapılınca, iktidar taraftarları bile “Ne oluyoruz?” demeye başladı.

Aslında yeni bir şey yok. Nasıl ki ‘sular tersine akamaz,’ aynı şekilde israfla, adam kayırmayla, işi ehline vermeyerek “Büyük Türkiye” olunamaz. Aynı şekilde milletin daha hür, daha ‘zengin’ olması da şimdiki anlayışla sağlanamaz. Mesele sadece yapılan zamlara itiraz edip etmemekle de sınırlı değil. Hele hele “Bu zamları kim yaptı? Zamlar niçin sala okunurken açıklandı” gibi meselelerle meşgul olmak işin özünü görmemek anlamına gelir.

Nasıl ki yüksek enflasyon bir neticedir, aynı şekilde yüksek zamlar da kötü idarenin neticesidir. Kabahati bir bakana, döviz fiyatlarına, depreme ya da ‘dış güçler’e atarak sorumluluktan kurtulmak mümkün değil. Türkiye’yi idare eden bellidir ve yüksek zamların sorumlusu da ondan başkası değil.

Aşırı yüksek akaryakıt vergileri sebebiyle Maliye Bakanlığı yazılı bir açılama yapmış ve özetle, “Bu zamların sebebi yaşanan depremdir. Deprem harcamalarına destek için bu gerekliydi” anlamına gelen tespitlerde bulunmuş. Aynı açıklamada ayrıca, “Halinize şükredin. Bu zamlara rağmen Avrupa’da en ucuz 4. ülkeyiz. Pek çok AB ülkesinde benzin ve motorin bizden çok daha pahalı” anlamında sözler söylüyorlar.

Öyle de olsa, böyle de olsa işin içinde ve özünde Türkiye gerçeklerini gizlemek ve milleti yanıltmak yatmıyor mu? Zamların gerekçesi deprem ise, bu kararları almak için niçin seçimlerden sonrası beklendi? Hem seçimlerden önce de hal ve gidişe bakan pek çok uzman, “Bu gidiş iyi gidiş değil. Türkiye iyi idare edilmiyor” anlamında görüşler beyan ediyordu. Peki idareciler ne diyordu? “Hiç bir sıkıntımız yok. Bütün dünya Türkiye’yi kıskanıyor” demiyorlar mıydı? Meydanlarda konuşma yapan iktidar mensuplarının çizdiği Türkiye tablosu bu günü anlatıyor muydu?

Kesin olan şudur ki, Türkiye’yi idare edenler ülkeyi kötü yönetiyor. İşlerine geldiğinde Avrupa’daki benzin fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyenler; aynı ülkedeki ‘asgari ücret’ten niçin bahsetmezler? Mesela Almanya’da yaklaşık olarak benzinin litre fiyatı 50 TL ise, asgari ücret 60 bin TL! Kaba bir hesapla Almanya’da asgari ücret alan bir kişi 1200 litre (binikiyüz) benzin alabilirken; Türkiye’de asgari ücret alan bir kişi 350 (üçyüzelli) litre benzin alabiliyor. Bu hesaba göre kim iyi durumda?

Çare ve çözüm belli: Sıkıntıları inkâr etmeyin. Milleti yanıltmayın. Ve işe, devletteki çok büyük israfa son vermekle başlayın! Devletteki israf bitmeden Türkiye’nin sıkıntılarını aşması kolay görünmüyor.

İnsafsız zamlarla milleti daha fazla dünyaya ve paraya bağlayarak insanların maneviyatlarını da öldüren idarecileri Allah’a (cc) havale ediyoruz.