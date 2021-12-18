Hukukunu bilen millet

Her zaman ve her yerde olduğu gibi Türkiye’de de iktidarı eleştirenler de var, övenler de.

Bu da eşyanın tabiatı gereğidir. Hatırlanacağı üzere iktidar her yerde, muhalefet ve eleştiri sadece demokrasilerde olur. Dolayısıyla iktidar eleştirilerini kabul etmeyenler esasında kendilerine de fenalık yapmış oluyorlar.

Türkiye’yi idare edenlere ilk günden itiraz edenler olduğu gibi, başlangıçta alkışlayan ve yıllar geçtikçe itiraz etmeye başlayanlar da var. Dün birlikte alkışlayanların bir kısmı alkışı bırakıp da itiraz, eleştiri ve tenkide başlayınca ‘dünkü arkadaşları’ tarafından “Size ne oldu?” şeklinde sorulara muhatap oluyorlar.

Geçen gün bu şekilde tartışan iki komşuya rast geldim. Biri diğerini, “Sana ne oldu? Şimdiye kadar birlikte destekliyorduk. Niye şimdi iktidarı beğenmiyorsun?” diyordu. Soruya muhatap olan ise, “Dün iyi şeyler yapıyordu destekledim. Şimdi kötü işler yapıyor desteklemiyorum” diye cevap verdi. En sıradan bakış açısı bu kadar olmalı. Türkiye’de ekseriyet ‘iyi yapan’a alkış ve ‘kötü yapana’ itiraz edebilmiş olsa inanın pek çok hadise başka türlü cereyan edebilirdi. İdarecilerin yaptıkları yanlışlara “Bu yanlıştır” demeyenler o idarecilerin samimî dostu sayılabilir mi?

Bu noktada şu tesbiti hiç unutmamak lâzım: “Evet, bir millet cehâletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.” (Münâzarât, s. 28)

Genellikle deniliyor ki “İdareciler hamiyet ehlidir, o halde bunlar kötü iş yapmaz.” Tabiî ki böyle düşünenlerin olması tabiîdir. “Hamiyet sahibi olmak” sıradan bir vasıf değil. İsterseniz sözlüklerde yer alan ‘hamiyet’in anlamını hatırlayalım: “Gayret. Nâmustan gelen gayretle utanma veya kızma. Mukaddesatı ve milletin haklarını ve haysiyeti korumak hususlarında gösterilen gayret ve ihtimam hasleti. Din ve millet gibi önemli değerleri koruma ve bunlara hizmet etme duygusu. Kendinden başkası için gayret gösterme.”

Bu kadar önemli, iyi, güzel hasletlere sahip olanlardan ‘kötü iş’ler beklemek akla uzak geliyor, ama ortaya ‘cehalet’ girer ve ‘hak ve hukuk’lar bilinmez, talep edilmezse; bu güzel hasletlere sahip olan ‘hamiyet sahibi idareciler’ dahi/bile ‘müstebit’ haline gelir.

Peki, ‘müstebit’ ne demekmiş onu da hatırlayalım: “Hükmü altındakilere zor ve baskı uygulayan, tahakküm eden (kimse), zorba, despot.”

“Hamiyet sahibi” kişileri “müstebit/ baskıcı” haline getiren ‘cehalet’ ve hakkını hukuku bilmemek olduğuna göre; günde 5 defa hal, hukuk ve adalet hatırlatması yapılsa yeridir. Aynı zamanda cehaletin ‘üç büyük düşmandan biri’ olarak sayılmış olması da demek ki tesadüf değil.

Millet, “hamiyet sahibi idarecilerin” de bazı hallerde “müstebit” olabileceğini anlamalı ve her zaman hakkını, hukuku aramalı.

Türkiye bunu yapabildiği ölçüde sıkıntılardan kurtulabilecektir inşallah.