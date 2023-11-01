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1 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İndirim var mı?

Faruk ÇAKIR
01 Kasım 2023, Çarşamba
Yanıltıcı reklam yapmak yasak, ama yanıltıcı bilgi vermek sanki serbest.

Fiyatların kontrolsüz şekilde artması ve vatandaşın geçim sıkıntısı yasaması idarecileri çeşitli arayışlara sürüklüyor. Bu arayışlar temelde doğru olsa da ekseriyetle ‘günü kurtarma’ktan başka bir işe yaramıyor.

Son zamanlarda bazı marketler fiyat indirimlerine gittiklerini ilan ederek müşteri çekmek istiyorlar. Bunda bir yanlışlık yok. Fiyatların düşürülmesi elbette isabetli, fakat bunların müşteriyi yanıltıcı şekilde yapılması doğru değil. Fiyatı düşen bir ürün o markette yoksa bunun bir anlamı var mı? Mesela market el ilanı dağıtıyor ve cazip fiyatları olduğunu duyuruyor. Markete gidiyorsunuz ve fiyatları düşen ürünlerden almak istediğinizde çok alışık bir cevapla karşılaşıyorsunuz: “Beyefendi o üründen elimizde kalmadı!”

Peki, müşteri istediğinde ‘yok’ olan ‘ucuz ürün’ satmanın bir anlamı var mı? Olmayan ürünü ucuza satmak müşterini yanıltmak değil mi? Bazı marketler de bilhassa sebze ve meyvede bu yolla ‘kusurlu mal’ satmanın peşinde. İnsanların maddi sıkıntısını ‘kâr’a çevirmeye matuf bu adımlar idarecilerin dikkatini çekmiyor mu? Vatandaşı yanıltıcı ‘indirimler’ yapmak engellenemez mi?

Tabii ki işin temelinde ve özünde ekonomik yapının sağlam olmayışı var. Üretici ya da satıcıya baskı yaparak fiyatları indirmeye çalışmak uzun ömürlü olabilir mi? İdareciler bu yanlışı çok önceden de yaptılar. Mesela, “Biz bir karar aldık, enflasyonu düşüreceğiz” demeye getirdiler. İyi de karar alarak enflasyonu düşürmek ya da ülkeyi zengin hale getirmek mümkün değil ki. Önemli olan enflasyonun sebepleri doğru teşhis edip ona uygun çarelere müracaat etmek değil mi? Enflasyon ya da pahalılık bir hastalığa benzetilecek olursa, buna uygun ilaç tedavisi uygulanmadan çare bulunabilir mi?

Hatırlamak lazım ki bu yönde adımlar geçen yıllarda da atıldı. İdarecilerin teşvikleriyle bazı belediyeler soğan ve patates satmaya başlamıştı. İlk günlerce cazip görünse de bunun da fiyatların düşmesine yardımcı olmadığı anlaşıldı. 

Türkiye’yi idare edenler fiyatların yükselmesindeki kabahati dış güçlerde, üç harfli marketlerde ve başka başka yerlerde arama yerine suçun büyüğünün kendilerinde olduğunu görseler mesele çözülecek. Çünkü o zaman yaptıkları hatalardan vazgeçmiş olacaklar. Bu kolay yol varken bunu yapmayıp bütün kabahati başkalarında aradıkları için çözüm yolunu da görmüyorlar ve bulamıyorlar.

Bütün haklı itirazlara rağmen enflasyon rakamlarını bile gizlemek için uğraşmadılar mı? Sonunda ne oldu? Bir noktaya geldi ve resmi enflasyon rakamları ‘özel sektör enflasyon rakamlarını’ geride bıraktı. Elbette kıyamet kopmadı ama rakamlarla oynandığını dünya alem görmüş oldu.

Bunca sıkıntıya ilave olarak vatandaşın ‘yanıltıcı indirim haberleri’yle oyalanmasından vazgeçilsin vesselam.

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