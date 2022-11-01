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1 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Hukuksuzluğa örnek verebilir misiniz?

Faruk ÇAKIR
01 Kasım 2022, Salı
Neredeyse 2022 yılını uğurlayacağız ve Türkiye halen “hak, hukuk ve adalet” yolunu tercih edebilmiş değil.

Elbette yeni yapılan ‘adalet sarayları’ var, fakat “her durumda adalet tam tecelli ediyor” diyebilen var mı? “Birsinin hatasından dolayı başkası sorumlu olmaz” şeklindeki en temel hukuk kuralı dahi ihlal edilmiyor mu?

Hak, hukuk ve adalet konularının konuşulduğu mekânlarda bazı ‘taraftar’lar şöyle bir soruyu gündeme taşıyor: “Müşahhas bir hukuksuzluk, adaletsizliği örneği verebilir misiniz?”

Görünüşte ‘akıllı’ bir soru, fakat 2022 yılında Türkiye’ye yaşayan birisinin bunca hukuksuzluğu görmeyip, “Adaletsizlik yok ki. Varsa misal verin” demesi “soru” olarak kabul edilebilir mi?

Bir defasında bir yorumcu, TV’de katıldığı programda iktidarın her ‘yanlışını’ savunan taraftarların karşı; “Ne olursa siz ‘İktidar yanlış yaptı’ dersiniz” diye sormuştu. Her yanlış ve başarısızlık sonrası suçu ve kabahati başkasına atan, dış güçleri sorumlu tutan ya da “Lider iyi, çevresi kötü” gibi bahanelere sığınan ‘taraftar’lara karşı ne denilebilir ki?

Türkiye’de yaşanan ‘bir’ hukuksuzluğa örnek vermek kolay değil, ama ‘dokuzyüz doksan dokuz’ hukuksuzluğa örnek vermek kolay. Bir defa, siyasi irade sahiplerinin mahkeme kararlarını tanımadıklarını, kabul etmediklerini ‘canlı yayın’larla söylemeleri; adalet sisteminin ‘adil’ işlemediğine delil olmaz mı? Mahkeme kararlarını, Anayasa Mahkemesini ve daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını fiilen uygulamayan bir siyasi iradede “Hukuksuzluğa bir örnek verebilir misiniz?” sorusunun anlamı olabilir mi?

“Hukuksuzluk var, fakat eskiden de oluyordu. Bugün de olsa ne olur” denilse belki biraz daha anlamlı olurdu. Bunca haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik karşısında ‘bir’ tane olsun hukuksuzluk görmeyenlere bir şey anlatılabilir mi? Böyle düşünenleri Allah’a havale etmekten başka çare var mı?

Türkiye’nin geleceği hak, hukuk ve adalet yolunda kararlı adımlarla ilerleyebilmektedir. Hangi iktidar olursa olsun adaletten uzaklaşan, yanlışta ısrar edenler son tahlilde mutlaka kaybeder. Masumların ‘ah’ın alan kim olursa olsun hedefine ulaşamaz. 

Her fırsatta hak, hukuk ve adalet hatırlatmasından rahatsız olan idareciler hadiseye bir de bu pencereden baksalar iyi ederler. Üstelik sadece dünyada hedefe ulaşıp ulaşamamaktan başta, asıl hesap ve ‘adil mahkemeler’in öbür dünyada olduğunu unutmayalım.

“Adil ülke” sıralamasında sonlarda yer alan bir ülkede, “Hukuksuzluğa bir örnek verebilir misiniz?” sorusunu sormak; “Güneş var mı ki?” demek kadar anlamsız değil mi?

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