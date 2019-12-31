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31 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Hürriyetlerden korkma

Faruk ÇAKIR
31 Aralık 2019, Salı
Din ve devlet ilişkilerini hizada tutmak ve adaletle hükmetmek günümüz idarecilerinin uygulamakta zorluk çektiği konular arasındadır. Bu noktada yakın tarihimizde de iyi imtihan verilmemiştir. İnandığı gibi yaşamak isteyen insanlar büyük haksızlıklara uğramış ve neticede devlet ile millet arasındaki bağlar zayıflamıştır.

Elbette bu sıkıntılar sadece ülkemizde değil, dünyanın değişik yerlerinde de yaşanmıştır. Neticede akıl ile hareket edenler belli bir noktaya gelmiş ve inançlardan, ibadetlerden ve hürriyetlerden korkulmaması kanaati hasıl olmuş. Pek çok sıkıntılar yaşanmasına rağmen, git gide ‘daha fazla hak, daha fazla hürriyet’ anlayışı taraftar buluyor.

Diyanet İşleri eski Başkanlarından Ali Bar-dakoğlu da bir beyanında, devlet ve din ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulunmuş. “Zamanımızda felsefe, mantık, matematik, hukuk, tarih, sosyoloji, astronomi bilgileri olmadan dinî ilimlerin yol alamayacağını yazıyorsunuz. Bunu açar mısınız?” şeklindeki bir soru üzerine Bardakoğlu şöyle demiş: “Bugün bizim dine dair bildiğimiz birçok şey, eğitimden, aileden siyaset ve uluslar arası ilişkilere, ekonomik hayattan hak ve özgürlüklere kadar insana dair bilgiler ve davranış kuralları, ağırlıklı olarak o dönemin (klâsik dönem) yaşayan kültürü içinde şekillenmiştir. (...) Günümüz İslâm dünyasında ve Türkiye’de dinî ilimler okutulurken anılan ilim dallarının ya hiç ya da yeterince dikkate alınmaması ciddî bir sorundur. Konuyu örneklendirmek gerekirse, felsefe-mantık grubu ilimler, matematik, hukuk, iktisat, tarih, ilim ve medeniyet tarihi, pedagoji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi ilimler olmadan dinî ilimlerin yol alması ve maksadını ifade etmesi kolay değildir.”

“İnsan hakları”nı ‘yabancı’ bir kavram ve talep olarak anlayanlar da var. Prof. Dr. Bar-dakoğlu, dolaylı olarak buna da itiraz etmiş: “İlginçtir, herkesin kamusal alanı ve temel hakları din ve inanç üzerinden belirlediği dönemde Ebu Hanife aslolanın ‘âdemiyyet’, yani ‘insan olma’ olduğunu, insanın sırf insan olması cihetiyle dokunulmazlığa ve temel haklara sahip olduğunu söylemiştir. Bu o güne göre çok ileri bir düşüncedir.”

Devletin ‘gölge’ olmaması esasında pek çok meselenin çözümü için şart. Prof. Dr. Bardak-oğlu bu hususta da şunları söylemiş: “Devletin dini adalettir. Devletin inanan inanmayan, şu veya bu görüşteki vatandaşına eşit mesafede durması, kamusal hayatı kişisel veya mezhebi inançlara göre değil objektif ve herkes için geçerli olabilecek ilkelere göre düzenlemesi, bunu sağladıktan sonra da özgürlüklerden korkmaması gerekir. Devlete düşen, din alanında bilgi üretiminin ve dini düşüncenin gelişmesi ve zenginleşmesi için özgür bir ortamı sağlamak ve korumaktır. Bu açıdan bakıldığında bizim Osmanlı’dan bu tarafa din-devlet ilişkisinde -dönemsel olarak sapmalar olsa da- ilkesel olarak sürdürdüğümüz tutum daha bir anlam kazanmaktadır.” (Konuşan: Taha Akyol, Karar g., 10 Aralık 2019)

Hak, hukuk ve adalet taleplerinden rahatsız olan idareler ve idareciler bilerek ya da bilmeyerek devlete de, millete de fenalık yapmış oluyorlar. “Devletin dini adalet” ise buna uymayanları ikaz etmek icap etmez mi? Milletimiz de esas olarak idarecilerin kendilerine ‘gölge/engel’ olmamasını istemiyor mu?

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