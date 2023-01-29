Hukuksuzluk zirvesi

Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden çıkarılmasından sonra Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) hakkında en fazla başvuru yapılan ülke olmuş.

26 Ocak 2023’de; 2022 yılı yıllık raporunu açıklayan AİHM, Türkiye hakkındaki dava sayısının bu yıl 20 bin 100 yükseldiğini bildirmiş. Bu davaların yarısında çoğu 15 Temmuz sonrasındaki tutuklama, yargılama ve kamudan ihraç edilmelerden meydana geliyormuş.

Aynı habere göre ülkemizi, yılın ilk üç ayında açılan 16 bin 750 davayla Rusya Federasyonu, 10 bin 400 davayla Ukrayna, 4 bin 800 davayla Romanya ve 3 bin 500 davayla İtalya takip etmiş.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2022 Raporu’nda görüşlerine yer verilen Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç, “Osman Kavala davası simgesel nitelikte. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2019 yılındaki hükmüne ve Avrupa Konseyi Bakanları Komitesi’nin 9 karar ve bir ara kararına rağmen 56 aydır Türkiye’de demir parmaklıklar arkasında. Onun durumu, bireylerin karşılaşabilecekleri yanlışlar, haksız muameleler ve baskılar karşısında yargının çare üretmek değil de baskı araçları sağlamasına bir örnek. Bu durum ayrıca uluslararası sistemin başarabileceklerinin sınırlarını da gösteriyor” demiş. (voaturkce. com, 26 Ocak 2023)

Daha önce birçok dosyayı AİHM’e götüren Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve İfade Özgürlüğü kurucusu Yaman Akdeniz, gelecek yıllarda Türkiye’nin karnesinin daha da kötüleşeceği uyarımında bulunmuş. Prof. Dr. Akdeniz, “Türkiye’nin AİHM tablosu, Rusya’nın durumundan bağımsız uzun yıllardır çok kötü. (...) Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurular sonuçsuz kalıyor, uzun yıllar karara bağlanmıyor ve etkili bir iç hukuk yolu öngörmüyor. İç hukuktaki bu frenleme mekanizmasının işlemediği bu kararlarla daha da net bir şekilde görülecek” şeklinde konuşmuş.

Ülkemizin AİHM kapılarında bir bakıma ‘en çok şikayet edilen ülke’ olması sadece ‘şikayet edenlerin kabahati’ olarak görülemez ki? Türkiye’yi idare edenler hem insanların AİHM’de hak aramasına kanunen müsaade ediyor, hem de hak arayanlara dolaylı da olsa iyi gözle bakmıyor. Türkiye’de insanlar adaletin gerçek manasıyla tecelli ettiğini görse ve bilse AİHM kapılarına gider miydi? Zaten Anayasa Mahkemesi idarecileri dahi, adalet sisteminin iyi işlemediğini ve bu sebeple Anayasa Mahkemesinin ‘tıkandığını’ söylemiyorlar mı?

Netice olarak Türkiye’ye ‘hukuksuzluk zirvesi’ değil, ‘hak, hukuk ve adalette en iyi’ olmak yakışır. Milletimiz bunu hak ediyor. O halde idareciler de bu yolda atım atmalı vesselam.