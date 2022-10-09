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9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

İklim değişiyor mu?

Faruk ÇAKIR
09 Ekim 2022, Pazar
Yıllardan beri devam eden bir tartışma var ve bu tartışmanın bitmesi de pek mümkün görünmüyor. Buna göre ‘dünya ısınıyor’ ve bu durum gelecekte önemli bir dert olarak dünyayı meşgul edecek.

Tabii ki aksini iddia edenler de var. Tartışmaları takip edenlerin bir kısmı her iki görüşü savunanlara karşı; ‘Siz de haklısınız. Siz de haklısınız’ demeyi tercih ediyor. 

Bir araştırmaya göre ‘küresel iklim değişikliği”nin insan hayatında sebep olduğu etkiler şöyle özetlenmiş:

“Sıcaklık seviyesi 1 C° arttı: Küresel iklim değişikliği ile ilgili yayımlanan bir rapora göre 1880 yılından bu yana dünyanın sıcaklık seviyesinin 1 C° arttığı görülüyor. Ayrıca tüm dünyada yağış rejimlerinde de ciddi değişiklikler söz konusu. Buna bağlı olarak tarım alanları zarar görüyor.

Su altı ve üstü hayatı zarar görüyor: Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak biyoçeşitlilik giderek azalıyor. Orman yangınları, kuraklık, sel ve kasırga gibi doğal afetlerin sonucunda yok olan türlerin bir yıllık bilançosu 1000’i geçiyor. Öte yandan deniz suyu sıcaklığındaki artış nedeniyle su altındaki yaşam formu önemli ölçüde zarar görüyor.

Oksijen seviyesi azalıyor: (Yangınlar sebebiyle) Orman alanlarının yok olması bir yandan küresel iklim değişikliğini hızlandırırken diğer yandan da dünyadaki oksijen seviyesinin azalmasına neden oluyor.

İçilebilir su miktarı giderek düşüyor: Her ne kadar dünyanın yüzde 75’i su ile kaplı olsa da içilebilir su miktarı yüzde 3’ün altında. Küresel iklim değişikliğinin doğal bir sonucu olarak içilebilir su miktarı giderek azalıyor. Uzmanlara göre kısa bir süre sonra canlı ekosistemi su krizi ile karşı karşıya kalacak.

Yaşam alanları daralıyor: Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan su seviyesi uygun ve elverişli yaşam alanlarının daralmasına neden oluyor. İlerleyen yıllarda bazı ülkelerin sular altında kalacağı tahmin ediliyor.

Ekonomiler olumsuz etkileniyor: Küresel iklim değişikliği uluslararası ölçekte başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere çeşitli alanlarda maliyetlerin yükselmesine neden oluyor.

Hastalık süreleri uzuyor: Küresel iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşen ısı artışı, hava kirliliği, buzulların erimesi, su ve gıda kalitesinin düşmesi gibi birçok etken, hastalık sürelerinin uzamasına ve hatta yeni tip virüslerin ortaya çıkmasına neden oluyor.” (Ajans Dijital Kalem Basın Bülteni, 6 Ekim 2022)

Sıralanan problemlerin varlığını herkes görüyor. Bunun sebebi ‘ısınma’ ya da başka bir hadise olabilir. Önemli olan problemi görmek ve çare aramak. Bakalım dünya bunu yapabilecek mi?

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