Hukuksuzluktan şikâyet

Hukuksuzluktan yana şikâyetler arttığına göre, idarecilerin de intibaha gelmesi gerekecek.

Vatandaş zaten şikâyetçiydi. Gide gide, hukuk uygulayıcıları da ‘hal ve gidiş’ten yana itirazlarını daha fazla dillendirmeye başlamış görünüyorlar.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof Dr. Zühtü Arslan’ın, Avrupa Konseyi tarafından uygulanan “Anayasa Mahkemesi’nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma bu cümleden sayılabilir.

İstanbul’da bir otelde düzenlenen toplantıda konuşma yapan AYM Başkanı Arslan, Türkiye’de yapılan başvuru sayısının neredeyse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile aynı sayıda olduğuna dikkat çekmiş. Ocak ayında 12 bin bireysel başvuru yapıldığını dile getiren Arslan, haklı olarak bu durumun işleri zorlaştırdığını da söylemiş.

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın çizdiği tablo şöyle: “Bireysel başvurunun Türkiye’de 2010 Anayasa değişikliğiyle sistemimize girdiğini düşündüğümüzde anayasa değişikliğinin gerekçesine bakmak gerekiyor. Bu gerekçeye baktığınızda 2 şey olduğu söyleniyor. Birincisi hak ihlâli iddialarının ulusal sınırlar içerisinde halledilerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınmasını engellemek. Başka bir ifadeyle AİHM önünde Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayısını azaltmak ve bununla bağlantılı olarak ihlâl sayısını azaltmak. Bu ulusal başvurunun pratik amacı. Tabiî bir de ilkesel amacı var. Bu da temel hak ve hürriyetlerin korunmasının standardını yükseltmek. Gerçekten bütün zorluklara, her geçen gün artan iş yüküne rağmen Türkiye’de bireysel başvuru etkili bir hak arama yolu olarak tesis edilmiştir ve yoluna devam etmektedir.

İş yükü dramatik bir boyuta ulaştı. Bugün Anayasa Mahkemesi önünde 66 bine yakın bireysel başvuru bulunmaktadır. Bu rakamın ne kadar korkutucu olduğunu ifade edebilmek için bizim gibi bireysel başvuru sistemini benimseyen ülkelerin başvuru sayısına bakmak lâzım. Meselâ Alman ve İspanya Anayasa Mahkemesi bizden çok daha önce bireysel başvuru sistemine geçmiş olmasına rağmen önlerinde bizim başvuru sayımızla karşılaştırmayacak kadar az başvuru var. Şu kadarını ifade edeyim; Ocak 2022 tarihinde bize gelen başvuru sayısı 12 bine yakın. Yani yılın ilk ayı bize 12 bin bireysel başvuru geldi. Bu sayı Almanya ve İspanya Anayasa Mahkemeleri’ne yılda gelen başvuru sayısından daha fazla. (...) Dolayısıyla bu mesele çözülmesi gereken âcil meselelerden biri.”

Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelen bir aylık dosya sayısının, başka ülkelerin yıllık dosya sayısından fazla olması çok büyük bir kriz ve çok büyük bir derttir.

Hukuk sistemi âdil şekilde işlemiş olsa bu kadar ihlâl müracaatı olur muydu?