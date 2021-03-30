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30 MART 2021 SALI - YIL: 52

İkazlar niçin dikkate alınmaz?

Faruk ÇAKIR
30 Mart 2021, Salı
Virüs salgını karşısında gerekli tedbirleri almadığımız, ihmal ettiğimiz ve salgının daha da yaygınlaştığı artık herkes tarafından kabul ediliyor. Elbette burada kabahat sadece idarecilerde değil, ama kabahatin büyüğü elbette onların hanesine yazılır.

“Bitti, bitiyor” derken üçüncü bir zirveden bahsedilir oldu. Acaba bu salgın çok daha iyi tedbirlerle daha az zararla atlatılamaz mıydı? Her ne kadar kesin çaresi ve tedavisi bulunmamış olsa da piyasadaki aşıların bu salgını yavaşlattığı ve ağır hasta sayısını düşürdüğü ehil olanlarca ifade ediliyor. O halde çok daha erken ve çok daha fazla miktarda aşı temin edilip daha fazla kişi aşılanamaz mıydı?

Hatırlanacak olursa ülkemizde aşılama başlandığı ilk günlerde ‘rekor’lar kırıldığı açıklanmıştı. Ancak sonradan bu hız azaldı ve son günlerde ‘birinci aşı’ların iyice azaldığı ve ilk aşıyı olanlara ‘ikinci aşı’ uygulaması yapıldığı belirtiliyor. Bazıları diyebilir ki, “Afrika’da bazı ülkeler daha hiç aşılamaya başlamadı. Buna da şükür.” İlk bakışta haklı gibi görülecek bu beyan, esasında doğru bir değerlendirme değil. Çünkü bu noktada Afrika ile değil dünyanın diğer ülkeleri ile yarışmayı hak eden bir durumdayız. Sağlık Bakanlığı, Mayıs 2021 ayı sonuna kadar 100 milyon aşı temin edileceği müjdesi verdi. (aa, 25 Mart 2021) Elbette çok önemli bir haberdir, ama bu aşıların çok daha önce gelmiş olması icap etmez miydi?

Türk Yoğun Bakım Derneği 2’nci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar’a göre (28 Mart Pazar günkü) tablo şöyle: “Covid-19 hastaları için ayrılan yerler yetersiz kalmakta. Covid-19 yoğun bakımları ikinci dalganın sonunda yaklaşık yüzde 40’lara inmişken şu an 80-85 civarında. Tam dolu olmasına az kaldığı için yeni birimler açma çabası var sağlık kuruluşlarında.” (NTV’ye yaptığı açıklama.)

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şaban Şimşek de yeterli tedbirlerin alınmadığından yana şikayetçi. Prof. Dr. Şimşek’in facebook sayfasında paylaştığı mesaj şöyle: “Covid-21! Eğer; ciddî ve akılcı kısıtlamalara gidilmeyecekse... Devlet ve millet olarak vurdumduymazlıktan vazgeçmeyeceksek... Sakın ve lütfen sağlıkçıları alkışlamayı düşünmeyin bile! Herkes bilsin ki bu yaşadığımız başlı başına bir dalgadır. Ve artık Covid 21 denilebilecek (çok farklı ve yeni) özellikler taşımaktadır. [Göz hastalıkları servisleri] Servislerimiz kapalıdır. Covid hastalarıyla doludur. Ameliyathanemiz sadece çok âcil ve özellikli hastalara açıktır. Herkes ona göre düşündün ve yaşasın. Bugün çok ciddî önlemler almazsak en geç 2 hafta sonra hastaneler tıkanacak, iyice yıpranmış durumdaki sağlık personeli de yetersiz kalacaktır. Birazcık akıl, feraset, vicdan istesek çok mudur, yoksa yok mudur?” (26 Mart 2021)

Hakikaten büyük ve pek çok bilinmezi içinde barındıran bir salgınla karşı karşıyayız. Hepimiz tehlike altındayız ve hepimiz tedbir almak durumundayız. İnşallah kısa zamanda bu salgından kurtulmak nasip olur. Bunun için hem fiilî, hem de kavlî duâları da unutmayalım: 

Allah’ım! Bizi her türlü salgından ve musîbetten muhafaza eyle. Amin.

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