‘Hukuk’ demeye devam

Bütün dünya ülkeleri gibi ülkemiz de daha huzurlu, daha zengin ve daha ‘büyük’ olmak istiyor.

Ancak bu hedeflere ulaşmanın yolları belli olduğu halde çoğu ülke bu ‘zor’ yoldan gitmeden ‘kolay yol’dan aynı hedeflere ulaşmak istiyor. Elbette ‘yanlış yol’dan giderek doğu hedefe varmak mümkün değil.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı’nda (3 Aralık 2020) yaptığı konuşmada, “önce hak, hukuk ve adalet” anlamına gelecek doğru tesbitlerde bulunmuş.

Önce virüs salgınının sebep olduğu tabloyu resmeden Kaslowski, şöyle konuşmuş: “(Salgın) Ülkelere, bireylere, ekonomilere büyük zarar verdi. Gelir dağılımı uçurumu derinleşti. Eşitsizlik ve yoksullukta patlama yaşandı.”

Yaşanılan tecrübelerden sonra ekonomi yönetiminde neye ihtiyacın olduğunu şaşmaz bir kesinlikle bildiklerini belirten Kaslowski, “Yalınlık, şeffaflık, öngörülebilirlik, kurumsallık, hesap verilebilirlik, karar vericilerle ekonominin aktörleri arasında yapıcı ve süreklilik arz eden bir iletişim. Bu özelliklerin kısa vadeyi yönetirken, uzun vadede atılması gereken zorunlu adımlara da bizi hazırlayacağına inanıyoruz” demiş.

Kaslowski, yaşanılanlardan öğrenilen bir dersin daha olduğuna işaret ederek, “Ekonomi politikaları, piyasaların işleyişi, sermaye akışlarının yönü elbette rasyonel yaklaşımlara, iyi yönetime, konusuna hâkim teknokrat ve bürokratlara gereksinim duyuyor. Ancak bunlara ilâveten hukukun üstünlüğü, hızlı ve âdil şekilde çalışan güvenilir bir yargı sistemi olmadan, bu özellikler kalıcı ve sürdürülebilir büyümenin önünü açmaya, yatırım sermayesinin ülkeye akmasını tek başlarına sağlamaya yetmiyor” tesbitinde bulunmuş.

Kaslowski, yeni yıla zor şartlarda girileceğine kuşku olmadığını belirterek, “Temel hak ve hürriyetler konusunda daha az güvenlikçi, daha fazla özgürlükçü bir çizgiye geldiğimiz taktirde, ülkemizin enerjisini verimli ve yapıcı bir yöne sevk edebileceğinden eminim” diyen Kaslowski’nin bir tesbiti de şöyle: “Ülkemiz bugün de doğu ile batı arasında köprü olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli ülkemizin ve toplumun tüm kesimlerinin refahını yükseltmek için kullanmak hepimizin elinde. Teknolojiyi geliştirmek de insan yetkinliklerini yükseltmek de dünyada aşıyı geliştiren ülke örneklerinde olduğu gibi, ancak bu iş birlikleri ve bilim özgürlüğü ortamı sayesinde gerçekleşiyor.”

Güven ihtiyacına da da işaret eden Kaslowski, son olarak şunu da ilâve etmiş: “Kastettiğimiz, kurumlara, kurallara hukukun üstünlüğüne dayanan sürdürülebilir bir güven ortamıdır. Yaptığımız ekonometrik çalışmalar, ülkelerin kalkınmasında en önemli üç unsuru hukukun üstünlüğü, insanların yetkinliği ve teknoloji olarak gösterdiğini, önde gelen unsur ise hukukun üstünlüğüdür.” (AA, 3 Aralık 2020)

İş dünyasının da “Daha az güvenlikçi, daha fazla özgürlükçü bir çizgi”yi tavsiye etmesi Türkiye’nin ve milletin menfaatinedir. “Hızlı ve âdil şekilde çalışan güvenilir bir yargı sistemi” olmadan büyümenin mümkün olmadığının hatırlatılması da mühimdir. “Önde gelen unsur ise hukukun üstünlüğüdür” vurgusu da dikkate değerdir. Bütün bunlar, dolaylı olarak “Önce ekmek değil, önce hürriyet” diyenleri tasdik etmiş olmuyor mu?