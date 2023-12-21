İdareciler cevap versin

Ekonomik krizden en çok etkilenenlerin başında emekliler ve asgari ücretle çalışanlar var.

Gerçi son zamanlarda ‘asgari ücret’ genel kabul gören ve çoğunluğun talim ettiği ücret haline geldi, ama yine de adı böyle kaldı. Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde ‘asgari ücret’ alanların sayısı çok düşükken, bizde bu sayı çok yüksek. Neredeyse herkes ‘asgari ücret’ alır hale geldi ya da geliyor.

Bunun yanında bazı ‘özel kişiler’ iki ya da üç yerden maaş alıyor. Şunu en başta ifade etmek gerekir ki bu durum adaletsizliğin zirvesidir. Bazıları inkâra yeltense de gerçekler gizlenemez. Bir belediye başkanını düşünün. İlave olarak bir devlet bankasında yönetim kurulu üyesi. Bu yetmiyor, devlet kontrolünde bir başka şirkette de vazifesi var. Yetmiyor, bir ‘iş’ daha veriyorlar ve bazen 3, bazen 5 yerden maaş alır hale geliyor.

Bu noktada şu sorular akla gelir: Yeteri kadar güvendikleri kişi mi yok ki bir kişiye 3 ya da 5 ‘koltuk’ ve dolayısı ile maaş veriyorlar? Ya da bu kişilere birden çok maaş veriliyormuş gibi yapıp gerçekte verilmiyor mu? İşlerin nasıl yürütüldüğünü bilemiyoruz, ancak ortada inkâr edilemez bir ‘çok yerden maaş alan’lar gerçeği vardır.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, “Var mısınız hazır asgari ücret görüşülüyorken şunları da konuşmaya” diyerek şu soruları sıralamış: Hangi bürokratlar kaç farklı yerden huzur hakkı alıyorlar? Kimlere özel tahsis lojman veriliyor ve aidatından, faturasına kadar bütçeden ne ödeniyor? Üst düzey bürokratların yakıt, şoför vb giderlerine ne kadar para harcanıyor? Kamu iştiraklerinde görev alan yönetim/denetim kurulu üyelerinin aldıkları ücretlerin vergisini kim ödüyor? Bazı kamu iştiraklerindeki görevli yönetim/denetim kurulu üyelerinin ve ailelerinin sağlık harcamalarını kim karşılıyor? Şayet samimiyseniz hadi asgari ücreti de açıklayalım bu saydıklarımızı da…” (Ozan Bingöl, @ozanbingoll, 19 Aralık 2023)

Türkiye’yi idare edenlerin bu ve benzeri sorulara açık ve şeffaf biçimde cevap vermesi icap etmez mi? Farklı yerlerden maaş alanların olması adaleti berhava eden bir uygulama değil mi? Eğer böyle bir uygulama yoksa çıkıp bunu ilan etsinler. Varsa, bir gün dahi geciktirmeden bu uygulamaya mutlaka son verilmelidir. Asgari ücret alanlar ve emekliler geçim sıkıntısı çekerken ‘özel kişiler’e ‘aşırı ücret’ verilmesi hangi hakla, hangi hukukla, hangi adaletle izah edilecek?

Esasında bu uygulamanın yanlış olduğunu Türkiye’yi idare edenlerin de bilmemesi mümkün değil. Zaten ‘doğru’ olduğuna inanmış olsalar bu uygulamayı göğüslerini gere gere savunurlardı. Savunamadıklarına göne onlar da yanlış olduğunu biliyor. Buna rağmen ve bile bile yanlışta ısrar etmeyi kim izah edebilir?

Türkiye’yi idare edenler bu haklı sorulara ikna edici cevap vermek durumundadırlar. Ülkemizin ‘asgari ücret’e ilave olarak ‘aşırı ücret’ derdi de var vesselam.