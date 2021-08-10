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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

İnsanları rahat bırakın!

Faruk ÇAKIR
10 Ağustos 2021, Salı
Neredeyse yarım asırdır kavga ve kargaşanın hakim olduğu Afganistan, Amerika’nın kuvvetlerini çekmesi sebebiyle yeniden dünyanın gündemine oturmuş durumda.

Ülkenin içine sürüklendiği durum, barışa en büyük engellerden biri. İç savaş sebebiyle düşmanlıklar artmış olacak ki ABD’nin ülkeden ayrılması büyük bir göç hadisesi de tetiklenmiş oldu.

Afganistan’dan yola çıkanlar kafileler halinde Türkiye’ye geliyorlar. Bu gelişle ilgili olarak ikna edici resmi açıklamalar da yapılmıyor. Örtülü bir anlaşma olduğunu iddia edenler var ama işin mahiyetini tam olarak izah eden çıkmıyor. 

Türkiye’de yaşayan Afganistanlı akademisyen Lal Muhammed Lame, Afganistan kaynaklı göçmenler konusunda önemli tespitlerde bulunmuş. Taliban’ın tüm Afganistan’ı ele geçirse dahi hakimiyetini korumasının zor olduğunu ve ülkedeki iç savaş ile karmaşanın süreceğini öne süren Lame şöyle demiş: “Afganistan’da etnik gruplar fark etmeksizin savaştan etkilenen herkes önce Türkiye’ye ve oradan da Avrupa’ya gitmek istiyor. Bunların çoğunu da genç erkeklerden oluşturmaktadır. Son 20 yılda Afganistan’da yeni elit bir nesil yetişti. (...) Dolayısıyla yeni göç dalgasında önemli bir kesimi bu elit gruplardan insanlar oluşturmaktadır. Afganistan’da savaş ve güvensizliğin artması ile insanlar kendilerini ülkeden çıkma çabası içine girdi. Komşu ülke Pakistan ve İran’daki ekonomik durum ve işsizlik onlar için artık cazip gelmiyor. Orta Asya ülkeleri zaten göç kabul etmiyor. Dolayısıyla ülkeden kaçmak isteyenlerin çoğu Türkiye’ye gelmek istiyor. Türkiye’den Avrupa ülkelerine geçme imkanı bulunmaktadır.” (indyturk.com, 7 Ağustos 2021)

ABD ordusunun terk etmeye hazırlandığı Afganistan’da tercümanlık ve istihbarat için kullanılan ‘yerel işbirlikçi’ Afganlıların, can güvenliği gerekçesiyle ABD vizesi almak için bekleyişleri Amerikan medyasında haber olmuştu. (AA, 24 Haziran 2021)

Afganistan kaynaklı göçün farklı sebepleri olabilir ama esasta göçmenliği teşvik eden sebeplerin başında “Asya münafıkları ve Avrupa dessas zalimleri”nin ülkeleri ve milletleri rahat bırakmaması vardır. Bir insan doğduğu ülkede huzur ve güvenli yaşama imkanı bulsa başka ülkeye göç etmek ister mi? Bu rağmen belki göçmenliği göze alan olur, ama bunların sayısı milyonları bulur mu?

Gerek Afganistan ve gerekse Suriye kaynaklı göçün temelinde o ülkelerde yaşayan insanları rahat bırakmama ve zulüm kaynaklı icraatlar vardır. Eksikliklerine rağmen demokrasi ve insan haklarını yerleştiren dünya ülkelerinden göçler olmuyorsa bu durum hadiseyi ortaya koymuş olmuyor mu? Ülkelerini terk eden insanların çoğunlukla Avrupa’ya göç etmek istemesi tesadüf müdür? Niçin insanlar Çin’e, Myanmar’a ya da benzer ülkelere değil de Avrupa’ya gitmek için hayati tehlikeleri göze alıyor?

Birleşmiş Milletler, insanların doğduğu yerde insanca yaşamasını temin edecek adımları atmak için ülkeleri ve idarecileri teşvik etmeli. Esas mesele budur. Bu yapılmadıktan sonra göçlerin ve insan kaçakçılığının sona ermesi mümkün görünmüyor. İnsanlık ve ‘büyük devletler’ de bunu görmeli ve gereği için çalışmalı vesselam.

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