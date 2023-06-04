“İnsan”sız olmaz!

Şirketlerin önümüzdeki yıllarda ‘insan’a daha fazla yatırım yapmaya mecbur kalacağına dikkat çeken uzmanlar, başarı ölçüsü olarak artık ‘kârlılığın’ değil, ‘insan ve toplum odaklı’ olmanın öne çıkacağını ifade ediyorlar.

Bugün itibarıyla “insan odaklı olmak” ülkemizde ilk sırada değilse de önümüzdeki yıllarda bu konunun ilk sıraya çıkacağını söylemek mümkün.

Şirketleri ufukta bekleyen en büyük sorunların nitelikli insan kaynağına erişim ve yetenekler için cazibe merkezine dönüşmek olduğunu belirten Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu Dr. Yılmaz Sönmez, şöyle demiş: “Şirketler için başarı kriteri olan karlılığın yerini önce insan ve toplum merkezli şirket kültürü aldı. Buradan yola çıkarak çalışan aidiyetini oluşturan şirketler, başarılı bir strateji oluşturup, teknolojiyi yönetebilecek yetenekleri bünyelerine katabiliyor. Şirket kültürü açısından önce strateji, teknoloji veya finans gibi maddi unsurlar değil, toplum ve insan geldiği takdirde şirketler gelecekte daha sağlam bir yer edinebilir. (...) Burada önemli olan unsur samimiyet ve kâr odaklı yaklaşımı rafa kaldırmak. İnsanı ve toplumu önceleyen şirketler, günün sonunda mutlaka kazananlar listesinde yerini alıyor. Şirketler insan ve toplumu öncelikleri arasına eklediğinde daha kârlı ve yenilikçi olabilir. (...) Pandemide büyük istifa, sessiz istifa ve büyük değişiklik kavramlarını çokça tartıştık. 2030 yılına gelindiğinde yetenek açığının küresel ekonomiye faturasının 8,5 trilyon dolar olması bekleniyor. (İlgili raporlara göre) Yetenek liderlerinin yüzde 46’sı şirketlerin beceri açığının genişlediğini, yüzde 49’u ise yeni iş stratejilerini yürütecek yeteneklerin mevcudiyetinden endişeli olduğunu ifade ediyor. Bir başka araştırmaya göre, kuruluşların yüzde 87’sinin yetenek açığı söz konusu ve sadece yüzde 40’ı bu konuda aksiyon almış durumda. Bu durum KOBİ’ler için çok daha ürkütücü bir senaryo oluşturuyor.”

Bu tespitler bir bakıma gelecek yılların “ehliyet ve liyakat”e göre şekilleneceğini akla getirmez mi? “Yetenek açığı”nın trilyon dolarlarla ifade edildiği bir dünyada, acaba ülkemiz “ehil insan yetiştirme” noktasında üzerine düşen vazifeyi yapabiliyor mu?

Tabii ki hadiseye sadece ekonomi penceresinden bakmak yeterli olmaz. Dine hizmet ettiğini söyleyen ve bu niyetle yola çıkan sivil toplum kuruluşları acaba “ehil insan yetiştirme” imtihanını verebildiler mi? Kaç tane, el üstünde tutulan ve sözü ‘senet’ kabul edilen ‘hoca’mız var? On, yüz ya da beş yüz değil; milyonlarca ‘ehil insan’a ihtiyaç var. Mütedeyyin insanlar, kuruluşlar ve vakıflar hadiseye bu pencereden bakıp “ehil insan” yetiştirmek için birbiriyle yardımlaşmalı değil mi? Unutmayalım, uzun dönemde her konuda ‘insan’a değer verenler kazanacak...