İdareciler yanlış yolda

Merkezi Paris’te olan ve 1975’ten bu yana pazar araştırması ve danışmanlık hizmeti sunan IPSOS (Institut Publique de Sondage d’Opinion Secteur) 23 Haziran’da (2022) bir araştırma sonucu yayınlamış. Buna göre Türkiye’de her 10 kişiden 8’i “ülke yanlış yolda” diyormuş.

Esasında bu sorunun doğru cevabı “Türkiye’yi idare edenler yanlış yolda” şeklinde olmalı. Nihayetinde ülkemizi yanlış yollara sürükleyenler, yanlış kararlar alan idarecilerdir.

Her ay düzenli yapılan araştırmanın adı “Dünyayı ne endişelendiriyor?“ şeklinde tespit edilmiş. Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise şu: Küresel enflasyonun 11 aydır arttığı ortamda, dünya son 3 aydır en çok kovid ya da artan şiddetten değil enflasyondan endişe duyuyormuş. 27 ülkede yapılan araştırmada “enflasyon”, yüzde 37 ile tüm endişeleri üzerine çekerken bunu, yüzde 31 ile “yoksulluk ve sosyal adaletsizlik”, yüzde 27 ile “suç ve şiddet”, yüzde 24 ile “finansal ve siyasal yolsuzluk” takip etmiş. Koronavirüs salgını ise yüzde 12 ile 10’uncu sıraya düşmüş durumda.

“Ülkem yanlış bir yöne doğru gidiyor” diyenlerin oran Peru’da yüzde 92, Arjantin’de yüzde 85 ve Güney Afrika’da yüzde 81 olmuş. Türkiye’de de her 10 kişiden sekizi “ülke yanlış yolda” demiş. (Ayrıntılar: www.indyturk.com, 11 Temmuz 2022)

Gerçi, ankete katılanların büyük çoğunluğu ekonomik sebeplere göre kanaat belirtmiş, ama esasında Türkiye’nin asıl derdi; hak, hukuk ve adalet konusundaki sıkıntılardır. Hak, hukuk ve adalet sahasındaki sıkıntılar aşılabilse; ekonomik sıkıntılar daha kolay geride bırakılır. Bu meseleyi vatandaşa anlatmak da yine STK ve ‘aydın’ların vazifesidir. Bir şekilde ‘önce hürriyet’ diyenlerin çoğalması gerekir ki Türkiye sıkıntıları geride bırakabilsin.

İdarecilerin yanlış yolda olduğunu gösteren ölçülerden biri de, yıllar önce yürünmeye başlanan “AB yolu”ndan geri dönüşü akla getiren tercihlerdir. Türkiye’nin AB üyesi olması, aynı zamanda hak, hukuk ve adalet yolundaki ilerlemesi ile de irtibatlıdır. Bu yoldaki ilerlemeler milletin çoğu konuda rahatlamasına sebep olduğu halde, son yıllarda atılan geri adımlar krizleri çoğaltmıştır. İdareciler yeniden, tekrar ve samimi olarak Türkiye’yi AB üyesi ülke haline getirmek için gayret göstermek durumundadır. Bu yapmayan her idareci yanlışta ısrar etmiş demektir.

Netice olarak Türkiye yanlış yolda ise bunun müsebbibi siyasetçi ve idarecilerdir. Ülkemizin yanlış yollara sapması milletin menfaatine değildir ve olamaz. Doğru istikamette hızlı adımlarla ilerlemek hepimizin menfaatinedir vesselam.