"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

İnsan hakları karnemiz

Faruk ÇAKIR
13 Aralık 2022, Salı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948’de kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni Türkiye bir yıl sonra, 1949’ta imzalamış. Bu sebeple 10 Aralık ‘İnsan Hakları Günü’ olarak kabul ediliyor. Acaba bu bir yıllık gecikme, bugünkü ‘karne’mize de tesir etmiş olabilir mi?

Maalesef, ülkemizin ‘insan hakları karnesi’ eskiden beri ‘zayıf’larla doludur. Bu karne bazen düzelmiş olsa da, umumi anlamda ‘iyi’ ya da ‘pekiyi’ olamamış ve bu gidişle de ‘pekiyi’ olması yakın zamanda pek mümkün görünmüyor. Şu var ki, gerçek anlamda istense bu karnenin ‘pekiyi’ ya da en azından ‘iyi’ olması çok kolaydır. Çünkü bu karnenin düzelmesi ‘para’ ile değil, siyasi irade ve istemekle doğrudan ilgilidir. Yani Türkiye’yi idare edenler yarın çıkıp; “Artık kanunlar hükmedecek. Keyfilik bitecek. ‘İnsan hakları’ lüks olarak görülmeyecek” derse bu mümkün olmaz mı? Bunun için milyar dolarlara mı ihtiyaç var? Tabii ki bu işler paradan ziyade; siyasi kararlara ve iktidarın tercihlerine bağlıdır.

“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” yıllar önce imzalanmış olsa da bunun gereğinin yapıldığını söylemek kolay değil. Elbette bu bildirgeyi imzalayıp gereğini yerine getirmeyen tek devlet ülkemiz değil. Fakat ülkemize yakışan, ‘insan hakları’nı lüks olmaktan çıkarıp ‘ana sütü gibi hak’ olarak görmesidir. Hele hele yıllar önce ‘mağdur’ olan idarecilerin bu ‘hak’lar konusunda geri adım atmış olması ayrı bir yanlıştır ve bu yanlış halen de devam edip gitmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski hakimi Rıza Türmen’nin “Türkiye’nin insan hakları karinesi” üzerine yaptığı tespitler dikkat çekici. Türmen, şöyle demiş: “Devlet güvenlikçi politikalara sarıldıkça insan hakları ihlalleri çoğalıyor. İnsan hakları, devleti yöneten iktidarı sınırlayan bir kavram. (...) Demokrasiden uzaklaşılıp yönetim keyfileştikçe, bireyin çevresindeki bu alan daralıyor, bazen de ortadan kalkıyor.”

Hem bağımsız yargının hem de demokrasinin insan hakları ile yakından ilgili olduğunu belirten Türmen şunları da söylemiş: 

“Türkiye’de ifade özgürlüğünün sürekli olarak ihlal edilmesine yol açan hem yasalar hem uygulamalar. TCK’da Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu gibi başka ülkelerdeki ceza yasalarından çıkarılan bir suç var. Bu suçu hala ceza yasasında bulunduranlar ise suçun uygulama alanını daraltıyor. Örneğin, bu suça hapis cezası verilmiyor. Bizde ise tersine bir eğilim var. Uygulama alanı giderek genişliyor.” (Artı Gerçek, 10 Aralık 2022)

İdareciler, bu karneyi ve bu tabloyu değiştirmenin Türkiye’nin menfaatine olduğunu görmeli ve bu yönde adımlar atmalı. “İnsan hakları”nı bir lütuf gibi görmek ye da “Bize uymaz, burası Avrupa değil” gibi yaklaşımlar “Büyük Türkiye”nin önündeki engeller olarak görülmeli.

Niçin başka ülkelerdeki insanların faydalandığı ‘hak’lar bizde de olmasın?

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yoksulluk cenderesi derinleşti

    Antalya'da bilanço ağır: 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm sera hasar gördü

    Meteoroloji'den yağışlar devam edecek açıklaması

    Her yer icra dosyası

    Unutkanlık artık gençlerde de yaygın

    Gerçeklerden korkmayan gazetelerin ilanı kesildi

    189 kişilik iş ilanına 54.301 başvuru

    Oyalama Komisyonu lağvediliyor

    DP Zeytinburnu kongresi yapıldı

    Döviz, Hac ve Umreyi etkilemedi

    'Millet İttifakı kazanır'

    Bakanlıktan skandal açıklama

    Afganistan - Kabil'de Çinlilere ait bir otele saldırı düzenlendi

    Brüksel Havalimanı'nda uçuşlara ''grev'' engeli

    Kosova'nın kuzeyindeki barikatlar tüm uyarılara rağmen duruyor!

    Dünya Kupası'nda gözler yarı final karşılaşmalarında

    Mekke'deki selin ardından "dışarı çıkmayın" uyarısı

    Antalya'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı - İki ilçede eğitime ara verildi

    Son 12 aylık cari açık 43 milyar 454 milyon dolar oldu

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Böyle mi bitecekti Demirel düşmanlığı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Halilürrahman diyarından notlar
    Genel

    Yoksulluk cenderesi derinleşti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çocuk gelinler, küçük damatlar
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Çocuklar masum ve nâziktir; İncitmekten titrenmelidir!
    Rukiye Anar

    Ebû Zer’den bu güne bir bakış
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin Beyanat ve Tenvirler’e “Mehdi Meselesinin Sırrı” konmuş?
    Cevher İLHAN

    “İstismar”ın istismarı ve suiistimali
    Faruk ÇAKIR

    İnsan hakları karnemiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.