"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

“İnsan”sız olmaz!

Faruk ÇAKIR
04 Haziran 2023, Pazar
Şirketlerin önümüzdeki yıllarda ‘insan’a daha fazla yatırım yapmaya mecbur kalacağına dikkat çeken uzmanlar, başarı ölçüsü olarak artık ‘kârlılığın’ değil, ‘insan ve toplum odaklı’ olmanın öne çıkacağını ifade ediyorlar.

Bugün itibarıyla “insan odaklı olmak” ülkemizde ilk sırada değilse de önümüzdeki yıllarda bu konunun ilk sıraya çıkacağını söylemek mümkün.

Şirketleri ufukta bekleyen en büyük sorunların nitelikli insan kaynağına erişim ve yetenekler için cazibe merkezine dönüşmek olduğunu belirten Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu Dr. Yılmaz Sönmez, şöyle demiş: “Şirketler için başarı kriteri olan karlılığın yerini önce insan ve toplum merkezli şirket kültürü aldı. Buradan yola çıkarak çalışan aidiyetini oluşturan şirketler, başarılı bir strateji oluşturup, teknolojiyi yönetebilecek yetenekleri bünyelerine katabiliyor. Şirket kültürü açısından önce strateji, teknoloji veya finans gibi maddi unsurlar değil, toplum ve insan geldiği takdirde şirketler gelecekte daha sağlam bir yer edinebilir. (...) Burada önemli olan unsur samimiyet ve kâr odaklı yaklaşımı rafa kaldırmak. İnsanı ve toplumu önceleyen şirketler, günün sonunda mutlaka kazananlar listesinde yerini alıyor. Şirketler insan ve toplumu öncelikleri arasına eklediğinde daha kârlı ve yenilikçi olabilir. (...) Pandemide büyük istifa, sessiz istifa ve büyük değişiklik kavramlarını çokça tartıştık. 2030 yılına gelindiğinde yetenek açığının küresel ekonomiye faturasının 8,5 trilyon dolar olması bekleniyor. (İlgili raporlara göre) Yetenek liderlerinin yüzde 46’sı şirketlerin beceri açığının genişlediğini, yüzde 49’u ise yeni iş stratejilerini yürütecek yeteneklerin mevcudiyetinden endişeli olduğunu ifade ediyor. Bir başka araştırmaya göre, kuruluşların yüzde 87’sinin yetenek açığı söz konusu ve sadece yüzde 40’ı bu konuda aksiyon almış durumda. Bu durum KOBİ’ler için çok daha ürkütücü bir senaryo oluşturuyor.”

Bu tespitler bir bakıma gelecek yılların “ehliyet ve liyakat”e göre şekilleneceğini akla getirmez mi? “Yetenek açığı”nın trilyon dolarlarla ifade edildiği bir dünyada, acaba ülkemiz “ehil insan yetiştirme” noktasında üzerine düşen vazifeyi yapabiliyor mu?

Tabii ki hadiseye sadece ekonomi penceresinden bakmak yeterli olmaz. Dine hizmet ettiğini söyleyen ve bu niyetle yola çıkan sivil toplum kuruluşları acaba “ehil insan yetiştirme” imtihanını verebildiler mi? Kaç tane, el üstünde tutulan ve sözü ‘senet’ kabul edilen ‘hoca’mız var? On, yüz ya da beş yüz değil; milyonlarca ‘ehil insan’a ihtiyaç var. Mütedeyyin insanlar, kuruluşlar ve vakıflar hadiseye bu pencereden bakıp “ehil insan” yetiştirmek için birbiriyle yardımlaşmalı değil mi? Unutmayalım, uzun dönemde her konuda ‘insan’a değer verenler kazanacak...

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diyarbakır - Çüngüş'te 4,2 büyüklüğünde deprem

    Tütün, hem sağlığı hem çevremizi tehdit ediyor

    Türkiye-AB ilişkileri canlandırılmalı

    Otomobil, altın ve dövizden fazla kazandırdı

    Avrupa ile vize krizi büyüyor

    Demokrasi zayıflayınca ekonomi üretemiyor

    LGS sınavı bugün yapılacak

    Besiciler hayvanları karantinaya almalı

    Yeni kabine üyeleri açıklandı

    İhracata vize engeli

    İsveç yakın zamanda NATO’ya katılacak

    Ev alma planları seçim sonrasına kaldı

    BM: İsrail, 2023’te 112 Filistinliyi öldürdü

    Küçükbaş kurbanlıklar asgari ücret kadar

    Sudan’da salgın riski kapıda

    İmamoğlu: İşimize bakacağız

    Ahlaki meşruiyet sorunu var

    'Ekinlerimizin, malzemelerimizin hepsi gitti'

    Sivas - Ulaş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ders almak için daha ne olmalı?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kazandık!
    Ahmet BATTAL

    Kaybeden haksızdır denir mi?
    Mehmet KARA

    Müjde enflasyonu düşürmek içinmiş!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Günay

    Utanmayı unutturan müstehcenlik
    Risale-i Nur'dan

    Çok iyiler var ki, iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar
    Genel

    Demokrasi zayıflayınca ekonomi üretemiyor
    Adnan NACİR

    Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar!
    Orhan Ali YILMAZ

    En büyük “eksiğimiz” ya da “fazlamız” şu çoğu zaman...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.