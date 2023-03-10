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10 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Hidayet, nasip işi

Faruk ÇAKIR
10 Mart 2023, Cuma
Ara sıra ‘güzel haber’leri hatırlamak lazım. Geçen aylarda vefat eden ABD’li Müslüman yazar Shems Friedlander’in vefatı sonrası yayınlanan haberler bu cümleden sayılabilir.

Mevlevilikle tanıştıktan sonra Müslüman olan Yahudi asıllı ABD’li yazar Shems Friedlander, 82 yaşında İstanbul’da (22 Kasım 2022 tarihinde) vefat etmişti. Aynı zamanda grafik tasarımcı, fotoğrafçı, şair ve film yapımcısı olan Friedlander, İslami Araştırmalar Enstitüsü tarafından “2012 yılının en etkili 500 Müslümanı” arasında gösterilmiş. 

Friedlander, 2018’de yaptığı bir açıklamada; şunları anlatmış: “Sema zikirdir. Ben Mevlana ile tarihi bir figür olarak ilgilenmiyorum. Ben onun mesajıyla, ne dediğiyle ilgileniyorum. Mevlana neler söyledi, ondan nasıl faydalanabilirim, bununla ilgileniyorum. Onun yazdıklarını hayatıma nasıl yansıtabilirim diye bakıyorum. Dünyanın bugünkü sorunu bu. ‘Büyük bir azizdi, büyük bir liderdi,’ bu değil, bunlara takılmamamız lazım. Bizim nefsimize değil, Allah’a yönelmemiz lazım. İslam hayatın her yerinde olmalı. Bu yüzden bütün hayatımı İslam’a entegre ettim. İslam’ı hayatınızdan ayrıştıramazsınız. İnsanlar bana soruyorlar, ‘Nerede, ne zaman, neden Müslüman oldun?’ Bakın, Hazreti Ebubekir Sıddık neden Müslüman olduysa ben de o yüzden Müslüman oldum.” (AA 22 Kasım 2022)

Tasavvuf müziği sanatçısı, aynı zamanda Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi’nin son postnişini Ahmet Özhan da yazar Friedlander için şöyle demiş: “Shems babanın hayatı mutlaka Batı dünyasında gerçek İslam’ı tanımak, anlamak ve ona koşmak için çok önemli bir deneyim olacaktır. (...) Fevkalade cana yakın, o ölçüde de vakarlı, tatlı bir mesafeyi muhafaza etmeyi seven ama son derece verici bir kişiydi. Bir estetik uzmanıydı. Yani çizgi estetiği uzmanıydı. Bir yazardı, düşünürdü. (…) Uzun süre Mısır’da Kahire’de üniversite öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yine uzun yıllardan beri Türkiye’yi vatanı olarak algıladı. Burada yaşadı ve kitaplar yazdı. Takdir edilecek o kadar çok yönü vardı ki. Mesela ABD gibi bir yerde yüksek seviyede entelektüel hayatı ve o seviyede yüksek ekonomik kazancı, ailesinden kalan malı, mülkü olmasına rağmen (...) Muhammedi düşünce, sevda, aşk gönlüne düştü. (...) Bizden biriydi. Muzaffer (Özak) efendimin ABD seyahatleri dolayısıyla yine Shems baba gibi yüksek seviyede, sosyal konum sahibi arkadaşlar edindik. Onların hepsi de İslam’ı seçti, beğendi. Taklit ile değil, tahkik ile beğendiler ve birçoğu göçtü, mutlu olarak berzah boyutuna geçtiler. (...) Bizler onu çok sık anacağız. O bizim sevgili bir arkadaşımız, bir ağabeyimizdi. Yolu açık olsun.” (AA, 23 Kasım 2022)

Anlaşılıyor ki, “İslama layık doğruluğu” yaşamanın sayılamayacak kadar faydası var. İslamı, fiillerimizle yaşamak ve insanlığa örnek olmak “İslama hizmet etme”nin en kestirme yolu.

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