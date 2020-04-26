Ülkelerin dış politikada güçlü olması biraz da iç politikadaki birliğe dayanır. İhtilâf içindeki bir ülkenin dış politikada etkili olması kolay değil. Yani, yüreklerin birlikte, aynı hedef ve maksat için atması gerekir.

‘İnanç diplomasisi’ de dış politikada etkili olan şartlar arasında yer alır. Her ne kadar ‘laik’ ülkeler olsa da, diplomaside inançlar da belirleyici olur. ‘İslâm ülkeleri’nin kendi aralarında anlaşması daha kolay olacağı gibi, aynı inanca sahip başka ülkeler de kendi aralarında daha kolay bir ve beraber olabilirler.

TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından ‘Türkiye inanç diplomasisi programı’ başlıklı bir toplantı düzenlenmiş ve toplantıda alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılmış. (Basın Bülteni, 7 Nisan 2020)

Toplantıda yapılan tesbitlerin bazılarını paylaşmakta fayda var:

* İnsana ve insanî değerlere saygıyı esas alan inanç diplomasisi bağlamında radikalizmin engellenmesi amacıyla diplomatları, din adamlarını ve akademisyenleri buluşturan etkinlikler düzenlenmesi, kanaat önderi vasfına haiz şahsiyetlerle etkileşimin arttırılması (...) amaçlanmaktadır.

* Dışişleri Bakanlığı’nın Kamu Diplomasisinin sürdürülebilirliği için yetkin kadro ve eğitimlere ihtiyacı vardır. Türkiye’de kamu diplomasisi alanında aktif faaliyet yürüten kurumların başında Dışişleri Bakanlığı gelmektedir. Bu noktada proaktif faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma alanları oluşturarak sürecin daha işler hâle gelmesi ve devlet nezdinde de etkinlik alanı sağlaması mümkün olabilir.

* Bu uygulamaların, -gerek Devlet, gerek sivil toplum nezdinde olsun- organizasyonun işlerliğini arttırmak amacıyla sosyolog, psikolog, sanat tarihçisi vb. alanlarda uzman ve diplomasi faaliyetlerine destek verebilecek donanımlı bir ekiple yürütülmesi gerekmektedir.

* Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş olan Türk Diplomatlar için görev sahalarındaki inanç sistemleriyle diyalog kurulması açısından hem İslâm, hem de diğer dinleri anlatan eğitimler genişletilmeli ve bilgilendirici el kitapları hazırlanmalıdır.

* (Türkiye’de eğitim görmüş yabancı uyruklu) Öğrencilerin Türkçe öğrenmesi desteklenerek, ülke kültür ve geleneklerine hâkim olmaları adına inisiyatif geliştirilmektedir.

* Özellikle ilahiyat fakültelerinde okumaya gelen öğrencilere detaylı bir eğitim altyapısı oluşturulması, müfredatın çok kültürlü değerlere yer verecek şekilde genişletilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

* Hem bilim adamlarının hem de devlet görevlilerinin gidecekleri ülkelerde birer temsilci olacakları değerlendirilerek eğitim programlarının içeriğinin arttırılması ve revize edilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

* Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi kanallarının işlerliğine destek sağlaması amacıyla emekli olmuş ve görevini tamamlamış siyasetçi ve büyükelçilerin aktif olarak görev hâlinde olması da kamu diplomasi kanallarının işlerliğini arttıracaktır.

TASAM’ın gündeme taşıdığı bu tekliflere yenileri de ilâve edilebilir. Esas olan ‘akıl için bir olan yol’u tercih etmek değil mi? Elçilik yaptığı ülkeye ‘yabancı’ olan bir elçinin Türkiye’ye bir faydası olabilir mi?