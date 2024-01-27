"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Hukuksuzluk listesi

Faruk ÇAKIR
27 Ocak 2024, Cumartesi
Üzülerek ifade etmek gerekiyor ki, ülkemizin ‘hukuk karnesi’nin her geçen gün biraz daha bozulduğunu gösteren emareler çoğalıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2023 yılı istatistiklerini açıklamış ve bu tabloya göre, bekleyen davaların yüzde 34’ü Türkiye’den olduğu anlaşılmış.

Tabii ki Türkiye’yi idare edenler çoğu konuşmalarında AİHM’nin kararlarını ‘tanımadıklarını’ ifade etmiş olsalar da; yürürlükteki anayasaya göre AİHM kararları dikkate alınmak mecburiyetindedir. Peşinen şunu da ifade etmekte fayda var ki, ‘hukuk karnemiz’ sadece AİHM nezdinde değil, içerde de sıkıntılıdır. Mahkemelere işi düşenlere sorulsa büyük çoğunluğunun işleyişten şikayet ettiği görülür. Hele hele ‘siyasi davalar’la ilgili verilen kararların tatmin ettiğin kim söyleyebilir?

Hukuk sistemi eskiden beri şikayetlere konu olmuştur. Fakat bu şikayetler son dönemde ayyuka çıkmış denilse yeridir. Şu da var ki ‘tarafgir’ler bu adaletsizlikten pek de şikayetçi değiller. Çünkü onlara göre işler yolunda. Peki, ‘muhalif’ görülenlere haksızlık yapılmasına herkesin itiraz etmesi gerekmez mi?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2023 istatistikleriyle ilgili haberde şu bilgiler de var: “AİHM’de bekleyen davaların önemli bir kısmını Türkiye’den yapılan başvurular oluşturuyor. Rapora göre, geçtiğimiz yıl bekleyen en yüksek başvuru sayısına sahip ülke Türkiye oldu. AİHM verilerine göre mahkemenin 68 bin 450 davalık toplam dava yükünün 23 bin 397’sini Türkiye menşeli davalar oluşturdu. Buna göre bekleyen davaların yüzde 34,2’si Türkiye’den. Bu davaların da büyük çoğunluğu 2016 yılındaki darbe girişimi sonrası yapılan başvurulardan oluşuyor. Türkiye 2023 yılında en çok ‘adil yargılanma hakkının ihlali’ ve ‘güvenlik ve özgürlük hakkının ihlali’ konularında mahkum edildi. 2023 istatistiklerini açıklayan AİHM yetkilisi Siofra O’leary, en fazla başvurunun Türkiye’den yapıldığını belirterek, 2022 ile kıyaslandığında Rusya ile ilgili başvuruların 5 bin, İtalya ile ilgili başvuruların da bin civarında azaldığını söyledi. Türkiye’yi 12 bin 450 dava ile Rusya izledi. En çok başvuru sayısına sahip üçüncü ülkeyse 8 bin 750 dava ile Ukrayna.” (tr.euronews.com, 25 Ocak 2024)

Türkiye her geçen gün ‘daha adil bir ülke’ olma yolunda ilerlemesi gerekirken, ‘hukuk karne’mizin gün geçtikçe bozulması acaba idarecileri hiç düşündürmüyor mu? 2023 yılında en çok ‘adil yargılanma hakkının ihlali’ ve ‘güvenlik ve özgürlük hakkının ihlali’ konularında mahkum edilmiş olması çok üzücü değil mi?

“‘Adil yargılanma hakkının ihlali” övünülecek bir durum mu? “AİHM kararları bizi bağlamaz. Biz işimize bakarız” diyerek “hukuk karnemiz”i düzeltmemiz mümkün mü?

Başkalarına, ‘yabancı’lara, AİHM ya da benzeri kuruluşlara kızmak ve küsmek yerine; milletimizin menfaati için “hak, hukuk ve adalet” yolunu tercih etmek mecburiyetindeyiz vesselam.

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Uluslararası Adalet Divanının kararı İsrail’in kaçış sürecini sonlandırdı'

    'Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer'

    Türkiye AİHM’de birinci sırada

    İsveç’e neden yol verildi?

    Gazze’de 1 milyondan fazla kişi evsiz kaldı

    'Gazze'de tıbbi hizmetler tamamen durdurulabilir'

    Özel okul velileri tüketici hakem heyetine gidebilir

    Bayraklı Şehir Hastanesi sorunlar yumağı

    İstanbul’a pazar akşamı için kar yağışı uyarısı

    ‘S-400 yüzyılın en büyük hatasıydı’

    Faiz zirve yaptı, işsizlik kapıda

    Fenerbahçe averajla liderlik koltuğunda

    Çocukların saldırıya uğradığı tek savaş

    Açlık sınırı yeni asgari ücreti ilk ayda geçti

    BM: Yardımların yüzde 25’ini ulaştırabiliyoruz

    İsrail’den eğitime de darbe

    Bitir bu savaşı

    İsrail, Ezanı susturamadı

    Kastamonu - Taşköprü'de yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cumhuriyet’in Risale açılımı niye devam etmedi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsveç’e neden yol verildi?
    Genel

    Türkiye AİHM’de birinci sırada
    Fatih Yokuş

    Evlilik ve sadakat
    Muhammet ÖRTLEK

    İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması
    Zeynep ÇAKIR

    Bir zamanlar Bulgaristan
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Hukuksuzluk listesi
    Ali HAKKOYMAZ

    Gençliğimi çaldılar anne! - Ân diyarı (11)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.