İman hizmetine devam

Geçmiş yıllarda dine hizmet etmeyi siyaset yolunda arayanlar Nur Talebelerini ‘evde oturup kitap okumakla’ itham ederlerdi.

Onlara göre İslam dinine hizmet, siyaset yoluyla ‘iktidarı ele geçirmek’le mümkün olurdu. Dolayısı öyle kişiler, mesailerini ‘iman kurtarmak üzere’ teksif edenleri eleştirmekten geri durmazlardı.

“Sayılarla Türkiye’de İnanç ve Dindarlık” raporunun ortaya koyduğu tablo, “iman hizmeti”nin ihmale gelmediğini ve artarak devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Marmara Üniversitesi’nden Dr. Zübeyir Nişancı yürütücülüğünde hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin yüzde 94,3’ü Allah’a inandığını, yüzde 62’si çok dindar olduğunu, yüzde 39’u düzenli namaz kıldığını, yüzde 75’i düzenli Ramazan orucu tuttuğunu beyan etmiş. Araştırmaya göre Allah inancı olmayanların oranıysa yüzde 5,7.

Aynı araştırmaya göre Allah’a inanmayanların oranı yaş ve eğitim seviyesine göre değişiyor. Allah’a inanmayanların oranı genç yaşlarda daha yüksek. 18-24 yaş grubundakilerin yüzde 11’i Allah’a inanmadığını beyan etmiş. Bu oran 25-34 yaşında grubunda ise yüzde 6. Üniversite mezunlarında bu oran yüzde 7; lise ve ortaokul mezunlarında ise yüzde 3.

Türkiye’de halkın yüzde 62’si kendisini dindar olarak görürken, “Ne dindarım ne değilim” diyenlerin oranı yüzde 24 olarak ölçülmüş. “Dindar değilim” diyenler ise yüzde 14 çıkmış. (227 sayfalık rapora, marmara. edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

Bu raporun ayrıntılı olarak incelenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesinde fayda vardır. Elbette anket ve raporlar tablonun tamamını göstermeyebilir. Bununla birlikte bu ve benzeri raporlardan dini cemaatlerin ve sivil toplum kuruluşlarının ders çıkarması icap eder. “Müslüman Türkiye’de 18 ile 24 yaşları arasındaki gençlerin yüzde 11’inin Allah’a (cc) inanmadığını beyan etmiş olması üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir tespit değil mi? Nüfusun yüzde 62’si kendisini ‘çok dindar’ olarak tarif ederken; gençlerdeki bu “iman zaafı” görmezden gelinebilir mi? Bir başka önemli nokta da, eğitim seviyesi ile inanç durumunun karşılaştırılmasında ortaya çıkıyor. Nasıl bir eğitim sistemi ihdas edilmiş ki, seviye artıkça inanç kayboluyor? Bu tablo, bir bakıma “önce hürriyet (dolayısı ile eğitim)” demek yerine “önce ekmek” diyenlerin kaybettiğini de göstermez mi?

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin “Bu zaman, imanı kurtarmak zamanıdır” (Emirdağ Lâhikası, 185. mektup, s. 279) demesinin ne kadar ehemmiyetli olduğu bu vesile ile bir defa daha anlaşılmış oluyor. Belli yaşlardaki gençlerin değil yüzde 11’i, yüzde 1’inin dahi Allah inancının olmaması büyük bir problem değil mi?

O halde başta cemaatler olmak üzere sivil toplum kuruluşları gençlerin ve milletin imanını kurtaracak çalışmalar yapmak için çok daha fazla gayret göstermek durumunda. Bunun için Risale-i Nur gibi bir külliyatın olması bizim için büyük bir kazanç. İslamiyet doğru bilinin ve fiilen yaşanırsa gençlerin imansızlık bataklığına düşmesi engellenir. Gayretler bu yolda harcansın vesselam.