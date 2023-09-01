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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

İnadın ağır faturası

Faruk ÇAKIR
01 Eylül 2023, Cuma
Ne yazık ki yanlış olduğu en başta belli olan bir karar ve uygulama ile milletin imkanları heba edildi.

Döviz fiyatı yükselmesin diye insanları “Kur Korumalı Mevduat” (KKM) hesapları açmaya teşvik ettiler ve ortaya çıkan tablo karşısında esasında onlar da şaşırdı. Bir ay önce “KKM hesapları açın” derken, şimdi “KKM’den kurtulmanın yollarını arıyorlar.

Hastalığı doğru teşhis edip, akıllı bir tedavi uygulamak icap ettiği halde idarecilerimiz ‘günü kurtarma’nın peşinde oldu. Bakınız, bunca yol denendi ve en kısa ve kestirme yol olan “israfı önleme ve köklü reformlar yapma yolu” hiç denenmedi. Bu yapılanlara bakıp iyi niyet görmek mümkün olabilir mi?

İsterseniz “Kur Korumalı Mevduat”ın (KKM) ülkemize ve milletimize maliyetini anlatan bir haberi özetle aktaralım: 

“Mart 2022-Temmuz 2023 arasında KKM’nin toplam gideri 152 milyar lirayı aştı. Aylık ortalama kur ile gider 7,9 milyar dolar ediyor. Bunun Ağustos kuru itibariyle karşılığı ise 213 milyarı aşıyor. Bununla 75 metrekare büyüklüğünde 124 bin konut satın alınabilirdi.

“Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki paranın toplamı her hafta giderek büyüyor. 18 Ağustos 2023 itibariyle KKM hesaplarındaki para 3,4 trilyon lirayı aştı. Bunun dolar karşılığı ise 126,4 milyar Amerikan doları oldu. Hükümet ise KKM’den geri adım attı. Merkez Bankası, KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına son verildiğini açıkladı. Amaç TL bazında faizi özendirmek. KKM uygulaması ise devam ediyor. Seçimlerden sonra dolar kurunun artmasıyla birlikte KKM’nin maliyeti iyice büyüyor. Mart 2022-Temmuz 2023 arasında KKM’nin toplam gideri 152 milyar lirayı aştı. Her ayın ortalama kuru ile KKM giderinin toplamı 7,9 milyar dolar ediyor. Bu masrafın Ağustos kuru itibariyle karşılığı ise 213 milyarı TL’yi aşıyor. Bu para ile 75 metrekare büyüklüğünde 124 bin konut satın alınabilirdi. Aynı para ile 1 milyon 567 bin kişiye 12 ay boyunca asgari ücret ödenebilirdi. (...)

“TCMB’nin aylık kur ortalaması üzerinden her ayki KKM gideri hesaplandığında bu 17 aydaki maliyet 7,89 milyar dolar oluyor. Bunun Ağustos ayı kuru üzerinden karşılığı ise 213,2 milyar TL ediyor. KKM’nin Türk ekonomisine maliyeti ise ayrı bir tartışma konusu. TCMB Eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara KKM maliyetinin daha yüksek olduğunu savunuyor. Kara, “(...) 2022’de KKM’nin kamuya toplam maliyeti kabaca 181,5 milyar TL olmuş.” (Euronews, 28 Ağustos 2023)

Milyarlarca doların bir inat ve yanlışta ısrar sonrası hükmen ‘çöp’e atılmış olması savunulabilir mi? Yazık ettiler milletin parasına, puluna, imkanlarına...

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