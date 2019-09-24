İmam hatipler ve kalite

Hepimizi tesiri altında bırakan bir fena alışkanlık belki de hastalık var: Dertleri görmek ve bilmek istemiyoruz. Dertleri bilmeyince derman bulmak mümkün olur mu?

Az konuştuğumuz meselelerden biri de eğitimdir. Eğitimde “Ne yapılsa daha iyi olur?” sorusunu soran da yok, cevap arayan da. Tabiî ki toptancılık yapmak doğru değil. Bu meselelere kafa yoran, araştıran ve eğitim krizine çareler arayan kişi ve kuruluşlar mutlaka vardır. Ancak bu çalışma ve gayretlerin yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. İşin peşi bırakılmış gibi bir görüntü var.

Eğitimin her safhasında problemler vardır. Dolayısıyla imam hatiplerin de bu problemlerden azade olması her halde beklenmemeli. İmam hatip okullarında sayıca artışlar oldu, ama aynı artışın eğitim kalitesinde yakalandığını kim söyleyebilir? Maksadımız kınamak değil, var olan dertlerin, problemlerin dikkate alınmasını temindir. Yanlışlar, hatalar, ‘yara’lar görülmelidir ki tedavi uygulanabilsin.

1978-1986 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yapan ve (XX. ve XXII. Dönem) İstanbul eski milletvekillerinden olan Tayyar Altıkulaç’ın bu husustaki tesbitleri dikkat çekici. Altıkulaç, 2018’in başında sosyal medya hesabında şunları yazmış: “İmam Hatiplerin sayılarının çoğalması sevindirici. Yeni binalarını görünce bizim okuduğumuz köhne binalar gözümün önüne geliyor. Bu durum memnuniyet verici. Peki, sayı ve fizikî mükemmellik her şey mi? Bunu konuşmaya ihtiyacımız yok mu? Elbette var. Ama konuşmaya sanki niyetimiz olmadığı anlaşılıyor. Birinci problem şu: Bu okulların hiçbirinde Kur’ân, Tefsir, Hadis... öğretmeni yok. Sadece meslek dersleri öğretmenleri var. Ben soruyorum: Fizik, Kimya, Matematik öğretmenleri var da bunlar niçin yok? Yıllar önce bu konuda atılan olumlu adımların önüne konan engelleri kaldırmak zamanı gelmedi mi? Kemmiyetle uğraşırken keyfiyeti gözardı edersek kendimizi aldatmış olmaz mıyız? Umarım yetkililer çoklukla ve fizikî mükemmellikle övünürken bu gerçeği gözardı etmeyeceklerdir.” (@tahirizade, 17 Ocak 2018)

Bu tesbitlerin üzerinden bir buçuk yıl geçmiş. Bazı iyileştirmelerin yapılmış olması ihtimal dahilindedir. Ancak ‘kemmiyet/çokluk’la uğraşırken ‘keyfiyeti/kalite’yi ihmal ettiğimiz inkâr edilebilir mi? Türkiye’yi idare edenler, imam hatip okullarına giden talebe sayısıyla övünmeyi adet haline getirmiş görünüyorlar. O da olsun, ama esas meselenin keyfiyet ve kalite olduğu nasıl unutulabilir?

Bu noktada önemli meselelerden biri de bu okulların verdikleri eğitim sebebiyle cazip hale getirilebilmesidir. Öyle olmalı ki veliler ve çocuklar bu okulları tercih etmek için birbiriyle yarışmalı.

Nitekim geçmiş yıllarda talep fazla olduğu için öğrenciler bu okullarda okumak için ayrıca imtihanlara tabi tutulurdu. Ya şimdi? Başka okullarda okuma imkânı olmadığı için bu okullar tercih edilmek durumunda kalınıyorsa orada kaliteli eğitim olması mümkün olmaz.

Eğitim sistemimiz mutlaka Türkiye ve dünya şartlarına göre şekillendirilmelidir. Hayattan kopuk bilgilerin verildiği okullarla eğitim hamlesi yapılamaz.

Başka meselelerde olduğu gibi bu meselede de el yordamıyla yürümeye gerek yoktur. Başarılı eğitim sistemi kurabilen ülkeler ve sistemler örnek alınmalı. Ve tabiî ki eğitimin hedefi, ‘iki kanatlı kuş’ misali gençler yetiştirmek olmalı. Din ilmi ve fen ilmi birlikte ve beraber verilmeli ki öğrencilerimiz uçabilsin. Aksi her adım neticesiz kalır...