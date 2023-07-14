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14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Hukuka dönülmeden AB’ye dönülür mü?

Faruk ÇAKIR
14 Temmuz 2023, Cuma
Türkiye’yi idare edenlerin açıklamalarından bağımsız olarak Avrupa Birliği’nin millet menfaatine olduğu kanaatindeyiz ve bu sebeple samimi olarak ülkemizin AB üyesi olmasını arzu ediyoruz.

Bu kanaatimizin temelinde Bediüzzaman’ın Avrupa’ya ve dolayısı ile dünyadaki hadiselere bakışındaki “Avrupa ikidir” tespiti vardır. Siyasetçilerin de ezberlemesini ve işlerini buna göre yapmasını arzu ettiğimiz “Birinci Avrupa” ve “İkinci Avrupa” ayrımı özetle şöyledir:

Birinci Avrupa: İsevînin din-i hakikîsinden ve İslâmiyetten aldığı feyiz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adâlet ve hakkaniyete hizmet eden fünûnları takip eden Avrupa.

İkinci Avrupa: Felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş kısım. (Bilmana aktardığımız tabir ve tarifin orijinali için bakınız: Bediüzzaman Said Nursî, Mesnevî-i Nuriye, Zühre, s. 128)

Avrupa ile ilişkilere bu pencereden bakılmış olsa ülkemiz şimdiye kadar Avrupa Birliği’ne üye olmuş olmaz mıydı? Türkiye’yi idare edenler Avrupa’ya ve hatta dünyaya ‘toptancı göz’ ile bakıp, gördükleri ‘kötü’leri genelleştiriyor ve “Dünya Türkiye’ye karşı” kanaatine varıyorlar. Oysa hem Avrupa’da hem de dünyanın diğer ülkelerinde “Türkiye’ye destek veren” ve “Türkiye’ye destek vermeyen”ler vardır. İdarecilere ve siyasetçilere düşen, dünyadaki ‘iyi’lerle el ele vermek ve Türkiye’nin menfaatine olan işleri yapmak olmalı. Bunun yerine, “Türkiye aleyhinde olanlar”a bakarar, hepsini karşımıza almak milletin menfaatine olan işler değildir.

Son günlerde siyasi hava değişti ve idareciler “Artık ülkemiz AB’ye üye olmalıdır. Üyelik için önümüzü açık. AB için destek istiyoruz” benzeri konuşmalar yapılmaya başlandı. Hatta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Avrupa ile ilişkiler söz konusu olduğunda Türkiye’nin vizyonu nedir?” sorusuna şu cevabı vermiş: “Türkiye AB’ye aday bir ülke ve Birliğin önemli bir ortağıdır. AB’ye üyelik stratejik hedefimizdir. Bölgemizde ve uluslararası sistemde yaşanan değişim ve dönüşüm, ekonomiden enerjiye, güvenlik ve savunmadan düzensiz göçe, birçok sorunun çözümünde Türkiye-AB birlikteliğinin önemini ortaya koymuştur. Türkiye-AB ilişkilerini tüm boyutlarıyla canlandırmamızın tam zamanı olduğuna samimiyetle inanıyoruz. Güçlü bir üyelik perspektifinin korunması ve tüm aday ülkeler için adil ve sonuç odaklı katılım müzakerelerinin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. (...) Türkiye, bir Avrupa ülkesi olarak, üzerine düşen sorumluluğun bilincindedir ve ortak geleceğimize katkıda bulunmak için yeni adımlar atmaya hazırdır.” (aa.com.tr, 10 Temmuz 2023)

Peki, hukuka dönülmeden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları hayata geçmeden, ‘Kopenhag Kriterleri’ne uyulmadan Avrupa Birliği üyeliği mümkün olur mu? Mevcut tabloya bakarak “AB için üzerimize düşeni yaptık” demek doğru olur mu?

Millet ve memleketin menfaati için bir gün dahi beklemeden hak, hukuk ve adalet yoluna dönmekten başka çere yok vesselam.

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