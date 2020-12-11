İkinci Avrupa’dan, İkinci Türkiye’ye

Hem Türkiye’yi idare edenler, hem de Avrupa ülkelerinin idarecileri ülkemizin Avrupa Birliği için önemli olduğunu ve Türkiye’nin, AB’ye üye olmasının iki taraf için de faydalı olacağını söylüyorlar. Buna rağmen iki taraftan da üyeliği engellemek isteyenler çıkıyor.

Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Başkan Yardımcısı Can Baydarol, yaptığı açıklamada bilmana Avrupa’daki “hayır”cılarla Türkiye’deki “hayır”cıların birbirini desteklediğine dikkat çekmiş.

Ankara’nın insan hakları ihlâllerinden, hukukun üstünlüğüne, demokrasinin önündeki engellere kadar her konuyu gözden geçirmesi gerektiğine işaret eden Baydarol, “Bu sırf Avrupa Birliği’ne katılmak için değil, Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkışık ekonomik durumdan da çıkması için şart” demiş.

Türkiye’nin gerekli reformları yapmasının önemini de hatırlatan Baydarol, şöyle demiş: “Biraz kendimize çeki düzen versek, reformları yapsak o zaman bu koşullarda ‘araf’ta kalmaktan kurtulma şansımız olur. Avantaj elde ederiz. Şu andaki Türkiye’deki hatalı uygulamalar sonuçta Avrupa Birliği içinde Türkiye karşıtlarının eline koz veriyor. Bu kozu niye durup dururken veriyoruz, bu da hakikaten siyasî mantıkla pek bağdaşmıyor benim açımdan. Yıllardır söylediğim lâfı tekrarlayayım: Türkiye’de AB’yi istemeyenlerle, AB’de Türkiye’yi istemeyenlerin arasında muhteşem bir ortaklık var. Her ikisi de oyunlarını çok güzel oynuyorlar.” (tr.sputniknews.com, 8 Aralık 2020)

Türkiye’nin ve milletin menfaati yönünde adımlar atılsa ve avantajlar elde edilse bundan kim zarar görür? İdarecilerimizin bile bile yanlış işler yapması, hak, hukuk ve adalet yolundan uzaklaşması dolaylı olarak AB üyelik yolunu da tıkamış oluyor. “Türkiye’de AB’yi istemeyenlerle, AB’de Türkiye’yi istemeyenlerin arasında muhteşem bir ortaklık var” tesbiti yabana atılmamalı. İki ayrı Avrupa olduğuna göre iki ayrı Türkiye de vardır. “İkinci Avrupa” Türkiye’yi üye olarak istemediği gibi “İkinci Türkiye” de ülkemizin AB üyesi olmasını istememektedir. Buna karşılık iyileri ve iyilikleri temsil eden “Birinci Avrupa” ile aynı şekilde ülkemizdeki iyileri ve iyilikleri temsil eden “Birinci Türkiye” el ele vermeli ve milletimize kurulan bu tuzağı bozmalıdır ve bozabilir.

Son yıllarda ekseriyetle “İkinci Avrupa” ve “İkinci Türkiye”nin el ele verip milletimizin menfaatine olan yolları tıkadığı görülmektedir. Türkiye’nin hak, hukuk ve adalet yolunda ilerlemesi, kanun hâkimiyeti ve tam adaletin tecelli ettiği ülke olmasında kimin menfaati var? Millet ekseriyeti böyle bir Türkiye’de yaşamak istemez mi? Ekonomik ve sosyal büyüme, zenginlik, huzur ve “Büyük Türkiye” olmak buna bağlı değil mi? Niçin Türkiye’den, Avrupa’ya ve başka ülkelere ‘beyin göçü’ olsun? Bu göçün sebebi ülkemizde hak, hukuk, adalet sahasında yaşanan sıkıntılar değil mi? Maddî zenginlik için bile adalet ve hakkaniyet gerekmiyor mu?

Aklı başında idareciler Avrupa ve Türkiye’deki ‘kötü, fena ve ikinciler’in değil, aksine ‘iyi, âdil ve birinci’lerin el ele vermesi için çalışmalı. “İkinci Türkiye ve İkinci Avrupa” yerine, “Birinci Türkiye ve Birinci Avrupa”nın sözünün dikkate alınması milletimizin menfaatine olan yoldur. Bu yolu açmak için el ele ve gönül gönüle verelim. Avrupa ve Türkiye’deki ‘fena’lar kaybetsin, ‘iyi’ler kazansın inşallah...