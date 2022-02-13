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13 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

Hindistan’daki yasak

Faruk ÇAKIR
13 Şubat 2022, Pazar
Hindistan’daki bir eyalette, üniversite öğrencilerine başörtüsü yasağı uygulandığını duyunca ister istemez Türkiye’deki 28 Şubat 1997 süreci ve sonrasında yaşananlar akıllara geldi.

Kız öğrencileri mağdur eden haksız başörtüsü yasağının sadece bir eyalette uygulanmaya çalışılması bile bu yasağın ne kadar anlamsız ve haksız olduğunu göstermez mi? TV’lere yansıyan görüntülere göre Hindistan’daki yasağın, ülkemizdeki yasağa benzemeyen yönleri de var. Hatırlanacağı üzere Türkiye’de uygulanan ‘başörtüsü yasağı’na karşı topyekûn bir itiraz vardı. Yani, hangi dünya görüşüne mensup olursa olsun insanlar bu yasağa itiraz ediyordu. Hatta, yasağın ayyuka çıktığı ilk günlerde İstanbul Üniversitesi önünde düzenlenen protestoya ‘solcular’ da katılmış ve aynı dünya görüşünü paylaşmasalar da başörtüsü yasağının yanlış olduğunu söylemişlerdi. Tabiî ki sonraki günlerde bu ‘topyekûn tepki’yi kırmak için özel çalışmalar yapan mihraklar olmuş ve bir ölçüde bu ‘birliği’ dağıtmışlardı. 

Hindistan’daki olaylara bakıldığında, üniversitedeki bazı erkek öğrencilerin; başörtülü kız öğrenciler aleyhine slogan attığı ve hatta onların okula gelmesine tepki gösterdiği görülüyor. Nasıl bir propaganda yapılmış ki, öğrenci arkadaşlarına sahip çıkması beklenen erkek öğrenciler tam aksi yönde tavır sergiliyorlar.

Elbette Hindistan’ın siyasî ve sosyal yapısı ile ülkemizin sosyal yapısı çok farklı. Buna rağmen Hindistan’da da uzun dönemde başörtülü kız öğrencilerin kazanacağını tahmin ediyor ve bunun için duâ ediyoruz.

Başörtüsü yasağına tepki noktasındaki bir benzerlik de, Bangladeş’te de olsa bazı erkek öğrencilerin haksız yasağı kınamak için başörtüsü takmış olmalarıdır. Habere göre

Bangladeş’teki Dakka Üniversitesi’nde yaklaşık 50 öğrenci üniversite kampusünde bir araya gelerek başörtüsü konusunda Hindistan’daki Müslüman öğrencilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etmişler.

Öğrenciler, başörtüsü takmanın dünyadaki Müslüman kadınların şahsî bir tercihi ve dinî uygulama olduğu kadar bir seçim hürriyeti meselesi olduğunu ve hiçbir devletin kişinin şahsî ve dinî hürriyetlerine müdahale etme hakkının olmadığını hatırlatmışlar. (aa, 10 Şubat 2022)

Hindistan’daki bu yasağa en başta İslâm ülkeleri ve tabiî ki hür dünya ülkeleri kararlı bir şekilde itiraz etmelidir. Türkiye’nin de bu hususta yapacakları olmalı. Bunun için en başta üniversitelerimizden itiraz sesleri yükselmeli. Ve bu itiraz seslerini sivil toplum kuruluşları sürdürmeli. Çünkü Hindistan’daki başörtülü öğrencilerin neler çektiğini en iyi Türkiye’de yaşayanlar bilir. Bu bakımdan bir gün dahi gecikmeden Hindistan’daki yasağa itiraz sesleri yükselmeli ve haksız yasağın orada da sona ermesi temin edilmeli vesselâm.

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