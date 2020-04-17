Hukuktan uzaklaşan fakirliğe yaklaşır

Hak, hukuk ve adaletten bahsedilmesi bazılarını memnun etmese de Türkiye ve dünyanın bunlara muhtaç olduğunu unutmamak icap eder. Hele hele “Adalet mülkün temelidir” tesbitini bilenlerin aksi davranışlar ortaya koyması hiç kabul edilebilir mi?

Adalet her zaman ve herkes için ihtiyaçtır. Adaletsizliklerle bir süre yol alanlar olsa bile bu yolların ‘sahil-i selâmet’e çıkma ihtimali olmaz. Tabiî ki adalet kişiye göre de şekil almaz ve almamalı. Ayrıca haksızlığa, adaletsizliğe, keyfiliğe ‘adalet’ adını takmakla da adaletsizlik adalete dönmez. İsimlerin ve resimlerin değişmesiyle hakikat değişmeyeceği gibi... (“Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez.” Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, s. 82-83)

Ülkemizde de adalet noktasında ciddî sıkıntılar yaşandığı herkesin malûmu. İdareciler bile bu noktada aksini iddia etmiyorlar. Hatta bu sebeple hukuksuzluğu sona erdirmek için ‘paketler’ ve düzenlemeler yapıldığı açıklanıyor. Adalet noktasında arzu edilen seviyede olmadığımız tartışmasız bir gerçek.

Mecliste kabul edilen “Af yasası ve infaz düzenlemesi” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (15 Nisan 2020) Bu düzenlemenin de âdil olmadığı noktasında çok sayıda itiraz olmasına rağmen Türkiye’yi idare edenler bu itirazlara kulak vermedi. İnfaz düzenlemesinin neticesinin nasıl olacağı yaşandıkça daha net görülür. Bundan önce de benzer düzenlemeler yapıldı, ama cezaevleri meselesi çözüme kavuşmuş değil. Cezaevlerinin kısa sürede yeniden dolduğuna Türkiye şahit. Bu yaşananlar adalet sisteminin temelinde dertler olduğunu göstermez mi? Aynı zamanda cezaevlerinin ıslah etmediği de uzun zamandan beri dikkat çekilen meseleler arasında yer alıyor.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun “Türkiye’nin adalet karnesi” üzerine TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma dikkat çekici. Milletvekillerine hitap eden Yeneroğlu, adalet ihtiyacına dikkat çekiyor ve sözünü şöyle bağlıyor: “(...) Ancak tahammül etmediğimiz insanlar kadar huzurlu olabileceğimizi unutuyoruz. Hukuktan, adaletten uzaklaştıkça daha da kötüleşecek, daha da fakirleşecek ve daha da birbirimizi kıracağız. Gelin bu kısır döngüye hep birlikte dur diyelim.” (youtube.com/watch?v=AfUvmEGRflY, 15 Nisan 2020)

Meselenin ‘püf’ noktası burada: Türkiye ve dünya daha zengin, daha huzurlu ve daha mutlu olmak istiyorsa hakka, hukuka ve adalete doğru ilerlemek mecburiyetindedir. Hak, hukuk ve adaletin olmadığı yerde ekmek de olmaz, zenginlik de. Olsa bile belli zümrelerin elinde olur ve ekseriyet bu zenginlikten istifade edemez.

Türkiye’nin hedefi ve maksadı da netice itibarıyla ‘büyük devlet’ olmak ise, bir gün dahi boşa geçirmeden adalet yolunda kararlı adımlarla ilerlemek durumundayız. Başka arayışlar, başka yollar ne millete, ne de devlete bir şey kazandırmaz.

Şunu da unutmamak lâzım ki, esas ihtiyacımız ‘ekmek’ değil hürriyettir, adalettir. Hürriyet, adalet ve meşveretin olduğu her yerde dolaylı olarak ‘ekmek’ de olur, iş de olur.

Türkiye maalesef yanlış yöne giden ve doğru hedefe ulaşmak istediğini söyleyen yolcu durumunda. Adaletsizlikten uzaklaşarak iyiye ve güzele kavuşmak mümkün değil. Bu gerçeği görmek için çıkmaz sokağın sonuna kadar gitmeye gerek yok.

Hak, hukuk ve adalet; herkes için...