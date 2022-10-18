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18 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

İhmal var mı?

Faruk ÇAKIR
18 Ekim 2022, Salı
Yine millet olarak bağrımız yandı.

Cuma akşamı (14 Ekim 2022) Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında eksi 300 kotunda meydana gelen ‘grizu patlaması’ neticesinde 40’den fazla işçinin vefat ettiği duyuruldu.

Evvela vefat eden işçilere Allah’dan rahmet ve yakınlarına da sabır temenni ediyoruz. Elbette böyle bir facia ilk defa meydana gelmiyor. Fakat her faciadan sonra olduğu gibi bu faciada da ‘İhmal var mı?’ sorusunu sormak durumundayız. 

Bazıları böyle soruların sorulmasını istemeyebilir. Ya da “Ne faydası var?” diye düşünenler olabilir. Bu ve benzeri felaket ve facialardan sora “İhmal var mı?” sorusunun sorulmasında şöyle bir fayda var: Bu soru sorulsa ve gerektiği gibi araştırma yapılıp doğru cevapları verilirse; muhtemelen benzer facialar daha az yaşanır. Bunu yapmak yerin kolay yol olan “problemi görmeme” yolu tercih edilirse son tahlilde hepimiz zarar ederiz.

Başka pek çok konuda olduğu gibi bu meselede de yapılması gereken bellidir: Bütün dünya böyle hadiselerden sonra ne yapıyor, ne yaptı, ne yapar? Dünyada kömür madeni işleten ilk ve tek devlet biz olmadığımıza göre, başkalarının bu işi nasıl yaptığını iyi tetkik etmekte fayda var. Elbette başka ülkelerde de benzer kazalar, facialar oluyor; fakat bu ölçüde ölümlü ve sıklıkla kazaların olduğu her halde söylenemez. Tabii ki belki daha fazla kaza meydana gelen ülkeler var, fakat onlar ‘örnek ülkeler’ değil ki! Bizim “Örnek alalım, inceleyelim” dediğimiz ülkeler daha çok Avrupa ülkeleri. Mesela, geçmişte uzun yıllar sanayisini ‘kömür’e dayalı olarak devam ettiren Almanya’da bu ölçüde kazalar meydana geliyor mu? Eğer gelmiyorsa, onların bu işi nasıl yaptığını incelemek icap etmez mi? 

Muhtemelen bu incelemeler yapılmıştır ve işin ehli olanlar nasıl tedbir alınması gerektiğini de biliyorlar. Fakat başka meselelerde olduğu işin içinde ihmal ve vurdumduymazlık varsa; konu ciddi şekilde ele alınmalıdır. Gerçi idareciler de “Her türlü inceleme ve araştırma yapılacak. İhmal varsa hesabı sorulacak” anlamına gelen sözler sarf etti. Ancak daha önceki hadiselere bakıldığında bu sözlerin ve ‘kararlılığın’ icra safhasına geçmediği ve arşivlerde yerini aldığı görülünce insanlar pek de ümitvar olamıyor. Benzer şekilde kaza ve facialardan sonra ihmali olanlara hak ettikleri müeyyidelerin uygulandığını söylemek inandırıcı olur mu? Daha önceki büyük maden kazalarından sonraki yaşananlar ‘İhmal varsa hesabı sorulacak’ sözünün ne ölçüde yerine getirileceği noktasında şüphe uyandırıyor. 

İnşallah bu kazalar uyanmamıza ve mümkün olan her türlü tedbiri almamıza vesile olur. Maddi imkânlarla alınması mümkün olan tedbirleri almayanlar burada değilse de öbür dünyada hak ettikleri cezayı mutlaka çekerler. 

Tekrar vefat edenlere Allah’dan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah benzer facialar yaşamayız.

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