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4 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

“İnsan hakları”nı hatırlamak

Faruk ÇAKIR
04 Mart 2023, Cumartesi
Bütün dünya ‘salgın’ın sebep olduğu ekonomik sıkıntıların nasıl aşılacağını konuşup düşünürken; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, esas krize dikkat çekip, “Bugünün ve yarının yeni zorluklarıyla yüzleşmek için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni yeniden canlandırmalı ve tam olarak uygulanmasını sağlamalıyız” demiş ve ‘insan hakları’nın gündeme taşımış.

En başta “İslam dünyası” olmak üzere bütün insanlık bu meseleyi gündemine almalı insanların doğuştan sahip oldukları ‘haklar’a kavuşmasına çalışmalıdırlar. Ekonomi de önemlidir, ama ‘hakkı olmayan’ların ‘para’ları olsa ne işe yarar?

BM Cenevre Ofisi’nde başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 52’nci Oturumu’nun açılışına katılan Guterres, yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 75 yıl önce kabul edildiğini ve bu beyannamenin ilk kez her zaman ve herkes için geçerli olan yetkileri tanımladığını kaydetmiş. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin özgürlük ve güvenlik hakları, kanun önünde eşitlik, ifade özgürlüğü, sığınma talebinde bulunmak, sağlık, eğitim ve bunun gibi insan haklarını düzenlediğini dile getiren Guterres, şöyle devam etmiş: “Ne yazık ki ortak projemiz olması gereken İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, çok sık kötüye kullanılıyor ve suistimal ediliyor. Bildirge, politik kazanç için sömürülüyor ve genellikle aynı kişiler tarafından görmezden geliniyor. Bazı hükümetler bunu parça parça yok ediyor, bazıları ise bir yıkım güllesi olarak kullanıyor. Bugün insan haklarına yönelik kamu ihmali ve özel küçümseme, bir uyarı işaretidir. Bu, tarihin doğru tarafında yer almak için bir andır. Herkesin, her yerde insan haklarını savunması için bir andır. Bugünün ve yarının yeni zorluklarıyla yüzleşmek için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni yeniden canlandırmalı ve tam olarak uygulanmasını sağlamalıyız. (...) Aşırı yoksulluk ve açlık on yıllardır ilk kez artıyor. (...) Yüz milyon insan şiddet, çatışma ve insan hakları ihlalleri nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Dünyanın dört bir yanında antisemitizm, Müslüman karşıtı bağnazlık, Hıristiyanlara yönelik zulüm, ırkçılık ve beyaz üstünlükçü ideoloji ivme kazanmakta.” (AA, 27 Şubat 2023)

Guterres, ayrıca; yeni teknolojilerin yanlış kullanılmasının, insan haklarını hayal bile edilemeyecek seviyede tehdit edebileceğini belirterek, gelecek nesillerin ‘yalanlardan korunamayan bir dünya’yı miras alabileceğine dikkati çekmiş.

Esasında Peygamberimiz Hz. Mahammed’in (asm) “Veda Hutbesi” en geniş “insan hakları bildirisi”dir. BM’nin kabulünden çok önce bu “bildiri” İslam aleminin elinde olduğu halde acaba “insan hakları”na sahip çıkılmış mıdır? Bu mesele en başta “İslam dünyası”nın meselesi değil mi?

Günde beş defa BM ve “Avrupa”ya kızanlar “İnsan hakları” meselesini niçin hiç gündemlerine getirmezler? “Veda Hutbesi”nin gereğini yerine getirmek için ne bekleniyor? Bunun kabahati de ‘başkaları’nda mi?

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