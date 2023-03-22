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22 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İngiltere’deki iyiler

Faruk ÇAKIR
22 Mart 2023, Çarşamba
Ülkemizde 6 Şubat’da meydana gelen büyük deprem, bir bakıma ‘iyi’ler ve ‘fenalar’ın da ortaya çıkmasına bir vesile ve ‘turnusol kâğıdı’ oldu.

Gerek içerde ve gerekse dışarda depremi duyan ‘iyi’ler hemen harekete geçerek yardım kampanyaları başlatırken; ‘fenalar’in ise elleri ceplerine gitmedi. 

Depremden sonra yaşananlara bakıldığında bütün dünyada ‘iyi’lerin çok daha fazla olduğu da anlaşıldı. Çünkü “Deprem olduysa oldu, bana ne” diyen azınlıkta kaldı. Bu hadise aynı zamanda ‘iyi’lerin her ülkede var olduğunu da bir defa daha hatırlatmış oldu. 

İngiltere’yi, uyguladığı uluslararası ‘planlar’ sebebiyle her zaman ve haklı olarak kınarız. Ancak burada bulunan ‘iyi’lerin yaptığı faaliyetleri duyunca da “Maşallah onlara, Allah razı olsun” demek icap eder. 

Konu ile ilgili bir haberde şu bilgiler var: İngiltere’de bir grup gönüllü, Türkiye, Suriye ve Lübnan’daki depremzedelere bağış toplamak amacıyla başkent Londra’dan Cambridge’e yaklaşık 24 saat sürecek 80 kilometrelik yürüyüş yaptı. Türkiye, Suriye ve Lübnan’da depremlerden etkilenenlere ramazan kolisi sağlamak üzere bağış toplama kampanyası başlatan 5 kişiden oluşan gönüllü grubu, başkentten Cambridge’e doğru yürüdü. Gönüllüler, 24 saat sürecek 80 kilometrelik “Walk 4 Hope (Ümit için Yürü)” adlı yürüyüş boyunca deprem bölgesine ramazan kolisi ulaştıracak uluslararası insani yardım kuruluşu Human Relief Foundation (HRF) adına bağış topladı. HRF’nin halkla ilişkiler sorumlusu Faisal Uddin, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, depremden yaklaşık bir buçuk hafta sonra Türkiye’ye gittiğini ve yıkıma bizzat şahit olduğunu hatırlattı. Depremin yol açtığı tahribatın kendisini ve beraberindeki ekibi derinden etkilediğini belirten Uddin, şöyle dedi: “Neler yapabileceğimizi görmek için bekleyemezdik ve bu yüzden biz de hemen Türkiye’ye gittik. Yaklaşık bir hafta içinde çok fazla bağış toplamayı başardık. Sanırım bir buçuk hafta içinde yaklaşık 40 bin sterline ulaştık. Hızla oraya kardeşlerimizin yanına gittik.”

Faisal Uddin, sözlerini şöyle tamamlamış: “Ümmet olarak acıyı hissettik, bir şeyler yapmak istediğimizi hissettik ve bu yüzden daha önce yaptığımız şeyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Buradan East London Camisi’nden Cambridge’e kadar Türkiye, Suriye ve Lübnan’daki kardeşlerimiz için yürüyoruz. Bunu yapmamızın nedeni, onlara ramazanda gıda sağlamak için yeterli parayı toplayabilmek.” (AA, 18 Mart 2023)

Şimdi, bu insanları İngiltere’den kaldırıp Kahramanmaraş ya da Hatay’a getiren sır ‘iyilik’ değil mi? Bu ve bunun gibi ‘iyi’leri görmeyip; bütün Avrupa’yı ‘kötü’ ilan etmek hakka, hukuka, adalete, insaniyete sığar mı?

Yapmamız gereken belledir: Dünün dünyadaki ‘iyi’lerle el ele verip, ‘kötü’lerin tesirini kırmak. İnşallah gayret gösterirsek, bunu yapabiliriz.

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