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16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

İki güzel haber

Faruk ÇAKIR
16 Temmuz 2023, Pazar
Allah’a şükürler olsun ki, olumsuz haberlerin yanında ‘güzel haber’ler de geliyor. Güzel haberlerin çoğalması ve olumsuz haberlerin azalması için hem dua edelim hem de hep birlikte çalışalım.

Güzel haberlerden biri Avrupa Birliği ile ilgili. Avrupa Birliği’nin Müslüman Karşıtı Nefret ve Ayrımcılıkla Mücadele Koordinatörü Marion Lalisse, Birliğin, Müslüman karşıtı nefret olgusuyla mücadelede somut planları olduğunu belirterek, “AB Müslüman toplumu, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır” demiş. (AA, 13 Temmuz 2023)

Bu güzel haberde şu bilgiler de var: Avrupa Birliği’nin (AB) 2 Şubat’ta Müslüman Karşıtı Nefret ve Ayrımcılıkla Mücadele Koordinatörlüğüne atadığı Lalisse, Brüksel’de gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Lalisse, Avrupa’daki Müslüman topluluğun, çok çeşitli en büyük dini azınlık olduğunu ve Birliğe üye ülkelerde, farklı sayı, yüzde ve kökenlerde Müslümanların bulunduğunu belirterek, “Ancak, kilit nokta, AB Müslüman toplumu, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır” ifadesini kullandı. İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri hatırlatılarak, İslam karşıtlığıyla mücadelede somut planı olup olmadığı sorusuna ilişkin, Lalisse, “Müslüman karşıtı nefret olgusuyla mücadelede somut planlarımız var” diye konuştu. Lalisse, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birincisi, Müslüman karşıtı nefretle mücadele politikalarını farklı sektörlerde, eğitimde, güvenlikte, göçte ve daha birçok istihdam alanında ana akım haline getireceğiz. Çeşitli kurumlarla, sivil toplumla, aktörlerle, vatandaşlarla, uluslararası kuruluşlarla diyaloğu sürdüreceğiz. Kanıta dayalı politikayı devreye sokacağız, vatandaşları ve kurumları Müslüman düşmanlığı olgusuna karşı bilinçlendireceğiz. Bu bağlamda, kendi çalışmama gelince, karar vericilerimize gelecek yılın ortasına kadar Müslümanlara karşı nefret olgusunun haritasını çıkaracak ve çözümler önerecek sonuç belgesi hazırlamaları önerisinde bulunduk.”

Bazılarının her fırsatta kınadığı ve eleştirdiği Avrupa Birliği’nin “Müslüman Karşıtı Nefret ve Ayrımcılıkla Mücadele Koordinatörü” tayin etmiş olması ve bunun da doğru ve isabetli açıklamalar yapmış olması ‘güzel haber’ değil mi?

Duyulan güzel haberlerden biri de İsveç’ten geldi. Hatırlanacağı üzere bazı insafsızlar son zamanlarda bilhassa İsveç’teki ‘siyasi şartlar’dan istifade ederek “Kur’an-ı Kerim yakma” ‘eylem’i yapıyordu. İslam ülkeleri bu çirkin eylemlere karşı itiraz seslerini yükseltse de, ‘ifsat şebekeleri’ çirkinliklere imza atmaya devam etti. Bu çirkinliklere karşı çıkan Müslümanlar, İsveç’in Malmö şehrinde bir araya gelerek “Kur’an-ı Kerim okuma toplantısı” tertip etmiş. Videodan izlediğimizi kadarıyla buluşmaya katılanlar ‘Felak ve Nas Sureleri”ni okunmuş ve insanları inançlara ve Kur’an’a saygıya davet etmiş.

Her zaman olduğu gibi bu güzel haberlerin çoğalmasını istediğinizi ifade etmek isteriz. Ayrıca, İsveç’de yapılan bu ‘tepki eylemi’nin haberinin ayrıntılı olarak medyamızda yer almaması çok garip değil mi? Anlaşılan ‘haber ağları’ da bazı komitelerin işgali ve kontrolü altında...

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