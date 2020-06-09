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9 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Hukukta sınıfta kalmak

Faruk ÇAKIR
09 Haziran 2020, Salı
Teknik izahları farklı olsa da vatandaş nezdinde hukuk, adalet olarak anlaşılır.

Bir ülkede hukuk yok denildiğinde o ülkede  adaletsizlik var demektir. Bir ülke ‘hukuk dersi’nden sınıfta kalırsa başka derslerden aldığı puanların bir anlamı kalmaz. Çünkü hukuk ve adalet dersinden geçer not olmak ‘sınıf geçmek’ için ilk şarttır.

Türkiye’nin hukuk ve adalet dersinden aldığı not iyi değildir. Dolayısıyla ‘spor dersi’ gibi derslerden ‘yıldızlı 5’ puan alsa da bir anlamı olmaz. Hukuk sahasında yaşanan sıkıntılar her zaman olmuştur, ama son yıllarda bu sıkıntılar katlanarak artmıştır. Hukuk eğitiminden, hukukçuların tayin ve terfilerine, bağımsızlık konusundan âdil karar verme meselesine kadar onlarca, belki de yüzlerce mesele vardır. Bu dertleri iktidar mensupları da, muhalefet de, hukukçular da, eğitimciler de, yabancı uzmanlar da ilân ve ifade ediyor. 

TBMM eski Başkanlarından Cemil Çiçek de, “Türkiye mühendislik alanında, tıp alanında başarılı olmuştur, ama hukuk konusunda aynı şeyi söyleyemeyiz” demiş. (Habertürk TV’den Mehmet Akif Ersoy’un soruları üzerine, 5 Haziran 2020)

Esasında hukuk sahasında yaşanan sıkıntıları ifade için kullanılan “(Başka konularda başarılıyız, ama) Hukuk konusunda aynı şeyi sözleyemeyiz” tabiri çok hafif kalmaktadır. Bununla birlikte uzun yıllar siyasetin içinde bulunmuş ve iktidar partisince önemli mevkilere getirilmiş bir ismin bu beyanı yine de önemlidir.

Hukuk meselesinin rozet, diploma meselesi olmadığını belirten Çiçek, “Yargı kararları sizin imajınızı ya abad eder, ya da berbad eder. Türkiye’de belli bir rakamın üzerinde yatırım yapacak adamların ilk ziyaret ettiği yer Adalet Bakanlığı’dır. ‘Ben buraya yatırım yapacağım başıma bir iş gelir mi?’ diye. Hukuk bir toplumun oksijenidir. Bu güvenceyi verebildiğiniz takdirde millî imkânlarınızla ülkenize katkı sağlamış olursunuz. Onun için üniversitede hukuk eğitimine biraz daha özen gösterilmesi lâzımdır” demiş.

Başka hiçbir şey denilmemiş olsa bile “Türkiye’de belli bir rakamın üzerinde yatırım yapacak adamların ilk ziyaret ettiği yer Adalet Bakanlığı’dır. ‘Ben buraya yatırım yapacağım başıma bir iş gelir mi?’ diye. Hukuk bir toplumun oksijenidir” tesbiti yabana atılabilir mi? Her fırsatta “Önce hak, hukuk ve adalet” denilmesinden rahatsızlık duyan idareci ve siyasetçiler TBMM eski Başkanı Çiçek’in bu beyanı karşısında ne diyecekler? “Hak, hukuk ve adaletin olmadığı yere yatırımcı gelmez” diyenler niçin ‘dokuzuncu köy’e kovulmak istenir? 

Yeri gelmişken TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi ve Eski AB Bakanı Volkan Bozkır’ın 2018’deki bir beyanını da hatırlatmak lâzım. Bozkır şöyle demişti: “Bakın AB üyeliği, NATO, ya da başka bir teşkilât üyeliği gibi değildir. AB’ye üye olduğunuzda günlük yaşamınız etkilenir. 80’li yıllarda Türkiye’de 20 civarında sivil toplum kuruluşu vardı, bugün 108 bin. Sivil toplum, demokrasinin temel direğidir. AB sürecinde bunlar gelişti. AİHM kararları ve sözleşmesi bizim hukuk sistemimizde artık yer bulmuştur. Hâkimler ve savcılar bunlara referanslar verirler. (...) Demokrasi ve insan hakları değil sadece, insanımız soluduğu havanın, içtiği suyun daha temiz olduğunu görüyor. Gıda güvenliği, iş güvenliği gibi konularda AB müktesebatının  yararlarının farkında…” (Hürriyet, 3 Eylül 2018)

Bunu bir de Türkiye’yi idare edenler bilse, idrak etse ve gerçekleri görseler. Parasız yapılacak işleri dahi yapmayanların iyi niyetli oldukları söylenebilir mi? Dışişleri Komisyonu Başkanı’nın dediğinin bile tam tersini yapan bir iktidara ne denilir ki?

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