İnsan için yatırım

Ekonomik hayatın bizzat içinde olan ‘iş insanları’ Türkiye’nin geleceğinin “Güçlü bir hukuk devleti; güçlü demokrasi” olduğunu ifade ediyorlar, fakat bu ifadeler henüz idareciler tarafından tam olarak duyulmuş ve kabul edilmiş gibi görünmüyor.

Ne yazık ki bazı idarecilerimiz, “Bizim şartlarımız farklı. Demokrasi bize ‘bol’ gelir” anlayışında.

Geçen günlerde Sapanca düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar’ ele alınmış. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın burada yaptığı konuşmada dikkat çektiği konular, Türkiye’yi idare edenlerce dikkate alınması icap eder tespitler olarak görülmeli. Bu beyanların dikkate alınması milletin de menfaatine, ama bilinirse...

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, şöyle demiş: “Türkiye’nin artık önümüzdeki süreçte maddi olmayan varlıklara yatırım yapması gerektiğini söyledik. Köprü yaptık, yol yaptık, havaalanı yaptık, şimdi sürdürülebilir bir şekilde ülkemizin büyüyebilmesi için önce insana, daha sonra bilim, AR-GE ve inovasyona, bir diğeri de kurumlara yatırım yapmamız lazım.” (AA, 8 Ekim 2022)

Nitelikli insan kaynağının ‘nitelikli eğitim’le sağlanabileceğine de dikkat çeken Turan, bu hususta da şöyle konuşmuş: “Nitelikli insan kaynağıyla katma değer üretmek zorundayız. Bir de bunları kaybetmememiz lazım. Yani insani gelişme ve etkinleşmeye yatırım yapmazsak, bilimi, teknoloji ve inovasyonu önceliklendirmezsek, ekonomiden demokrasiye kadar her alanda güvenilir ve kapsayıcı kurum ve kuralları yerleştirmezsek, sürdürülebilir büyümeyi Türkiye’nin sağlama şansı yok. Onun için de bilime, insana, kurumlara yatırım yapıp, iş dünyasının önünü açmamız gerekiyor diye düşünüyorum.”

Gençlerin hayallerini hayata geçireceği iklimi Türkiye’de oluşturmanın herkesin görevi olduğunu da söyleyen Turan, “Aslında bizim hedefimiz; tabii hep ekonomik olarak gelişmiş, uluslararası alanda saygın, toplumsal olarak eşitlikçi ve adil, yeşil dönüşümü başarmış çevreci bir Türkiye olmaktır. (...) Güçlü bir hukuk devleti; güçlü demokrasi, toplumlar için adil, müreffeh ve mutlu bir yaşamın temeli. Bu anlamda hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemli olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz” demiş.

Önce insana, daha sonra bilim, AR-GE ve inovasyona, bir diğeri de kurumlara yatırım yapılması icap ettiğinin hatırlatılması çok mühim. Aynı zamanda “Bir de bunları kaybetmememiz lazım” tespiti de önemli. Öyle ya, yatırım yap ‘eğitimli insan’ yetiştir ve sonra bunları Türkiye’de çalışamaz hale getir. Böyle bir politikanın akılla, iz’anla, hakla, hukukla izahı mümkün olur mu?

Sabah akşam ‘ekonomi’ demenin tek başına yetmeyeceğinin ifadesi de dikkate alınmalı. “Ekonomiden demokrasiye kadar her alanda güvenilir ve kapsayıcı kurum ve kuralları yerleştirmezsek” ne “Büyük Türkiye” olabiliriz, ne de sözü dinlenen bir ülke.

O halde yapılacak iş bellidir: Hak, hukuk ve adalet hedefini öne alan bir ülke olmalı ve ‘insan’ yetiştirmek için birlikte çalışmalıyız. Aksi halde ömrümüz ‘ah, vah’la geçer...