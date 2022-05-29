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29 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Hollanda’dan güzel haber

Faruk ÇAKIR
29 Mayıs 2022, Pazar
Ekonomik ve sosyal sıkıntılar sebebiyle, insanlar ‘güzel haber’lere hasret kalmış durumda. Her gün savaş, kargaşa, beyin göçü, mülteci ve benzeri haberler duyanların akıl sağlıklarını muhafaza etmesi kolay değil.

Bu haberlere ilave olarak medyanın takındığı tavır da insanların canını sıkıyor. Aynı haberi sıkılmadan 22 defa tekrar eden bir ‘haber bülteni’ can sıkmaz mı?

Can sıkıcı haberlerin yanında, güzel, ümit veren haberler de var. Fakat bu haberler medya tarafından yeterince nazarlara sunulmuyor. Çünkü onlar merak uyandıran ve insanları yanıltan haberlerin daha fazla ‘tık’lanmasından besleniyorlar. Bu defaki güzel haber Hollanda’dan. Habere göre Hollanda’da “Buyurun, ben Müslümanım” etkinliği düzenlenmiş ve bu vesile ile 100 gönüllü genç, 10 bin gül dağıtarak insanlara İslamı anlatmaya çalışmış.

Haberde şu bilgiler var: Özellikle büyük şehirlerdeki etkinlikte 100 gönüllü genç, İslam’ı anlatan broşür dağıttı. IGMG Güney Hollanda Bölgesi’nin 15 şehrinde düzenlenen programlarda gönüllü gençlere destek olmak için gül dağıtan IGMG Güney Hollanda Bölgesi Başkanı, yaptığı açıklamada, hedeflerinin, Müslümanlar ve gayrimüslimler ile iletişimi güçlendirmek; güller ve broşürle İslam’ı anlatarak ön yargıları yıkmak olduğunu söylemiş. 

Uden şehrinde yaşayan Hollandalı Jolanda Pauw, etkinliğin, çok güzel bir inisiyatif olduğunu belirterek “Aynı şehirde beraber yaşayan insanlarız. Bu aksiyon, toplumun artık birbirini ayrıştırmadığını gösteriyor. Gül de zaten sevgiyi temsil ediyor. Ben caminin önünden geçtim ama hiç içeriye girmedim. İçeride neler oluyor ve caminin anlamını da bilmiyorum. Bu broşürü kesinlikle okuyacağım” demiş. Rotterdam’da yaşayan Helena Pet de “Böyle bir aksiyon yapılmasına pozitif anlamda şaşırdım. Avrupa’nın her yerinde aynı etkinliğin yapılması da çok iyi ve daha da güzel. Çok güzel buluyorum. Çok mutlu oldum.” diye konuşmuş. (AA, 20 Mayıs 2022)

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinde İslam aleyhindeki ‘ön yargı’ları yıkmak için bu ve benzeri faaliyetlerin yapılması çok önemlidir. “Ben caminin önünden geçtim ama hiç içeriye girmedim. İçeride neler oluyor ve caminin anlamını da bilmiyorum” diyen bir Avrupalının İslamdan ürkmemesi nasıl mümkün olur? Bu insanlar uygun lisan ile camilere davet edilse, camilerde neler yapıldığını görseler, olumsuz düşüncelerden uzaklaşmaları çok daha kolay olmaz mı?

İnsanların bilmedikleri şeylere düşman olmaları mümkündür. Bu bakımdan İslamı, camiyi, ibadetleri, Müslümanları iyi tanıtmak icap eder. Hollanda’ya yapılan bu faaliyet, bö yönüyle isabetli bir adım olmuştur. İnşallah benzer faaliyetler bütün Avrupa ve dünyada tekrarlanır ve “İslamdan korku” bu şekilde bertaraf edilir. 

İnşallah, yeni güzel haberler duymak duasıyla.

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