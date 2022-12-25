Hukukun üstünlüğü şart değil mi?

2023’e girerken bir yandan da 2022’nin değerlendirmesi yapılıyor. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, “2023 seçim yılı ve bütün seçim yıllarında olduğu gibi öngörü yapabilmek zor” demiş.

Seçim şart, fakat seçimin israfa yol açmaması de temenni edilir. Partiler bu hususta şimdiden uyarılmalı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve TÜSİAD’ın düzenlediği ‘Anadolu Buluşmaları’nda yılın son etkinliği Bursa’da yapılmış. Programda konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “hukuk üstünlüğüne” dikkat çekerek önemli tespitlerde bulunmuş. Turan’ın çizdiği tablo şöyle:

“Yeni bir yılı bitirip bir yenisine girmeye hazırlanıyoruz. Başta enerji olmak üzere, artan ham madde fiyatlarının tırmandırdığı enflasyon ve başlıca merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırıp faiz oranlarını artırma sürecine girmesi, büyümede yavaşlamaya yol açtı. Bu gelişmeler Türkiye’yi de etkiledi. Yükselen enflasyon, 2022’yi şekillendirdi. 2022’ye hızlı bir büyüme, aşırı dalgalı bir kur ve yüksek enflasyon ile başlamıştık. Yılı, (...) büyümenin yavaşladığı bir konjonktür ile bitiriyoruz.

“2022’de çok sayıda mevzuat değişikliği oldu. Bu değişiklikler, bankacılık ve reel sektörün davranışlarını etkiledi. Faiz oranlarındaki düşüşe rağmen reel sektörün finansmana erişimi zorlaştı.

“Enflasyondan ve işsizlikten zarar gören, özellikle sabit ve dar gelirliler açısından ekonomik koşullar zorlayıcı. 2023’te büyümenin hızlandırılması gerekiyor. Fakat makro dengeleri bozmadan büyümenin hızlandırılabilmesinin önünde çeşitli kısıtlar yer alıyor olması, ekonomi politikasının hareket alanını epey daraltıyor. (...) 2023, makroekonomik istikrarın tesis edildiği bir yıl olmak durumunda. 2023, aynı zamanda Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılının da başlangıcı. Bu nedenle 2023, ikinci yüzyılımızda geleceğimizin inşası açısından da önem taşıyor.

“Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılının inşasında insani gelişme ve bilimsel ilerlemeyi tamamlayacak unsur ise iyi tasarlanmış kurum ve kuralların mevcudiyetidir. Bu kurumların başında ise hukukun üstünlüğü gelir. Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve demokratik standartların yükseltilmesi hem toplumsal kapsayıcılığın geliştirilmesi açısından hem de bilimsel ve teknolojik ilerlemenin de temelini oluşturan ifade özgürlüğünün korunması açısından tartışılmaz önemdedir.

“Bu nedenle diyoruz ki (...) Kurumsal yapılarımızda ve kurallarımızda, gelişmiş, adil, saygın ve çevreci bir Türkiye hedefine doğru ilerlemeyi sınırlayan tüm noksanlarımızı hızla telafi edelim. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına girerken bize de bu yakışır.” (ANKA, 22 Aralık 2022)

İş dünyasının temsilcilerinin ‘ekonomi’den daha çok; ‘hak, hukuk, adalet’ çağrıları yapması çok isabetlidir ve bu mesajlar devam etmeli inşallah.

