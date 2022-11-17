‘İnsan hakları’ nerede kaldı?

Hak, hukuk ve adalet hatırlatması yapılmasını istemeyenler olsa da; Türkiye’nin sıkıntıları aşmasının yolu bu kavramları hayata geçirmesiyle mümkün olabilir.

Hak, hukuk ve adalet tam olarak tecelli etse, pek çok ‘kötülük’ mecburen sona ermez mi?

Hak, hukuk ve adalet konusunda ‘karne’ sayılabilecek bir rapor, Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından yayınlanmış. Rapora göre iktidarın İnsan Hakları Eylem Planı kâğıt üstünde kalırken, hak ihlalleri de hız kesmeden sürmüş.

TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin hazırladığı 365 sayfalık raporda, ayrıntılı bilgiler yer almış. Rapora göre 2021 yılı içinde tespit edilen 8’i mültecilere ve başka ülke vatandaşlarına olmak üzere 27 ırkçı saldırı sonucunda 12 kişi ölmüş, 31 kişi ise yaralanmış. Rapora göre 2021 yılı içinde tespit edilen en az 152 ayrı olayda en az 449 kişi kötü muameleye maruz kalmış. Çeşitli siyasi partilere üye 655 kişi gözaltına alınmış. Dernek, vakıf, sendika, meslek örgütü, inisiyatif ve platformların üye ve yöneticisi olan en az 281 kişi gözaltına alınmış. 75 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle toplam 212 fezleke hazırlanmış.

2021 yılında, üçü yabancı olmak üzere, en az 54 gazeteci ve basın çalışanı gözaltına alındı. 2 kişi tutuklanırken 2 gazeteci adli kontrol şartıyla, 4 gazeteci ise ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. 2021 yılında 250 basın çalışanı hakkında açılan 120 davanın görülmesine devam edildi. Rapora göre 2021 yılında en az bin 339 habere, 134 internet içeriğine, 40 sosyal medya paylaşımına, en az 5 sosyal medya hesabına ve basın-yayın kurumlarına ait 56 internet sitesine erişim, kişilik haklarının ihlali, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gibi gerekçelerle mahkeme kararlarıyla engellenmiş. RTÜK tarafından 10 televizyon kanalı, 1 radyo kanalı ve 2 dijital platform olmak üzere toplam 13 yayın kuruluşuna 3 kez program durdurma, toplam 21 milyon 500 bin lira tutarında 71 kez idari para cezası verilmiş.

Hak ihlalleri elbette raporda yer alan bilgilerle sınırlı değil. Çoğu kişi nezdinde bu ‘ihlaller’ normal karşılanıyor olsa da, esasta hakkın küçüğüne büyüğüne bakılmamalı. “Bu kadar hadise varken, o kadar da ihlal olsa ne olur?” diye düşünenler mutlaka vardır. Fakat ‘hak’lara sahip çıkmak insanî ve fıtrî bir durumdur. Küçük görülen haklara sahip çıkılmalı ki ‘büyük haksızlıklar’ meydana gelmesin. “O kadar haksızlık kadı kızında da olur” diye düşünüldükçe, ‘büyük haksızlık’lara kapı açılmış ve meydan verilmiş olur. Bu bakımdan hak, hukuk ve adaletin iyi işlemesi ve buradaki arızaların tamir edilmesi hepimizin menfaati icabıdır.

İdarecilerin 20 ya da 10 yıl önce çizdikleri “insan hakkı tablosu” böyle miydi? Her türlü haksızlığın sona ereceği ve adaletin tam olarak tecelli edeceği vaad edilmemiş miydi? Türkiye’yi idare edenler, gelinen noktada gönül huzuruyla “Adalet noktasındaki vaadlerimizi yerine getirdik” diyebiliyorlar mı? Yoksa “İnsan hakları olmasa da olur” diye mi düşünüyorlar?