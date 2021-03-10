Hoş geldin ölüm

Dünyanın en tartışmasız gerçeği ölüm olduğu halde, her ölüm haberi karşısında ‘şok’ oluruz.

Dün sabah saatlerde aldığımız gazetemiz Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Boyacı Ağabeyin önce rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığını, sonrasında da vefat ettiği haberini aldık. Bu vesileyle başta ailesi ve yakınları olmak üzere bütün okuyucularımıza da başsağlığı diliyoruz.

Ölüm hepimizin başında gezdiği ve her an ölmemiz mümkün olduğu halde yine de onu kendimize uzak görürüz. Geçen hafta aynı gün iki akrabamızı ebedî âleme uğurladık. Bunlardan biri dayım Şuayip Dilmen ve diğeri de amca oğlu Ömer Çakır Ağabeyin hanımı hacı Duriye yengemizdi. Şuayip dayım bir süredir böbrek rahatsızlığı çekiyordu ve son hafta başka bir hastalıktan ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası hastanede ziyaret ettiğimizde gayet sıhhatli görünüyordu, ama sonrasında gelişen başka bir durum sebebiyle vefat haberini aldık. Onun cenazesine hazırlanırken bu defa yine bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Duriye yengemizin Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Malûm, kovid tedbirleri sebebiyle ikisinin cenaze namazı da aynı gün, biri Bakırköy’de diğeri de Çekmeköy’de kılındı. Bir cenazeden diğerine zor yetiştik ve ikisini de duâlarla uğurlamış olduk.

Şuayip Dayımın vefatından sonra sosyal medya hesabına bakarken “Hisar Kapısı” adlı face sayfasından “Müebbetlik seri katilden ağlatan itiraf” başlıklı, sanal âlemde çok izlenen, cezaevinde yaşanan ve ömür boyu hücre cezası almış bir mahkûmun ibadete başlamasını anlatan videoyu (Konuşan: Said Şaşmaz) paylaşmış olduğunu (31 Ocak 2021) gördüm. Videoda Bediüzzaman’ın eserlerinden istifade edilerek anlatılan imanî meselelerin mahkûmlarda meydana getirdiği tesirler anlatılıyor. Dikkat çekici bir video.

Velhasıl, hadis-i şeriflerde de haber verildiği üzere ani ölümler hız kazanmış gibi görünüyor.

Sabahattin Boyacı Ağabey yönetim kurulu üyeliği ve idareciliğinin yanında Yeni Asya’nın yazarları arasındaydı. Daha önceleri de hem yazı hem de röportajlar yapmış ve Yeni Asya’da yayınlanmıştı. Meselâ, Antalya’da yayınlanan İleri gazetesinin sahibi Suphi Neşet Türel’le yaptığı röportaj bu bakımdan önemlidir. Bu sohbet ‘Son Şahitler’in 4. cildinde yayınlanmıştır.

Sabahattin Ağabeyle bu meseleyi konuşmuş ve Suphi Neşet Türel’le (Menderes Türel’in babası) yaptığı röportajın ayrıntılarını kendisinden dinlemiştik. Hatta o günkü notlardan hareketle bu çalışmayı yeniden yayınlamayı da düşünmüştü, ama bu mümkün olmadı.

Bu vesileyle Sabahattin Boyacı Ağabeye ve vefat eden bütün geçmişlerimize Allah’dan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Mekânları Cennet olsun inşallah.

İnşallah imanla kabre gittikten sonra ölüm nedir ki?